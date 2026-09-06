Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны

Tекст: Катерина Туманова

Мерц сравнил нынешнюю ситуацию с дроном в Лейпциге с неоднозначным размещением американских ракет «Першинг-2» в ФРГ в начале 80-х годов.

Канцлер подчеркнул, что тогда, как и сейчас, важно продолжать намеченный курс.

«Так же, как в 1982/83 годах федеральное правительство под руководством ХДС/ХСС дало четкий ответ на угрозу нашей свободе, угрозу нашей территории, угрозу нашей демократии, так и сегодня мы должны дать четкий ответ и оставаться непоколебимыми», – приводит его слова «Suddeutsche Zeitung».

Правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России. Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине.