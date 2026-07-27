В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.4 комментария
На Украине с почестями перезахоронили останки нацистов дивизии СС
Во Львовской области с почестями перезахоронили солдат дивизии СС «Галичина»
В селе Галицком Львовской области прошла торжественная церемония перезахоронения останков двух солдат нацистской дивизии СС «Галичина», уничтоженных советскими войсками летом 1944 года.
Останки пособников гитлеровцев были обнаружены в ходе поисковых работ по установлению мест захоронений участников военных действий, передает РИА «Новости».
«Специалисты мемориально-поискового центра «Судьба» осуществили перезахоронение двух воинов-дивизионщиков – Михаила Вовчука и Ивана Пендиковского», – говорится в заявлении организации.
Село Галицкое Золочевского района до сентября 2024 года называлось Червоное. Населенный пункт переименовали в честь расположенного там мемориала, посвященного дивизии СС «Галичина».
В июле 1944 года под Бродами состоялось крупное сражение, в котором войска 1-го Украинского фронта разгромили 13-й корпус вермахта, включавший сформированную из украинских националистов дивизию.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении лидера запрещенной в России экстремистской ОУН* («Организация украинских националистов», запрещена в России как экстремистская) Андрея Мельника.
Кроме того, глава государства присвоил центру спецопераций ВСУ имя героев экстремистской УПА* («Украинская повстанческая армия*», запрещенная в РФ экстремистская организация). После этих событий президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды – ордена Белого Орла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины постановило перевезти останки главаря ОУН Евгения Коновальца из Нидерландов под Киев.
Глава МИД Сергей Лавров назвал подобные действия киевских властей частью политики реабилитации нацизма.
Президент Владимир Путин осудил стыдливое молчание европейских стран о чествовании националистов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