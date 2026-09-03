Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО
Путин на ВЭФ сообщил о ежедневном продвижении армии России в зоне СВО
Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении темпов продвижения российской армии на всех участках линии соприкосновения в зоне спецоперации.
Российские войска ежедневно продвигаются вперед в зоне специальной военной операции, и в последнее время темп этого движения увеличивается, сообщил глава государства на пленарном заседании ВЭФ.
«Здесь можно что угодно рассказывать, но войска-то каждый день идут вперед российские. Каждый день, причем на всех участках линии боевого соприкосновения», – заявил Владимир Путин.
По его словам, на некоторых участках продвижение идет быстрее, на других – медленнее, однако общая динамика нарастает, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин в августе заявил о наращивании темпов наступления российских войск на всех направлениях.
На пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Киргизии он рассказал о боях в Орехове и продвижении в Сумской области.