Следователи завершили расследование убийства бизнесмена на охоте в Хакасии
Расследование трагического инцидента, повлекшего гибель руководителя компании из Хакасии Игоря Веремчука во время охоты, завершено, сообщили в региональном Главном управлении СК.
Уголовное дело направлено в суд, обвиняемым является 36-летний житель Абакана, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, трагедия произошла 12 сентября в тайге возле поселка Кубайка, пятеро друзей охотились, они решили разделиться на две группы. Вечером один из охотников перепутал друга с диким зверем и выстрелил, не удостоверившись в отсутствии людей поблизости. Пуля смертельно ранила Веремчука, он скончался в больнице.
Товарищи собрались по случаю дня рождения обвиняемого, однако, как уточнили в Следственном комитете, никто из участников не находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи закончили все необходимые процессуальные действия, и дело передано в суд вместе с обвинительным заключением.
В октябре СК завел уголовное дело в отношении мужчины, от случайного выстрела которого на охоте погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.
В октябре 2024 в Башкирии года мужчина во время охоты случайно выстрелил в собственного отца, который скончался.