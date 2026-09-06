  • Новость часаКСИР заявил об ударе баллистическими ракетами по авианосцу и эсминцу США
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    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Ушаков: Уиткофф и Кушнер «взяли на заметку» слова Путина о сущности Киева
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    Ушаков раскрыл суть переговоров с американскими посланниками по существу
    Уиткофф пообещал вспоминать на пенсии встречи с Путиным в Кремле
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском
    Путин поддержал введение льгот на жилье и автомобили для многодетных
    Клинцевич оценил идею привлечь ветеранов СВО к защите гражданских объектов
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    6 сентября 2026, 03:25 • Новости дня

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с событиями периода холодной войны

    Мерц сравнил инцидент в Лейпциге с периодом холодной войны

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на предвыборном митинге Христианско-демократического союза в Лангенхагене сравнил инцидент с дроном близ аэропорта Лейпцига с ситуацией в начале 1980-х, времен холодной войны.

    Мерц сравнил нынешнюю ситуацию с дроном в Лейпциге с неоднозначным размещением американских ракет «Першинг-2» в ФРГ в начале 80-х годов.

    Канцлер подчеркнул, что тогда, как и сейчас, важно продолжать намеченный курс.

    «Так же, как в 1982/83 годах федеральное правительство под руководством ХДС/ХСС дало четкий ответ на угрозу нашей свободе, угрозу нашей территории, угрозу нашей демократии, так и сегодня мы должны дать четкий ответ и оставаться непоколебимыми», – приводит его слова «Suddeutsche Zeitung».

    Правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России. Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине.

    5 сентября 2026, 04:26 • Новости дня
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21

    В Росавиации назвали конец сертификации самолета МС-21

    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процесс сертификации нового российского пассажирского лайнера МС-21 планируется завершить к середине 2027 года, глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Этот самолет, он действительно должен завершить все процедуры сертификации до середины следующего года», – отметил он в беседе с «НЬЮМ ТАСС».

    МС-21 представляет собой российский проект ближне-среднемагистрального лайнера. Ожидается, что новая машина придет на смену самолетам Ту-154 и семейству Ту-204 на внутреннем рынке, а также станет полноценной альтернативой зарубежным аналогам.

    Ядров добавил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ведет переговоры с дружественными странами по продаже МС-21.

    «Но в первую очередь, наверное, логичнее было бы обеспечить тот спрос на воздушные суда, который есть у наших отечественных авиакомпаний, для того, чтобы обеспечивать связность России», – сказал он.

    Глава Росавиации отметил, что МС-21 все процедуры сертификации завершит до середины 2027 года.

    Восточный экономический форум проходил с 1 по 4 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия в 2026 году стало развитие Дальнего Востока на благо людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минпромторге назвали сроки передачи новейших самолетов Ил-114-300. Компания «Аэрофлот» стала якорным заказчиком самолета МС-21. Мантуров сообщил о начале поставок самолетов Ил-114-300.

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    5 сентября 2026, 07:33 • Новости дня
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей

    Морское рыбоводство предложило зарплаты выше 900 тыс. рублей

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые пять месяцев 2026 года средний доход специалистов в сфере морского пастбищного рыбоводства превысил отметку в 971 тыс. рублей, указано в данных Росстата.

    Анализ статистических данных показал, что разведение рыбы оказалось самым прибыльным направлением для российских работников, передает РИА «Новости».

    В период с января по май сотрудникам крупных и средних предприятий этой сферы платили в среднем 971,4 тыс. рублей ежемесячно.

    В число лидеров по уровню доходов вошли управляющие пенсионными фондами со средним заработком 827,1 тыс. рублей.

    Специалисты компаний по управлению ценными бумагами получали около 737,5 тыс. рублей. Также высокие оклады зафиксированы в области аренды и лизинга медицинских приборов, где показатель зарплат достиг 728,9 тыс. рублей.

