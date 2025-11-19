Путин обсудил с Мишустиным внедрение искусственного интеллекта в России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин рассказал, что утром обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопросы внедрения искусственного интеллекта по всей стране, передает РИА «Новости». Глава государства отметил этот момент во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам Путина, тема искусственного интеллекта стала предметом отдельной беседы с премьер-министром, где они обсудили перспективы и задачи в этой сфере. Президент подчеркнул значимость внедрения современных технологий для развития страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей России.

Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей.