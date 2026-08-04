Бывшего участника латышского легиона СС похоронили с салютом в Латвии

Tекст: Ольга Иванова

Бывший участник латышского легиона СС Лаймонис Эзергайлис с воинскими почестями похоронен в Латвии. Об этом сообщает телеканал LSM, передает ТАСС. Похороны сопровождались салютом.

Эзергайлис родился в 1923 году и с 19 лет служил в латышском легионе СС. Это подразделение известно своими преступлениями во время Великой Отечественной войны: его участники сжигали деревни с мирными жителями и зверски убивали пленных.

В 2025 году ФСБ обнародовала рассекреченные документы о роли латышских легионеров СС на освобожденных территориях в годы войны. Согласно сообщению от 10 марта 1945 года начальника управления контрразведки «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта, с первых дней прихода гитлеровцев в Ригу началось массовое истребление советских граждан.

«В результате трехлетнего проведения в жизнь карательной политики фашизма немецкие захватчики и их пособники <…> только в районе города Риги истребили свыше 300 тысяч советских людей», – говорится в документе.

Для арестов и расстрелов была создана «Латышская вспомогательная полиция СД». Во главе карательного отряда стоял начальник рижской полиции майор германской армии Виктор Арайс, отличавшийся особой жестокостью. Численность его отряда доходила до трех тысяч человек. Они участвовали в расстрелах, карательных рейдах, несли охрану в концлагерях и гетто, сперва нося форму бывшей латвийской армии, а затем перейдя на немецкую форму войск СС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в годы Великой Отечественной войны латышские коллаборационисты уничтожили тысячи мирных жителей в рижском лесу.

Официальная Рига ежегодно чествует соучастников Холокоста в качестве борцов за независимость.

В конце июля во Львовской области также торжественно перезахоронили останки двух солдат нацистской дивизии СС «Галичина».