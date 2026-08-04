Власти Молдавии предупредили о риске ежедневных отключений света

Tекст: Ольга Иванова

Госсекретарь Минэнерго Виталий Мыца предупредил о возможных ежедневных перебоях с электроэнергией в Молдавии, передает РИА «Новости».

Власти ввели режим повышенной готовности в энергетической сфере на 30 дней из-за снижения уровня воды в реке Днестр, вызванного засухой.

«Каждый день с шести до 11 вечера существует риск, что страну не удастся в полной мере обеспечить электроэнергией. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией, отключения станут крайней мерой - только если не удастся обеспечить трансграничные перетоки между энергосистемами, поскольку здесь тоже есть риски», – заявил чиновник.

По словам представителя ведомства, рост цен на региональном рынке оказывает давление на стоимость закупок, что может отразиться на тарифах для потребителей. Молдавия вынуждена импортировать около 60% электроэнергии, при этом две трети поставок традиционно идут из Румынии.

В конце июля правительство Румынии также объявило режим повышенной готовности в энергетике. Причиной стало снижение производства электричества на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого охлаждает единственную в стране АЭС «Чернаводэ». На станции уже остановлен один из двух реакторов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Молдавии призвало граждан ограничить использование энергоемких приборов в вечернее время.

Власти Румынии приостановили работу первого энергоблока АЭС «Чернаводэ» из-за критического обмеления Дуная.

Исполняющий обязанности румынского премьер-министра Илие Боложан попросил крупных промышленных потребителей добровольно уменьшить расход электричества.