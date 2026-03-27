Мишустин: Нейросети должны быть доступны широкому кругу пользователей

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мишустин заявил на форуме Digital Qazaqstan 2026 в Шымкенте, что нейросети уже становятся реальными помощниками в работе и повседневной жизни, и потому должны быть доступны широкому кругу пользователей. По его словам, российские разработки в области генеративного искусственного интеллекта могут найти применение на всем пространстве Евразийского экономического союза, передает РИА «Новости».

В качестве примера он привел голосового помощника «Алиса» и ее генеративную модель, подчеркнув, что по объему трафика этот сервис обошел все зарубежные аналоги, доступные в России.

«Разработчикам удалось создать продукты, нужные и удобные людям. Полезны они могут быть, конечно же, без сомнения, на всем пространстве Евразийского экономического союза», – отметил Мишустин.

Премьер-министр также назвал сотрудничество в сфере искусственного интеллекта взаимовыгодным направлением для России и Казахстана. Он сообщил, что сейчас по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева готовится проект совместного заявления лидеров стран ЕАЭС о развитии этого направления. Мишустин отметил, что практическая реализация инициатив позволит ускорить запуск общих инновационных проектов.

Мишустин находится в Казахстане с рабочим визитом с 25 по 27 марта, где уже провел встречи с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым, а также принял участие в заседании Евразийского межправсовета.

