Эксперты назвали сроки восстановления стартового стола Байконура для пилотируемых миссий

Космонавт Лазуткин: Россия не утратила возможность запускать людей в космос

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Стартовые комплексы «Союзов» имеют каналы для отвода раскаленных газов от двигателей первой и второй ступеней, работающих одновременно при пуске ракеты. При этом работа ракетного двигателя – нелинейный процесс, сопровождающийся огромными выбросами энергии. Поэтому повреждения стола и каких-то вспомогательных элементов возможны», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Произошедшее на Байконуре не является беспрецедентным событием. Инцидент нештатный, но и отнюдь не катастрофический. Персонал и основные системы не затронуты. Именно поэтому операции последних нескольких часов перед стартами проводятся в отсутствии людей. Думаю, повреждения будут устранены в течение месяца. Насколько я знаю, все необходимое основное оборудование на космодроме есть в нескольких экземплярах и может быть заменено в кратчайшие сроки», – продолжил собеседник.

«31-я площадка – единственная, предназначенная на Байконуре для запуска российских пилотируемых миссий. Но в нашем распоряжении также есть Восточный. Кроме того, мы ранее использовали космодром Куру во Французской Гвиане. Правда, в данный момент санкции могут помешать это сделать. В любом случае ситуация принципиально далека от утверждений, что Россия впервые с 1961 года якобы утратила возможность запускать людей в космос», – напомнил аналитик.

Повреждения на Байконуре не носят чрезвычайного характера, согласился Александр Лазуткин, Герой России, летчик-космонавт. «Ракета ушла штатно – это главное. Ранее у нас также происходили повреждения стартового стола. Например, при одном из запусков сверхтяжелой ракеты-носителя «Энергия» струей вырвало несколько бетонных плит. Но ничего серьезного задето не было», – отметил он.

Ранее на Байконуре были повреждены ряд элементов стартового стола. Повреждения выявили после запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса, уточнив, что сотрудники корпорации проводят оценку состояния комплекса.

По неофициальным данным, газовой струей ракетного двигателя первой ступени была вырвана часть стартового комплекса № 6 космического ракетного комплекса № 31 (одна из кабин обслуживания). Популяризатор космонавтики Виталий Егоров отметил, что на трансляции запуска, которую вел Роскосмос, было видно, что «в газоотводном лотке под стартовым столом оказалась какая-то массивная металлическая конструкция, которой там быть не должно».

Площадка № 31 на текущий момент является единственной действующей для проведения пилотируемых пусков «Союзов». В Сети появились спекуляции на тему того, что «Россия лишилась возможности запускать в космос людей, чего не было с 1961 года». В Роскосмосе подчеркнули: «Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшее время повреждения будут устранены».

Сам запуск ракеты прошел в штатном режиме, уточнили там. Пуск состоялся в 12.27 мск. На борту корабля находились космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. «Союза МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС в 15.34 мск, менее чем через три часа экипаж перешел на борт станции.