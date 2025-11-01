Следователи завершили расследование убийства бизнесмена на охоте в Хакасии

Tекст: Алексей Дегтярев

Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым является 36-летний житель Абакана, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, трагедия произошла 12 сентября в тайге возле поселка Кубайка, пятеро друзей охотились, они решили разделиться на две группы. Вечером один из охотников перепутал друга с диким зверем и выстрелил, не удостоверившись в отсутствии людей поблизости. Пуля смертельно ранила Веремчука, он скончался в больнице.

Товарищи собрались по случаю дня рождения обвиняемого, однако, как уточнили в Следственном комитете, никто из участников не находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи закончили все необходимые процессуальные действия, и дело передано в суд вместе с обвинительным заключением.

В октябре СК завел уголовное дело в отношении мужчины, от случайного выстрела которого на охоте погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.

В октябре 2024 в Башкирии года мужчина во время охоты случайно выстрелил в собственного отца, который скончался.