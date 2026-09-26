Россияне из Германии обратились в консульство в Австрии ради переселения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россияне, проживающие на территории Германии, интересуются участием в государственной программе по добровольному переселению в Россию, обращаясь за консультациями в австрийский Зальцбург, передает РИА «Новости».

«С этой проблемой к нам обращаются соотечественники из соседней Германии», – заявил генконсул Дмитрий Черкашин. Дипломат уточнил, что обсуждал этот вопрос с гражданами во время недавних парламентских выборов, когда они приезжали голосовать.

Из-за небольшого штата сотрудников консульство в Зальцбурге не может в полной мере консультировать желающих переехать. Черкашин порекомендовал соотечественникам направлять подобные запросы в посольство России в Берлине. В остальном дипломатическое представительство в Австрии продолжает оказывать полный спектр услуг, включая оформление паспортов и нотариальные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин сообщил о значительном росте спроса на переезд среди жителей Австрии и Германии.

Посольство России в Берлине выдало 570 свидетельств по госпрограмме переселения в текущем году.

Власти ФРГ запретили переводить сотрудников закрытого генконсульства в Бонне на работу в берлинское посольство.