Путин назвал действия финансовых властей России профессиональными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, финансовые власти, правительство и Центральный банк России действуют профессионально, передает ТАСС. По его словам, устойчивость макроэкономической политики стала основой развития страны и социальной сферы.

Путин подчеркнул: «Российские финансовые власти, правительство РФ и Центральный банк ведут себя профессионально. Мы всегда исходили из того, что базовым условием для развития российской экономики, а значит и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика». Президент уверен, что и в будущем такая стратегия обеспечит движение страны вперед.

Глава государства добавил, что на протяжении многих лет власти следовали этому курсу, что дало положительный результат. Путин выразил уверенность, что и сейчас это принесет успех.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что темой выступления Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ станет глобальная экономика и развитие Дальнего Востока. Продолжительность пленарного заседания с участием Путина составит около двух часов. Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на полях ВЭФ.