У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Песков опроверг планы по смене собственников иностранных компаний
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов изымать активы зарубежных предприятий потребительского сектора у их законных владельцев.
Решения властей о передаче активов иностранных предприятий во временное управление не предполагают смены их владельцев, передает РИА «Новости».
«Указ, который вы имеете в виду, и предыдущие указы не направлены на смену собственника никоим образом», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции бывших магазинов «Ашан» во временное управление.
Российское подразделение французского ритейлера продолжит полноценную работу в стране.
Руководство швейцарской корпорации Nestle приступило к изучению возможных вариантов дальнейших действий.