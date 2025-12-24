  • Новость часаСуд вынес приговор диверсанту СБУ на Донбассе
    Атака на Венесуэлу грозит США непредсказуемыми последствиями
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    Глава МИД Эстонии пригрозил расстрелять «зеленых человечков» на границе
    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    Путин вручил государственные награды выдающимся деятелям России
    Эксперт: «Мирный план» Зеленского совершенно неприемлем
    ФСБ ликвидировала готовившего теракт на нефтепроводе в Тюменской области
    Лавров поздравил Захарову с юбилеем
    Самолет «Байкал» совершил первый полет с двигателем ВК-800
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Откажется ли Турция от российских «Триумфов»

    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русский народ возвращается

    Советская этнография была вынуждена выполнять политический госзаказ – показывать процветание колхозных деревень и национальное многообразие СССР. Само словосочетание «русский народ» воспринималось как подозрительно шовинистическое.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    24 декабря 2025, 18:22 • Новости дня

    Король Бельгии поддержал запрет на использование активов России

    Король Бельгии поддержал сохранение российских активов в Euroclear

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В своих Рождественских пожеланиях король Бельгии Филипп выступил против использования замороженных российских активов в интересах Украины.

    Король Филипп в ежегодном обращении публично поддержал позицию бельгийских властей, отвергающих идею использования замороженных российских активов на Украине, пишет РИА «Новости». По его словам, участие Бельгии на стороне украинского народа остается «твердым и непоколебимым», но позиция правительства по российским резервам не противоречит этому курсу.

    Почти все золотовалютные резервы России, замороженные решением Евросоюза, размещены в Бельгии на счетах Euroclear. Объем замороженных средств достигает 180 млрд евро. Банк России ранее подал судебный иск к Euroclear Bank о взыскании около 18,2 трлн рублей, учитывая не только резервы, но и упущенную выгоду.

    Контекстом для заявления Филиппа стала дискуссия в ЕС о возможности направить прибыль от резервов или сами средства на кредитование Украины, однако бельгийское правительство последовательно отвергало эту инициативу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза не смогли согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины на саммите 18 декабря.

    Напомним, план ЕС по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву провалился из-за позиций премьер-министра Бельгии и главы кабмина Италии.

    Причем Бельгия поддержала бессрочную заморозку активов, но заблокировала их экспроприацию ради Украины. Эксперты газеты ВЗГЛЯД позже объяснили, почему Бельгия не пошла на такой шаг.

    Сейчас в офисе еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после провала инициативы по изъятию российских средств.

    24 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы

    Ветеран ФСБ назвал подрыв полицейских на юге Москвы диверсией спецслужб Украины

    Ветеран ФСБ оценил возможные версии подрыва полицейских на юге Москвы
    @ Илья Лазарев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, изначально мог быть жертвой мошеннической схемы. Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Алексей Филатов.

    «Взрыв на улице Елецкой на юге Москвы – диверсионный акт, а заказчиками, скорее всего, являются украинские спецслужбы», – считает Алексей Филатов, ветеран ФСБ, президент союза «Офицеры группы «Альфа». Собеседник напомнил о методах противника: обмануть человека, а потом его шантажировать.

    «Чаще всего «на крючок» попадаются несовершеннолетние, потому что они более доверчивы. Но иногда в капкан мошенников, действующих с территории Украины, попадают и взрослые люди. Сначала их просят под разными предлогами назвать код из СМС и личные данные, а затем начинают оказывать давление на них, упоминая, например, якобы донаты в пользу ВСУ или потерю гражданами России своих средств», – детализировал спикер.

    «В результате человек, желая, чтобы от него отстали и он вернулся к прежней жизни, готов оказать им «услугу», – добавил Филатов. Он допускает, что подозрительный человек, которого в ночь на среду пытались задержать сотрудники ДПС, мог быть жертвой такой мошеннической схемы.

    «Возможно, его попросили отнести «посылку», о содержании которой он не знал, в дежурную часть, но его перехватили инспекторы. Или его задачей было подложить взрывное устройство под служебную машину полиции. Кстати, непонятно, сам он взорвался или его СВУ привели в действие дистанционно. Следствие, уверен, во всем разберется», – рассуждает ветеран ФСБ.

