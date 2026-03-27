На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.2 комментария
Мишустин: Нейросети должны быть доступны широкому кругу пользователей
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нейросети должны стать доступными для широкого круга пользователей, а российские разработки могут быть полезны всему ЕАЭС.
Михаил Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте, что нейросети уже становятся реальными помощниками в работе и повседневной жизни, и потому должны быть доступны широкому кругу пользователей. По его словам, российские разработки в области генеративного искусственного интеллекта могут найти применение на всем пространстве Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости».
В качестве примера он привел голосового помощника «Алиса» и ее генеративную модель, подчеркнув, что по объему трафика этот сервис обошел все зарубежные аналоги, доступные в России.
«Разработчикам удалось создать продукты, нужные и удобные людям. Полезны они могут быть, конечно же, без сомнения, на всем пространстве Евразийского экономического союза», – отметил Мишустин.
Премьер-министр также назвал сотрудничество в сфере искусственного интеллекта взаимовыгодным направлением для России и Казахстана. Он сообщил, что сейчас по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева готовится проект совместного заявления лидеров стран ЕАЭС о развитии этого направления. Мишустин отметил, что практическая реализация инициатив позволит ускорить запуск общих инновационных проектов.
Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта, где уже провел встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, а также принял участие в заседании Евразийского межправсовета.
Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Казахстане, что Россия смогла ускорить замещение зарубежных ИТ-решений после ухода иностранных компаний с внутреннего рынка.
Президент Владимир Путин утром обсудил с Михаилом Мишустиным вопросы внедрения искусственного интеллекта по всей стране.