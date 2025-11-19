Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Путин обсудил с Мишустиным внедрение искусственного интеллекта в России
Президент России Владимир Путин рассказал о проведенном утром разговоре с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным по вопросам развития искусственного интеллекта в Российской Федерации.
Президент России Владимир Путин рассказал, что утром обсудил с председателем правительства Михаилом Мишустиным вопросы внедрения искусственного интеллекта по всей стране, передает РИА «Новости». Глава государства отметил этот момент во время выступления на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».
По словам Путина, тема искусственного интеллекта стала предметом отдельной беседы с премьер-министром, где они обсудили перспективы и задачи в этой сфере. Президент подчеркнул значимость внедрения современных технологий для развития страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов подготовить национальный план по внедрению генеративного искусственного интеллекта по всей России.
Путин заявил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от иностранных нейросетей.