    Среднемесячная начисленная заработная плата рассчитывается до вычета налогов и включает все премии. При подсчете учитываются доходы абсолютно всех сотрудников организаций, включая специалистов со сверхвысокими окладами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты выявили российские регионы с самыми высокими зарплатами. Средние зарплаты в девяти регионах России превысили 150 тыс. рублей. В России выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 04:40 • Новости дня
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководство двух прибалтийских стран обсуждает возможность полного прекращения транзита российской сельскохозяйственной продукции из-за ожидаемого резкого роста поставок.

    Латвия и Литва готовятся ввести жесткие ограничения на транзит сельхозпродукции из России, так как Москва перенаправила часть экспорта через балтийские порты, преимущественно латвийские, после атак на российскую инфраструктуру, передают «Вести» со ссылкой на Reuters.

    Источники прогнозируют значительное увеличение объемов транспортировки в октябре. На фоне этих ожиданий латвийское правительство намерено обсудить полное эмбарго на провоз продукции. Вильнюс не уточнил характер возможных ограничений.

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что инфраструктура страны не должна использоваться для экспорта российского зерна, пишет портал Delfi. На этой неделе Литовская ассоциация переработчиков и торговцев зерном (LGPP) объявила, что в Клайпедском порту осуществляется перевалка российского зерна.

    Глава Клайпедского государственного портового управления Алгис Латакас заявил, что за первые восемь месяцев 2026 года из Клайпедского порта было перевезено 47 тыс. тонн зерна российского происхождения. В основном это кукуруза, доставленная по железной дороге из Калининградской области в Клайпеду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, литовские депутаты в августа предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград. Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград. Спецслужбы Латвии пришли с обысками в русские книжные магазины.

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    5 сентября 2026, 22:44 • Новости дня
    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию

    Путин назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию непростой

    Путин одним словом назвал обсуждаемую с посланниками США ситуацию
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин принял в субботу американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, отметив перед началом переговоров сложность обсуждаемой ситуации.

    «Уважаемые коллеги, сердечно вас приветствую в Москве. Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

    Российский лидер перед началом беседы попросил гостей «передать самые наилучшие пожелания и слова благодарности президенту Соединённых Штатов господину Трампу».

    Затем стороны перешли к обсуждению, которое началось около 20:00 мск. Таким образом, встреча длится почти три часа.

    С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ранее президент Путин принял в Кремле спецпосланников США по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США анонсировал визит дипломатов в Россию с предложением о прекращении конфликта. Кирилл Дмитриев встретил  американскую делегацию в аэропорту Внуково.

    В воскресенье представители США посетят Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.

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    5 сентября 2026, 22:58 • Новости дня
    Премьер Японии призвала Россию убрать памятник советскому солдату в Хабаровске

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити назвала ситуацию с изображением ассоциирующейся с Японией хризантемы (эмблема японских императоров) на мемориале в российском Хабаровске затрагивающей чувства японского народа и призвала Россию убрать памятник.

    «Хризантемовый герб широко известен как символ Японии, и установка памятника, изображающего его разрушение, абсолютно неприемлема. Это вопрос, затрагивающий чувства японского народа. Правительство Японии решительно потребовало от российской стороны отменить установку и демонтировать памятник», – написала она в соцсети Х.

    Такаити добавила, что Япония продолжит настоятельно призывать российскую сторону к демонтажу монумента.

    Напомним, 4 сентября в Хабаровске состоялось открытие бронзового памятника, посвященного победе над Японией, на котором изображена сцена разрушения советским солдатом пограничного столба с оттиском хризантемового герба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Ткаченко назвал враждебным шагом просьбу Японии о демонтаже памятника в Хабаровске. Россия отвергла просьбу Японии убрать хризантему с мемориала «Победа на Востоке».