    Если подтвердится версия с закладкой взрывчатки, то возникает вопрос, почему целью стал автомобиль полиции. Прежде украинские спецслужбы нацеливались на высокопоставленных чиновников, политических деятелей и генералов Генштаба. «Это диверсии разного уровня как по затратам, так и по эффекту», – указал Филатов.

    «Чтобы подложить СВУ под машину, скажем, чиновника, необходимо провести разведывательную деятельность. Я думаю, что к убийству генерала Сарварова причастны люди, прошедшие подготовку, а не кто-то, обманутый мошенниками, с испугу согласившийся на преступление. Для Украины последние – расходный материал, и цели для них подбираются более доступные, как, например, машина ДПС», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, противник не оставляет попыток повлиять на российское гражданское общество: вызвать некую тревогу, неуверенность в завтрашнем дне, страх, что взрыв может произойти не с машиной ДПС, а в месте большого скопления людей», – добавил спикер. На этом фоне он призвал государственные структуры России проводить более активные профилактические действия с гражданами.

    «На мой взгляд, важно также, чтобы человек, который оказался перед выбором: совершить под давлением украинских спецслужб диверсию или прийти в полицию с проблемой шантажа, с повинной – выбирал второе. Люди этого не делают, потому что боятся преследования. Если была бы практика, что попавший в такие «ножницы» и обратившийся в правоохранительные органы освобождается от ответственности, то, может быть, взрывов и поджогов стало бы меньше», – полагает Филатов.

    «Более того, в такой ситуации у силовиков появилась бы возможность вести оперативную игру и выявлять тех, кто передает взрывные устройства, а также оперативно раскрывать преступные сети, которые представляют большую опасность, чем исполнитель», – считает он.

    Военный журналист Роман Сапоньков, в свою очередь, призывает серьезнее взяться за деятельность кол-центров. «Это серьезная диверсионная разведдеятельность врага. И они годами оттачивали умение по вербовке, просто делали это через подбор скриптов через кражу денег, таким образом еще и находясь на полной самоокупаемости», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, в результате взрыва на Елецкой улице в Москве погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС, сообщил СКР. По данным следствия, в ночь на 24 декабря инспекторы увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство.

    «В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли», – говорится в заявлении. Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывных устройств).

    Столичное управление Госавтоинспекции сообщило, что погибшие – 24-летний лейтенант Илья Климанов и 25-летний лейтенант Максим Горбунов. Климанов пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, у него остались супруга и девятимесячная дочь.

    Следователи рассматривают несколько версий подрыва полицейских в Москве, среди них – случайная детонация взрывного устройства; ошибка мужчины, у которого была бомба, в результате чего произошел подрыв; полицейские могли спугнуть подрывника, когда он закладывал взрывное устройство, поэтому он решил привести его в действие, передает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Также изучается версия о том, что подрывник действовал по указанию мошенников. По данным Telegram-канала «112», мужчину обманули под предлогом взлома аккаунта «Госуслуг» и убедили приехать в Москву из Ивановской области. Мошенники поручили мужчине заложить взрывное устройство под автомобиль сотрудников полиции.

    22 декабря в этом же районе, на соседней улице Ясеневой, произошел взрыв, в результате которого погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника Управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил России. По одной из версий, к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

    24 декабря 2025, 10:57 • Новости дня
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    Трамп запретил въезд в США бывшему комиссару ЕС за цензуру
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госдепартамент США объявил о введении визовых ограничений в отношении бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов, обвиняя их в попытках вынудить американские платформы ограничивать точки зрения из США, сообщает Axios.

    Администрация Дональда Трампа ввела визовые ограничения для пяти граждан Европы, которых Госдепартамент США обвинил в «принуждении американских платформ к цензуре» неугодных им взглядов, передает Axios.

    Среди тех, кому теперь запрещен въезд в США, оказался экс-комиссар Евросоюза Тьерри Бретон, которого в Госдепе назвали «главным вдохновителем» закона о цифровых услугах (DSA). Этот акт обязывает соцсети ужесточать модерацию контента.

    На платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Бретон назвал действия американских властей «охотой на ведьм». Он с 2019 по 2024 год руководил цифровым регулированием ЕС и неоднократно спорил с союзником Трампа Илоном Маском по поводу выполнения требований DSA. Сам Маск ранее подвергался критике со стороны Евросоюза за распространение дезинформации.

