Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Кража кабелей парализовала движение поездов в Германии
Кража кабелей привела к масштабным сбоям на железной дороге в Германии
Вандализм и кража кабелей на западе Германии спровоцировали масштабные сбои в движении поездов дальнего следования, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn.
Инцидент произошел в Гельзенкирхене (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия). Системы сигнализации и управления движением поездов полностью вышли из строя, передает ТАСС.
По версии следствия, злоумышленники действовали умышленно, перерезав и вырвав кабели в нескольких местах. Местная полиция начала расследование по подозрению в краже.
Из-за происшествия отменены рейсы и изменено расписание на ключевых направлениях, включая Мюнхен, Кёльн и швейцарский Базель. По данным портала Zuginfo.nrw, движение поездов по узлу Гельзенкирхена заблокировано, сроки ремонта неизвестны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце диверсанты перерезали кабели на железной дороге в Германии.
В июле движение поездов было нарушено после диверсии радикалов.
В июне сбой на немецкой железной дороге выявил уязвимость логистики НАТО.