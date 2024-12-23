Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние и внешние вопросы, ударив по дееспособности администрации нового президента.5 комментариев
Skoda и Volkswagen отзывают более 55 тыс. автомобилей в России
Росстандарт объявил об отзыве более 55 тыс. автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo в России из-за риска накопления электростатического заряда на топливных магистралях.
Компания ООО «АГР» добровольно отзывает 31 741 автомобиль Skoda Rapid и 23 943 автомобиля Volkswagen Polo, сообщает ТАСС. Отзыв касается машин, проданных с 2014 по 2023 годы, чьи VIN-коды указаны в приложении к сообщению.
Причиной отзыва стал риск накопления электростатического заряда на топливных магистралях автомобилей Skoda Rapid и Volkswagen Polo. Он может возникать при длительной работе в режиме холостого хода и экстремально низких температурах, ниже минус 35 градусов. В редких случаях это может привести к разрушению материала топливопровода.
В сообщении также отмечается, что данная мера принята в рамках внутренней программы постоянного контроля состояния автомобилей. Владельцы указанных машин будут уведомлены и смогут обратиться в сервисные центры для устранения проблемы.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, концерн Volkswagen больше не проводит в России отзывные кампании в отношении автомобилей, в которых выявлены недостатки.