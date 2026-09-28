Власти Украины задумали спрятать дата-центры под землю

Tекст: Ольга Иванова

Правительство на Украине рассматривает альтернативные варианты защиты вычислительных мощностей, передает ТАСС.

«Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения, <…> что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – заявил Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.

На прошлой неделе местные средства массовой информации неоднократно сообщали о повреждениях серверной инфраструктуры в Киеве. Вследствие взрывов фиксировались серьезные перебои в работе крупных интернет-провайдеров и трансляции региональных телеканалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

Накануне беспилотники атаковали киевский дата-центр компании «Киевстар».

Из-за повреждения оборудования три украинских телеканала приостановили вещание.