    Италия подыгрывает Вашингтону и заигрывает с Москвой
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья
    Проданное властями СССР яйцо Фаберже из коллекции императора Николая II выставили на торги в Лондоне
    Российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов
    Юшков: Путин и Орбан обсудят продажу российской доли в сербской NIS
    США направили Москве скорректированный в Женеве проект по Украине
    На Украине обыски у «Али-бабы» Ермака описали словами «Сезам, откройся!»
    Депутаты предложили выпустить банкноту номиналом 10 тыс. рублей
    Игорь Караулов Игорь Караулов Инстинкт хищника – основа западного прогресса

    Америка, Африка, Азия… саранча разлетелась во все стороны. И всюду прогресс, цивилизация, знание и даже вера служили главным образом средством порабощения и признаком превосходства.

    5 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как на самом деле британские ученые изменили мир

    28 ноября 2023 года Королевского общество Великобритании отмечает свой 365-й день рождения. Не юбилей, конечно, но помянуть контору, ответственную за мировую научную революцию – и вообще за создание современной научной картины мира – в любом случае стоит.

    12 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник В соцсети Х случился сеанс саморазоблачения

    Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.

    5 комментариев
    28 ноября 2025, 14:30 • Новости дня

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

    Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

    Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Судя по всему, повреждения стартового стола на Байконуре, вызванные пуском «Союза», будут устранены в течение месяца. Кроме того, для работы пилотируемых миссий можно использовать космодром Восточный. В любом случае Россия не утратила возможность запускать людей в космос, сказали газете ВЗГЛЯД эксперты Алексей Анпилогов и Александр Лазуткин.

    «Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

    «31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также есть Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

    Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (11)
    27 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    Роскосмос сообщил о повреждениях стартового стола при старте «Союза-2.1а»
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Катерина Туманова

    Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о результатах осмотра места старта «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28», были выявлены повреждения стартового стола.

    «Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола. После пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса», – сказано в сообщении в Telegram-канале.

    В ведомстве добавили, что ракета стартовала в штатном режиме, без замечаний. Корабль успешно пристыковался к МКС, экипаж на борту, самочувствие хорошее.

    «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены», – заверили в Роскосмосе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции. Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

    Позже «Союз МС-28» с международным экипажем был успешно выведен на орбиту.

    Комментарии (7)
    27 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Европа придумала, чем дать России взятку

    Как пишут мировые СМИ, Евросоюз надеется, что его пустят за стол переговоров по Украине, если страны Европы согласятся на возвращение России в «Большую восьмерку», откуда ее исключили в 2022 году. По сути, на это предложение уже ответил президент России Владимир Путин.

    Комментарии (8)
    27 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост

    ИКИ РАН: У 3I/ATLAS сохраняется редкий пылевой антихвост

    У принятой за корабль инопланетян кометы ученые не могут объяснить антихвост
    @ International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/Shadow the Scientist

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У межзвездного объекта 3I/ATLAS, прозванного «инопланетным кораблем», наблюдается редкий антихвост, который сохраняется дольше, чем у обычных комет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили о продолжительном наблюдении редкого пылевого антихвоста у межзвездного объекта 3I/ATLAS, который часто именуют «инопланетным кораблем». В официальном сообщении лаборатории отмечается: «По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту».

    Ученые пояснили, что такие антихвосты известны и у обычных комет, однако появление аналогичного явления у 3I/ATLAS не совпадает с традиционными объяснениями, так как Земля пока не пересекает плоскость его орбиты. Явление антихвоста наблюдается дольше одного-двух дней и, вероятно, присутствовало еще с момента открытия этого межзвездного объекта.

    Специалисты подчеркнули, что подобных явлений в природе известно немало, однако в случае с 3I/ATLAS вопрос о будущем антихвоста остается открытым. Астрономы продолжают наблюдать за объектом, выясняя, изменится ли форма или длительность антихвоста после прохождения земной плоскости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межзвездный объект 3I/ATLAS утром 23 ноября сблизился с Землей на дистанцию менее 300 млн км.

    Российский астроном Владимир Сурдин объяснил отклонение траектории этого объекта стандартными физическими причинами.

    Комета 3I/ATLAS является всего лишь третьим известным объектом, который прошел через Солнечную систему извне.