    Госдепартамент также ввел ограничения для главы Центра противодействия цифровой ненависти Имрана Ахмеда (с которым Мaск судился из-за разоблачения языка вражды на X), исполнительного директора Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также Жозефины Баллон и Анны-Лены фон Ходенберг из немецкой HateAid. По заявлению госсекретаря Марко Рубио, все эти деятели целенаправленно пытались «принудительно подавлять» американские компании и спикеров.

    Рубио отметил, что «подобные проявления экстерриториальной цензуры больше не будут терпеться», и подчеркнул: внешнеполитический курс Трампа с приоритетом национального суверенитета предполагает реагирование на попытки зарубежных структур ограничивать свободу слова для американских граждан. Он добавил, что Госдеп готов расширять этот ограничительный список, если «курс не будет пересмотрен».

    Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж «решительно осуждает» американские ограничения. По его словам, DSA был одобрен демократическим путем и «никак не распространяется на США». В свою очередь представители HateAid назвали меры администрации Трампа «проявлением репрессий» и подчеркнули, что не поддадутся запугиванию.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал новые визовые ограничения, введенные США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Дмитриев иронично отметил, что Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список лиц, которым запрещен въезд в США.

    24 декабря 2025, 13:22 • Видео
    США дадут Зеленскому невидимые гарантии

    Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    24 декабря 2025, 03:56 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для фон дер Ляйен
    @ Алексей Алексеев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал новые визовые ограничения США против ряда иностранных активистов из-за цензуры американских платформ.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов, обвиняя их в попытках ограничить свободу слова на американских платформах. Фамилии этих лиц не называются, передает РИА «Новости».

    «Вау, значит, Урсула «Pfizer» фон дер Ляйен теперь возглавляет черный список из цензоров, которым запрещен въезд в США?» – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США. Соцсеть X заблокировала рекламный аккаунт Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен была признана Европейским судом юстиции ответственной за укрывательство информации по контрактам на закупку вакцин против коронавируса. По данным прессы, попытки получить доступ к переписке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer при переговорах по закупке вакцин в 2021 году выявили серьезные пробелы в прозрачности руководства Еврокомиссии.

    24 декабря 2025, 14:39 • Новости дня
    Макрон обвинил США в запугивании Европы

    Макрон осудил визовые ограничения США против экс-еврокомиссара ЕС Бретона

    Макрон обвинил США в запугивании Европы
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство санкциями Вашингтона против ряда европейских политиков, подчеркнув угрозу цифровому суверенитету Европы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался по поводу решения США ограничить въезд ряду европейских чиновников, включая экс-еврокомиссара Тьерри Бретона, передает ТАСС.

    Макрон написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Франция осуждает решения США об ограничении виз для Тьерри Бретона и четырех других европейских деятелей. Эти меры являются актом запугивания и принуждения в отношении европейского цифрового суверенитета».

    Французский лидер подчеркнул, что поводом для санкций стал Закон ЕС о цифровых услугах, который, по его мнению, вводится для обеспечения честной конкуренции между цифровыми платформами в Европе и не затрагивает интересы третьих стран. Макрон отметил, что правила, регулирующие цифровое пространство в Евросоюзе, должны приниматься исключительно на территории Европы.

    Глава Франции пообещал и дальше защищать цифровой суверенитет и право Евросоюза самостоятельно вырабатывать регуляторные нормы без давления извне.

    Ранее США обвинили бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона в попытках ввести цензуру против граждан Соединенных Штатов. Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Госдепартамент США ввел визовые ограничения против Бретона и еще четырех европейских активистов.

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал это решение с иронией. Он отметил, что Урсула фон дер Ляйен теперь оказалась в черном списке лиц, которым нельзя въезжать в США.

    Сам Тьерри Бретон на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) назвал действия США «охотой на ведьм».

    24 декабря 2025, 13:49 • Новости дня
    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией

    Орбан: ЕС мог предотвратить конфликт с Россией в 2022 году

    Орбан заявил об упущенных возможностях Европы предотвратить конфликт с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз мог бы предотвратить конфликт на Украине еще в 2022 году, если бы сделал ставку на дипломатические усилия, а не последовал за политикой администрации Байдена, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    По словам Орбана, лидеры Европейского союза пошли по пути военной конфронтации с Россией под давлением администрации Джо Байдена, передает ТАСС.