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    5 сентября 2026, 15:28 • Новости дня
    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России

    Синоптик Леус: Лето 2026 года стало самым теплым в России с 1891 года

    Минувшее лето стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений в России
    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал рекордные летние температуры на территории страны, вызванную блокирующим антициклоном над Уралом и Сибирью.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедший летний сезон побил все температурные рекорды с начала регулярных наблюдений в России. Об аномальной жаре синоптик рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, лето 2026 года оказалось самым теплым с 1891 года. При этом высокие температуры распределились по территории страны неравномерно.

    В Москве и Петербурге положительная аномалия составила всего 0,7 и 0,6 градуса соответственно. «На европейской территории и на Дальнем Востоке температурные условия оказались в среднем близкими к норме», – подчеркнул Михаил Леус.

    Одновременно с этим температурные показатели били многолетние максимумы на Урале и в Сибири. Местами воздух прогревался до значений, которые значительно превышали стандартные климатические нормы.

    Метеорологи объясняют такую разницу смещением траекторий движения воздушных масс. Жаркий антициклон долгое время блокировал Урал и Сибирь, препятствуя прохождению холодного арктического воздуха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений в России. При этом, август вошел в двадцатку самых жарких месяцев в Москве с 1893 года. А сам Леус в конце лета опроверг информацию о приходе метеорологической осени в столицу.

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    5 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    В Германии раскрыли причину антироссийской истерики властей

    Публицист Кроне-Шмальц объяснила антироссийскую риторику Берлина внутриполитическими проблемами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Немецкий публицист Габриеле Кроне-Шмальц назвала антироссийскую риторику Берлина способом отвлечь избирателей от внутренних проблем страны перед выборами.

    Немецкое правительство искусственно нагнетает антироссийские настроения для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем накануне выборов, пишет «Московский комсомолец». По мнению публициста, такие действия кабинета министров стали инструментом политического выживания в условиях кризиса.

    «Незадолго до земельных выборов населению хотят еще раз наглядно показать, насколько велика якобы исходящая от России опасность», – заявила Габриеле Кроне-Шмальц. Она также отметила, что подобная тактика стала системной для руководства ФРГ.

    Образ врага необходим Берлину для оправдания высоких расходов на вооружения, считает эксперт. При этом в стране остается множество нерешенных проблем, включая сложности с инфраструктурой и образовательными учреждениями. Санкционная политика, по словам публициста, наносит больший ущерб самой Германии, чем России.

    Кризис в отношениях стал следствием стратегических ошибок Запада после завершения холодной войны. В Евросоюзе ошибочно решили, что Россию больше не следует воспринимать как сверхдержаву, а ее интересами можно пренебречь, резюмировала Кроне-Шмальц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова связала антироссийские демарши властей ФРГ с предстоящими выборами. Власти Германии закрыли Русский дом в Берлине. Правительство ФРГ ввело новые санкции против нашей страны.

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    5 сентября 2026, 05:40 • Новости дня
    Десятки челябинских пар получили выплаты за длительность брака

    Десятки челябинских пар получили крупные выплаты за долгий брак

    Tекст: Катерина Туманова

    В Челябинской области более 40 супружеских пар, отметивших 70-летие совместной жизни, получили единовременные выплаты в размере 150 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений региона.

    Более 40 супружеских пар из Челябинской области, проживших в браке 70 лет, получили с 2024 года выплаты в размере 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости». В 26 российских регионах предусмотрены выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни.

    Одни из самых крупных выплат предоставляются в Челябинской области. Там к знаку отличия «Семейное счастье» за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагается выплата в 50, 100 или 150 тыс. рублей соответственно. На нее могут претендовать пары, прожившие в регионе не менее 15 лет и имеющие поощрения.

    «С начала реализации закона Челябинской области «О знаке отличия Челябинской области «Семейное счастье» и по состоянию на 1 сентября 2026 года знаком награждены 43 супружеские пары, прожившие 70 лет совместной жизни. Все пары получили выплаты в размере 150 тыс. рублей», – рассказала представитель министерства социальных отношений региона.

