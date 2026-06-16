Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.22 комментария
Лавров раскритиковал Европу за одобрение перезахоронения нацистов Киевом
Глава МИД Сергей Лавров назвал перезахоронение Киевом осужденных Нюрнбергским трибуналом нацистских преступников частью политики их реабилитации.
По его словам, такие действия Киева носят демонстративный характер и вызывают возмущение, передает РИА «Новости».
Глава МИД подчеркнул, что, по его оценке, европейские страны фактически одобряют шаги Киева, которые он считает реабилитацией нацизма.
«Режим Зеленского, не стесняясь для всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая включая перезахоронение преступников-коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности», – заявил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством мировых информагентств в рамках ПМЭФ-2026 осудил перезахоронение националистов на Украине с почестями.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в конце мая раскритиковал Владимира Зеленского за участие в церемонии перезахоронения лидера ОУН* (признана экстремистской и террористической организация, запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области.
Российский МИД в мае вызвал посла Люксембурга в Москве из-за состоявшейся в этой стране эксгумации останков Андрея Мельника для последующего торжественного перезахоронения на Украине.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