    Комментарии (5)
    28 ноября 2025, 13:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре

    Журналист Котов: Заявления, что Россия якобы лишилась возможности запускать людей в космос – спекуляция

    Очевидец рассказал подробности нештатной ситуации на Байконуре
    @ Иван Тимошенко/@roscosmos_gk

    Tекст: Анастасия Куликова

    Нештатная ситуация на Байконуре не приведет к прекращению пилотируемой программы. На устранение проблемы потребуется несколько месяцев, но первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года, сказал газете ВЗГЛЯД научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на Байконуре в момент инцидента. Ранее Роскосмос сообщил о повреждении стартового стола после запуска «Союза».

    «Заявления в некоторых СМИ о том, что Россия якобы лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года, – явный вброс и нагнетание ситуации. Да, на Байконуре произошла нештатная ситуация, но говорить о прекращении пилотируемой программы попросту глупо», – подчеркнул Михаил Котов, научный журналист.

    По его информации, «кабину обслуживания пусковой площадки сорвало со своего места и выбросило в лоток газоотвода». К этому привел аэродинамический удар выхлопных газов ракеты. Все это случилось уже после отрыва «Союза» со стартового стола. «По идее, кабина обслуживания должна была находиться в специальной нише, но, судя по всему, ее вытащило силой выхлопных газов. На площадке в этот момент никого не было, никто не пострадал», – уточнил собеседник.

    Причины инцидента выяснит специальная комиссия, отметил журналист. «На ремонт потребуется несколько месяцев. Первый запуск с площадки может быть осуществлен уже в первом квартале 2026 года», – сообщил Котов со ссылкой на мнение специалистов ракетно-космической отрасли, с которыми он общался.

    «В настоящее время 31-я площадка – единственная подготовленная для пилотируемой программы. Но если возникнет необходимость, я думаю, могут начаться работы на Восточном. Пока же специалисты уверены, что проще починить 31-ю площадку. Роскосмос располагает достаточным количеством комплектующих для решения проблемы», – заключил Котов.

    Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

    По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

    Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

    Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Космонавт Зубрицкий назвал умение держать равновесие самым ненужным на МКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    Комментарии (2)
    27 ноября 2025, 12:55 • Новости дня
    «Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту

    «Союз МС-28» с международным экипажем выведен на орбиту
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» благополучно вышел на орбиту и отделился от третьей ступени ракеты-носителя, передает ТАСС.

    Запуск состоялся с космодрома Байконур в 12.28 по московскому времени. На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

    Корабль направляется к Международной космической станции в рамках 74-й долговременной экспедиции. Стыковка с модулем «Рассвет» российского сегмента МКС ожидается в 15.38 по московскому времени по сверхкороткой схеме сближения с двумя витками.

    «Помогать членам экипажа в работе будет нейросеть GigaChat от «Сбера», – отметил представитель миссии.

    Во время первого выхода космонавты установят аппаратуру «Солнце-Терагерц» для прогнозирования солнечной активности. Второй выход будет посвящен техническому обслуживанию модуля «Заря» и замене оборудования. Кроме того, на орбиту отправлены потомки дрозофил, участвовавших в эксперименте на биоспутнике «Бион-М» №2.

    Запуск был приурочен к 25-летию первой длительной экспедиции на МКС. На ракете размещены тематические изображения, логотип «Сбера» и впервые – рисунки детей с онкологическими заболеваниями.

    Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции.

    Космонавты перед стартом получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова.

    На корпус ракеты нанесли рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Э

    кипаж на борту корабля выполнит более 40 научных экспериментов и дважды выйдет в открытый космос.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 11:25 • Новости дня
    Экипаж «Союза МС-28» получил напутственный пинок перед стартом

    Глава Роскосмоса Баканов дал напутствие и пинок команде «Союза МС-28» перед полетом

    Tекст: Мария Иванова

    Перед полетом космонавты «Союз МС-28» получили традиционный символический пинок, который считается своеобразным «ускорением» на удачу перед длительной экспедицией.

    Космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» перед стартом ракеты-носителя «Союз 2.1а» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова, сообщает ТАСС.

    Эта многолетняя традиция, когда руководитель провожает экипаж легким пинком перед входом в ракету, по словам участников, служит своеобразным пожеланием успешного полета и помогает экипажу «оторваться от Земли».

    В ходе напутствия Баканов обратился к космонавтам с теплыми словами: «Ну что, готовы? Все в отделении, ничего не забыли? Успехов! Выглядите классно! Храни вас Господь, ребят. Все знаете, все умеете. Реализовывайте навыки. Пусть все получится. Мы рядом морально с вами».

    Руководитель отдельно напомнил астронавту Кристоферу Уильямсу продолжать учить русский язык и призвал полагаться на опыт коллег.

