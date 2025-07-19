Новые штрафы за нарушения ПДД вступили в силу с 18 июля

Tекст: Ирма Каплан

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые предусматривают новые санкции для водителей и владельцев транспортных средств, нарушающих ПДД, вступили в силу 18 июля, согласно федеральному закону за подписью президента России Владимира Путина.

Основные изменения касаются увеличения штрафов за отказ выполнить требование сотрудника ГИБДД об остановке транспортного средства – сумма штрафа составит от 7 до 10 тыс. рублей.

Водителям грузовых автомобилей установлен штраф 600 тыс. рублей за нарушение правил при въезде на автоматический пункт весогабаритного контроля. Превышение допустимых габаритов груза на 10 см повлечет штраф в 150 тыс. рублей. Норма теперь применяется к собственнику транспортного средства, а не к водителю, как было ранее.

Штраф 150 тыс. рублей за превышение габаритов до 10 см предусмотрен только для собственников, а не водителей. Срок давности привлечения к ответственности по статье 12.12.1 КоАП (санкции за перевозку нестандартного груза без разрешения) увеличен с двух месяцев до года.

Новые правила призваны сделать соблюдение закона экономически выгодным для водителей, чтобы штрафы не были меньшим злом по сравнению с потенциальным ущербом, указано в пояснительной записке к поправкам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство подписало постановление, уточняющее правила перевозки детей в автомобилях, которое исключает использование небезопасных альтернативных (несертифицированных) устройств.



