Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

Песков призвал ориентироваться на официальные заявления США по переговорам

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.