    В 2026 году 70-летний юбилей отметили десять семейных пар. Они проживают в Челябинском, Миасском, Верхнеуфалейском, Озерском, Южноуральском городских округах, а также в Чесменском и Коркинском муниципальных округах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сексолог объяснил, почему браки с разницей в возрасте более 10 лет стали нормой. Ученые выявили связь между генетикой и неудачами в личной жизни. Британские ученые назвали черты обреченных на одиночество мужчин.

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    5 сентября 2026, 20:19 • Новости дня
    Словакия призвала страны Запада наладить прямую коммуникацию с Россией

    Президент Словакии Пеллегрини призвал Запад к прямому диалогу с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер Словакии Петер Пеллегрини выступил за активизацию усилий Запада по налаживанию прямых коммуникаций с Россией.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини призвал страны Запада усилить работу по установлению прямого диалога с Россией ради дипломатического решения конфликта.

    «Думаю, что мы должны активизировать попытки прямую коммуникацию с Россией, конечно, вместе с Украиной, чтобы мы попытались восстановить дипломатический путь решения этого военного конфликта», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер отметил, что поддержка Киева европейскими странами направлена на создание условий для равноправных переговоров с Москвой. При этом отказ от дипломатических усилий грозит постепенным расширением конфликта за пределы украинской территории, подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Петер Пеллегрини заявил о поиске Евросоюзом компромиссного переговорщика для контактов с Россией.

    Весной главы Словакии, Австрии и Чехии поддержали идею запуска прямого диалога между Брюсселем и Москвой. Зимой словацкий премьер-министр Роберт Фицо указал на важность прямого общения западных стран с российским руководством.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    6 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    ВС России воспользовались брешами в обороне ВСУ под Славянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о появлении серьезных уязвимостей в позициях ВСУ, что позволило российским подразделениям успешно продвигаться на славянско-краматорском направлении.

    Острый дефицит солдат не позволяет украинскому командованию надежно закрыть слабые участки фронта в Донецкой Народной Республике, поэтому российские военные активно применяют эту ситуацию для развития наступления, передает ТАСС.

    «Наши военнослужащие буквально просачиваются вдоль оборонительной линии противника на славянско-краматорском направлении: у противника есть бреши в оборонительной линии», – сообщил он.

    Марочко добавил, что Киев теряет контроль над стратегическими высотами.

    Подобные проблемы в рядах противника открывают дорогу для одновременного удара по Славянску и Краматорску. Руководство ВСУ в спешке пытается стабилизировать фронт.

    Четвертого сентября российские бойцы освободили село Никаноровка,  расположенное на возвышенности, которая должна была остановить наступление на Краматорск, но теперь полностью контролируется армией России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России. Освобождение Святогорска расширило зону контроля ВС России возле Славянска.

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    5 сентября 2026, 07:20 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана россиян с заменой электросчетчиков

    Мошенники стали обманывать россиян с заменой электросчетчиков

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники начали массово похищать деньги и личные данные россиян, развешивая на подъездах фальшивые объявления о замене приборов учета электроэнергии, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

    «В настоящее время граждане столкнулись со лжеобъявлениями от представителей энергосбыта. Они размещают на подъездных досках объявлений информацию, что в доме происходит замена приборов учета электроэнергии, и чтобы оставить заявку на замену – необходимо связаться по телефону, по смс, в мессенджере. При связи со лжесотрудником энергосбыта жильца просят подтвердить свою личность, а также номер квартиры путем авторизации через портал «Госуслуги», – рассказал он ТАСС.

    Машаров пояснил, что, получив доступ к аккаунту, преступники сообщают о принятии заявки на замену счетчика. Вскоре жертве звонит другой мошенник, представляясь сотрудником «Госуслуг» или правоохранительных органов. Он заявляет о взломе аккаунта и призывает перевести деньги на «безопасный» счет для их спасения.

