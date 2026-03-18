В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.
Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая
Песков призвал ориентироваться на официальные заявления США по переговорам
Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.
«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.
Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.
Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.