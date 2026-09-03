Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО

Путин на ВЭФ сообщил о ежедневном продвижении армии России в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

Российские войска ежедневно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции, и в последнее время темп этого движения увеличивается, сообщил глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

«Здесь можно что угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день, причем на всех участках линии боевого соприкосновения», – заявил Владимир Путин.

По его словам, на некоторых участках продвижение идет быстрее, на других – медленнее, однако общая динамика нарастает, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в августе заявил о наращивании темпов наступления российских войск на всех направлениях.

На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии он рассказал о боях в Орехове и продвижении в Сумской области.