    Для убедительности мошенники часто наносят на фейковые объявления логотипы реальных компаний.

    Эксперт рекомендует проверять информацию, спрашивая у звонящих номер заявки или прибора учета. Настоящие сотрудники энергосбыта обладают этими данными, не звонят через мессенджеры и никогда не запрашивают коды авторизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Храпунова назвала популярные схемы мошенничества в сфере ЖКХ. Мошенники придумали схему обмана с поверкой счетчиков у дачников, а также начали пугать россиян отключением газа.

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    5 сентября 2026, 06:22 • Новости дня
    В жестком ДТП в Кемеровской области погибли четверо и трое пострадали

    В жестком ДТП в Кемеровской области погибли четыре человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кемеровской области лобовое столкновение иномарки с отечественным автомобилем привело к гибели четырех человек, в том числе трехлетнего ребенка, трое подростков пострадали, сообщили в прокуратуре региона.

    В ведомстве сообщили, что 4 сентября в 22 часа 30 минут на 23 км автодороги Панфилово – Плотниково произошло дорожно-транспортное происшествие.

    «Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ВАЗ 21112. В результате ДТП оба водителя и два пассажира отечественного авто, в том числе малолетний ребенок, погибли, трое 15-летних пассажиров ВАЗа получили травмы различной степени тяжести», – сообщается в Max-канале прокуратуры.

    В Госавтоинспекции Кузбасса добавили, что, по предварительным данным, 59-летний водитель иномарки выехал на полосу встречного движения в нарушение требований сплошной линии разметки и совершил столкновение с ВАЗ-21112 под управлением 25-летнего мужчины.

    Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Прокуратура организовала проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Варшавском шоссе в Москве 4 сентября столкнулись четыре машины. Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом на Каширском шоссе. Водитель автобуса получил срок за ДТП с поездом в Ленобласти.

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    5 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    Генконсул России обвинил Германию в эскалации дипломатического кризиса

    Генконсул Красницкий обвинил ФРГ в дипкризисе

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный консул Олег Красницкий назвал закрытие последнего российского генконсульства в Германии необоснованным решением, ставшим итогом летней эскалации со стороны Берлина.

    Красницкий отметил, что власти Германии целенаправленно нагнетали обстановку вокруг дипломатического присутствия Москвы. По словам дипломата, решение о закрытии дипмиссии стало «очень печальным событием».

    «Самое главное, что оно совершенно ничем не подкреплено, никакими доказательствами. Естественно, ситуация нагнеталась в течение всего лета», – сказал он ТАСС.

    Красницкий добавил, что Берлин взял курс на дальнейшую эскалацию двусторонних отношений, предписав сотрудникам консульства покинуть страну до 18 сентября.

    Несмотря на сложности, генконсульство оставалось открытым для диалога с немецкими партнерами, активно занималось уходом за советскими воинскими захоронениями. Красницкий заверил, что посольство в Берлине продолжит эту важную работу без снижения интенсивности.

    Правительство ФРГ 1 сентября обвинило Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле, объявив о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Лавров заявил о конце культурного присутствия Германии в России. Пискарев раскрыл подоплеку требований закрыть Русский дом в Берлине.

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    5 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Марочко: Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ

    ВС России выдавили из Новогришина боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новогришино на добропольском участке фронта в ДНР, заставив противника отступить с занимаемых позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, украинские боевики полностью выбиты из Новогришина – населенный пункт превратился в так называемую серую зону», – рассказал он ТАСС.

    Кроме того, есть данные, что бойцы ВС России закрепились на юго-восточных окраинах села Доброполье, продвигаются и зачищают данный населенный пункт.

    «В целом могу сказать, что наши военнослужащие довольно-таки серьезно нарастили темпы наступления на добропольском участке: уже расширена зона контроля в районе населенного пункта Краснополье», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России после Матяшево в конце августа начали бои за Новогришино. Минобороны сообщало, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России.

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