Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Власти Украины задумали спрятать дата-центры под землю
Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.
Правительство на Украине рассматривает альтернативные варианты защиты вычислительных мощностей, передает ТАСС.
«Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения, <…> что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – заявил Сергей Корецкий в интервью телеканалу ТСН.
На прошлой неделе местные средства массовой информации неоднократно сообщали о повреждениях серверной инфраструктуры в Киеве. Вследствие взрывов фиксировались серьезные перебои в работе крупных интернет-провайдеров и трансляции региональных телеканалов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия начала серию ударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры Украины.
Накануне беспилотники атаковали киевский дата-центр компании «Киевстар».
Из-за повреждения оборудования три украинских телеканала приостановили вещание.