    На борту «Союза МС-28» в космос отправятся командир Сергей Кудь-Сверчков, бортинженер Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс. Старт с Байконура намечен на 12:28 по московскому времени, а пребывание на орбите продлится 242 суток. К экипажу на Международной космической станции присоединятся космонавты из России, США и Японии.

    Возвращение космонавтов на Землю ожидается в конце июля 2026 года.

    Ранее в четверг государственная комиссия одобрила запуск ракеты «Союз-21а».

    Ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на этой неделе установили на стартовую площадку на Байконуре.

    Экипажи экспедиции МКС-74 ранее прибыли на Байконур для подготовки к полету.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Астронавт NASA отметил широкую известность Гагарина в США

    Астронавт NASA Уильямс заявил о высокой популярности Гагарина в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Астронавт NASA Кристофер Уильямс подчеркнул, что первый космонавт Юрия Гагарин хорошо известен американцам, а его достижения ценятся всеми участниками космических программ.

    Юрий Гагарин очень известен в США, заявил астронавт NASA Кристофер Уильямс в интервью ТАСС. По его словам, американские астронавты помнят о дате первого полета Гагарина и высоко ценят вклад советского космонавта в освоение космоса.

    «Мы знаем, когда отмечается дата первого полета Гагарина. Я думаю, что все мы понимаем, что мы стоим на плечах этого великого человека. Поэтому мы безмерно благодарны за то, что мы находимся там, где мы сейчас», – заявил Уильямс.

    Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и тремя участниками экипажа 74-й долговременной экспедиции запланирован с Байконура 27 ноября в 12:28 по московскому времени. В основной состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уильямс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее астронавт Уильямс решил приготовить дома пельмени после того, как попробовал их перед полетом на МКС.

    Участники основного и дублирующего составов 74-й экспедиции на МКС успешно прошли медкомиссию и получили разрешение на полет.

    В рамках полета «Союз МС-28» проведут более 40 научных экспериментов.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС

    Кононенко: Россия не наносит США «космический удар» созданием РОС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская орбитальная станция (РОС) создается для научных целей и технологического развития, а не для нанесения ущерба США, заявил Герой России, командир отряда космонавтов Роскосмоса, временно исполняющий обязанности начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

    По словам Кононенко, Россия создает Российскую орбитальную станцию (РОС) исключительно для научных и технологических целей, а не с целью нанесения Соединенным Штатам какого-либо «космического удара», передает ТАСС.

    «Термин «космический удар» – спекулятивный. Он предполагает агрессивные намерения, тогда как цель РОС – научные исследования и технологическое развитие», – отметил космонавт.

    Кононенко подчеркнул, что создание новой орбитальной станции вызвано техническим старением Международной космической станции. По его словам, проект РОС – это важный и логичный шаг, который обеспечит России стратегическую автономию и самостоятельность в освоении космоса.

    Командир отряда космонавтов добавил, что благодаря РОС страна сможет поддерживать свою пилотируемую программу независимо от решений и санкций других государств. Это, по мнению Кононенко, необходимо для национальной безопасности и дальнейшего технологического развития.

    При этом эксперт подчеркнул, что любые попытки трактовать создание РОС как «удар» по другим странам являются некорректными и направлены на создание излишнего напряжения в международных отношениях.

    Ранее старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт издания National Interest заявил, что планы Роскосмоса по запуску собственной станции свидетельствуют о переходе России к независимой космической стратегии.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров в августе отмечал, что работа над Российской орбитальной станцией идет параллельно с сохранением ключевых направлений космического взаимодействия с США.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Пилотируемый «Союз МС-28» доставил международный экипаж к МКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к модулю «Рассвет» на МКС, доставив экипаж 74-й долговременной экспедиции.

    Стыковка произошла в 15.34 по московскому времени, передает ТАСС. Корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции. Согласно сообщению Роскосмоса, операция прошла в полностью автоматическом режиме без отклонений от графика.

    На борту прибыли участники 74-й долговременной экспедиции: командир Сергей Кудь-Сверчков, космонавт Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс.

    Сергей Кудь-Сверчков также выполняет обязанности специального корреспондента ТАСС на борту МКС.

    Напомним, пилотируемый корабль «Союз МС-28» с тремя членами нового экипажа МКС стартовал с космодрома Байконур. После космический аппарат с международным экипажем выведен на околоземную орбиту.

    Перед началом полета космонавты получили традиционный символический пинок для удачи.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 12:37 • Новости дня
    Ракета с кораблем «Союз МС-28» стартовала с Байконура

    Tекст: Вера Басилая

    С космодрома Байконур отправилась ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-28» и новым экипажем для Международной космической станции.

    Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с тремя членами нового экипажа МКС стартовал с площадки номер 31 космодрома Байконур, передает ТАСС.

    На борту находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Примерно через девять минут полета корабль будет выведен на орбиту. Сближение с Международной космической станцией пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме, а стыковка ожидается к 15:38 мск у универсального модуля «Причал» на российском сегменте станции.

    Впервые в работу экипажа войдет нейросеть «Сбера» GigaChat, которая займется формированием отчетов и обработкой данных, чтобы облегчить повседневную деятельность космонавтов. Экипажу предстоит пробыть на орбите 242 суток, вернуться планируется в конце июля 2026 года. Во время миссии запланировано проведение более 40 научных экспериментов и два выхода в открытый космос. Первый – для установки аппаратуры «Солнце-Терагерц», которая позволит осуществлять прогноз солнечных вспышек, второй – для технического обслуживания модуля «Заря» и замены ресурсоотработанных элементов.

    На борт корабля отправлены прямые потомки мух-дрозофил, ранее побывавших в космосе.

    Запуск ракеты был приурочен к 25-летию первой длительной экспедиции на МКС, декорирован изображениями к юбилею, логотипом «Сбера» и впервые – рисунками детей с онкозаболеваниями.

    Ранее космонавты экипажа корабля «Союз МС-28» получили символичный напутственный пинок от генерального директора Роскосмоса Дмитрия Баканова перед стартом ракеты-носителя.

    Ракету «Союз-2.1а» украсили рисунками онкобольных детей.

    Космонавты на борту проведут более 40 научных экспериментов, а экипаж совершут два выхода в открытый космос.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 14:59 • Новости дня
    УрФУ и НАСА создали нейросеть для поиска экзопланет

    НАСА и уральские ученые разработали нейросеть ExoMiner++ для поиска экзопланет

    Tекст: Вера Басилая

    Новая нейросеть ExoMiner++, созданная международной командой с участием российских ученых и НАСА, смогла выделить 7330 потенциальных экзопланет из 147 тыс. изученных событий, сообщили в в УрФУ.

    Исследовательская группа NASA Ames с участием ученых Коуровской астрономической обсерватории УрФУ разработала нейросеть ExoMiner++, передает «Газета.Ru».

    Алгоритм обучался на обширных массивах данных миссии Kepler, где большинство объектов уже проверены, и на «шумных» данных космического телескопа TESS, который каждые две минуты фиксирует яркость тысяч звезд. Цель программы – отслеживать мельчайшие колебания блеска звезды, возникающие во время прохождения планеты по диску светила, что называется транзитом.

    Руководитель Коуровской астрономической обсерватории УрФУ Вадим Крушинский отметил, что экзопланеты – это миры за пределами Солнечной системы. По его словам, многие вращаются вокруг звезд, похожих на наше Солнце.

    «Их изучение помогает понять, насколько уникально наше положение во Вселенной, как часто встречаются условия, пригодные для жизни, и какие системы могут быть похожи на собственную историю Земли», – отметил ученый.

    Астрономы подчеркивают, что телескоп TESS ежедневно фиксирует сотни тысяч событий, имитирующих транзиты, большая часть которых не связана с экзопланетами. ExoMiner++ анализирует форму кривой светимости, поведение фона, период повторения события, структуру сигналов двойных звезд и особенности функционирования спутника, облегчая выделение точных кандидатов.

    Как пояснил один из авторов работы Никита Чазов, первые результаты оказались впечатляющими: ExoMiner++ автоматически обработал 147 тыс. транзитоподобных сигналов и выделил 7330 перспективных объектов, которые могут считаться экзопланетами. Остальные сигналы модель признала ложнопозитивными. Более того, новый алгоритм пересмотрел старые данные – из 2506 ранее перспективных кандидатов подтверждено лишь 1797, что оптимизирует дальнейшие астрономические наблюдения.

    Исследователи планируют расширять применение ExoMiner++ на будущие миссии и использовать его для анализа свежих потоков данных от TESS. Разработка поддержана Минобрнауки России.

    Ранее Московский государственный университет и Ассоциация арабских университетов договорились создать космическую обсерваторию для поиска жизни на экзопланетах в рамках международного консорциума.

    Ученые создали новый искусственный интеллект, который обнаружил 44 аналога Земли в нашей галактике.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 09:59 • Новости дня
    Ученые зафиксировали третью магнитную бурю ноября уровня G1

    Ученые ИКИ РАН допустили повторение слабых магнитных бурь на Земле

    Tекст: Мария Иванова

    В течение последних суток на Земле были зафиксированы заметные геомагнитные возмущения, включая третью в ноябре слабую магнитную бурю уровня G1, сообщили ученые.

    На Земле может повториться слабая магнитная буря, зафиксированная сутки назад, сообщает лаборатория солнечной автономии ИКИ РАН.

    По данным ученых, 25 ноября произошла третья по счету за месяц магнитная буря G1 – это минимальный уровень по официальной шкале.

    Причиной геомагнитных возмущений стали потоки плазмы из корональной дыры на Солнце. В лаборатории отмечают, что геомагнитная обстановка остается «возмущенной», но к концу дня, по их прогнозу, ожидается постепенная стабилизация.

    Специалисты подчеркивают: вспышечная активность на Солнце сейчас слабо повышена и, вероятнее всего, не будет сильно расти в ближайшие сутки. Несмотря на продолжающееся воздействие солнечной плазмы, ученые не прогнозируют магнитные бури выше слабого уровня.

    Ранее ученые заявили, что ближайший максимум солнечной активности будет слабым.

    В минувшие выходные ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца.

    На прошой неделе с Солнца сорвался гигантский протуберанец размером более 1 млн километров.

    Комментарии (0)
    27 ноября 2025, 06:08 • Новости дня
    Ученые выявили пользу космоса для репродуктивной системы организмов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Факторы космического полета, которые принято считать негативными, оказывают на репродуктивную систему живых организмов и положительное влияние, об этом свидетельствуют эксперименты с мухами-дрозофилами на орбите, рассказала заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирина Огнева.

    По ее словам, факторы космического полета могут положительно влиять на репродуктивную систему живых организмов, передает РИА «Новости». Огнева сообщила, что невесомость и перегрузки способны влиять на состояние репродуктивной системы и половых клеток не только негативно, как считалось ранее, но и положительно. «Некоторые эффекты можно оценивать как положительные и даже предлагать новые подходы для использования во вспомогательных репродуктивных технологиях на Земле», – отметила Огнева.

    К основным результатам ученые пришли по итогам эксперимента: сначала дрозофилы выращивались на Международной космической станции (МКС), а затем их потомки – на биоспутнике «Бион-М» №2. Следующий этап исследований планируется с 27 ноября по 9 декабря – на МКС отправят 12-е и 13-е поколения мух на корабле «Союз МС-28», где появится 14-е поколение. Доставить их обратно на Землю должен космический корабль «Союз МС-27», который еще с 8 апреля находится в составе станции.

    Огнева добавила, что все большую роль в мировой науке играют исследования, посвященные передаче эпигенетической информации о влиянии факторов окружающей среды от одного поколения к другому.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские космонавты на МКС вышли в открытый космос на шесть с половиной часов. РАН выразила готовность рассмотреть обоснования изменения наклона орбиты РОС.

    Комментарии (0)
    26 ноября 2025, 07:07 • Новости дня
    В России успешно испытали макет спутника дистанционного зондирования EOS-O

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тепловакуумные испытания теплового макета космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) EOS-O подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима. Запуск аппарата запланирован на 2027 год, сообщили в пресс-службе Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы.

    Тепловакуумные испытания космического аппарата дистанционного зондирования Земли EOS-O успешно подтвердили качество и надежность системы обеспечения теплового режима, передает ТАСС. Тестирование проходило в криотермовакуумной камере предприятия «Молния» в течение пяти температурных циклов. Во время испытаний макет подвергался имитации солнечного излучения и условий открытого космоса, а также использовались нагреватели для проверки работоспособности бортовой аппаратуры.

    Запуск спутника намечен на 2027 год. Аппарат будет работать на орбите высотой 450–550 км, его масса составляет 500 кг, а ширина полосы захвата достигает 12 км. Уточняется, что проект реализуется в рамках НИОКР по разработке космической системы сверхвысокой детализации съемки поверхности с разрешением 0,5 метра.

    Гендиректор фонда НТИ Вадим Медведев отметил, что испытания проходили по четырем основным режимам работы, каждый продолжался не менее 300 минут. Он подчеркнул, что качество – главный приоритет проекта, а проведённые испытания позволяют перейти к следующим этапам разработки. По словам представителей фонда, EOS-O войдет в состав архитектуры цифрового неба России и обеспечит сверхвысокодетальное зондирование Земли для целей мониторинга и наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос заявил, что к 2030 году планируется запуск российского аналога спутникового интернет-сервиса Starlink. Российские ученые создали систему идентификации спутников с земли. Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал развитие спутникового интернета в России.

    Комментарии (0)