    Виктор Орбан отметил, что в феврале 2022 года Европа могла направить миротворческую миссию в Москву и Киев и не объявлять этот конфликт своей войной. Он подчеркнул, что, если бы такой шаг был предпринят, над Европой сегодня не нависала бы угроза войны.

    По словам Орбана, вмешательство американской стороны стало определяющим фактором перехода Европы к позиции сторонников военного конфликта. Он напомнил, что нынешний президент США Дональд Трамп, напротив, выступает за мир.

    Премьер-министр Венгрии считает, что страны ЕС должны извлечь урок из этого опыта и не принимать стратегические решения, исходя из внутренних политических обстоятельств в Америке. Он добавил, что отношения с США важны, однако интересы Европы должны оставаться приоритетными для ее решений.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года»  призвал добиться устранения первопричин конфликта на Украине.

    Путин заявил, что Москва готова и стремится завершить конфликт на Украине мирными средствами.

    24 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям

    SHOT: Таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула назад

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейские таможенники задерживают новогодние посылки из России, признавая подарки роскошью и требуя предъявления чеков даже на продукты.

    Европейские таможенные службы блокируют новогодние посылки из России, считая их предметами роскоши, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Особенно массовые сложности фиксируются при пересечении границы через Германию и Австрию.

    Таможенники обосновывают такие меры положениями договора о функционировании Европейского союза, который позволяет странам-членам вводить ограничения на ввоз определенных товаров. Под запретом оказались не только дорогие подарки, но и, по мнению контролеров, потенциально угрожающие Европе новогодние игрушки, украшения и даже обычный шоколад.

    Одна из москвичек рассказала SHOT: «Я отправила родственникам в Австрию елочную игрушку в виде машинки, но посылка вернулась в Россию спустя несколько недель с наклейкой о запрете ввоза». В ряде случаев таможня требует предоставить документы и чеки на все предметы в отправлении – без этого доказать, что вещи разрешены к ввозу, практически невозможно.

    Дополнительно каждый отправитель должен оплатить сбор от 18 евро за каждую посылку. В случае отказа в пропуске возврата средств получить не удается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Европе указали на высокие риски при заказах новогодних подарков на китайских сайтах. Власти Евросоюза отметили, что 80% подобных посылок не соответствуют стандартам безопасности ЕС.

    24 декабря 2025, 05:16 • Новости дня
    Импорт морепродуктов из России в ЕС вырос после начала СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Импорт рыбы и аквакультуры из России в ЕС в 2022-2024 годах превышает показатели, которые были до начала специальной военной операции на Украине, следует из опубликованного доклада Европейской комиссии об итогах торговли рыбой и морепродуктами между ЕС и Россией.

    В 2020 году страны ЕС закупили российской рыбы и морепродуктов на 583 млн евро, в 2021 году – на 613 млн евро. В 2022 году поставки составили 955 млн евро, в 2023 году – 861 млн. В 2024 году объем импорта рыбы и продукции аквакультуры из России составил 709 млн евро и 179 тыс. тонн. Россия заняла 13-е место среди поставщиков подобной продукции на рынок ЕС, передает РИА «Новости».

    Ключевым направлением экспорта стали белые виды рыбы. На треску пришлось 73 тыс. тонн продукции на сумму 411 млн евро, что составляет более половины стоимости российского импорта в ЕС. Минтай занял второе место по популярности – 80 тыс. тонн на сумму 186 млн евро.

    Крупнейшими импортерами российской рыбы в 2024 году остаются Нидерланды, Германия, Франция и Польша.

    Торговля рыбной и аквакультурной продукцией между Россией и Евросоюзом сохраняет высокие показатели, несмотря на пакеты санкций . Еврокомиссия отдельно отметила, что значительная часть продукта поступает в ЕС через третьи страны, где происходит дополнительная переработка и реэкспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия стала лидером по экспорту морепродуктов в Южную Корею осенью. Рынок креветок недавно пережил кризис перепроизводства. Производители семги столкнулись с неблагоприятными климатическими явлениями в Тихом океане и лососевыми вшами.

    23 декабря 2025, 21:15 • Новости дня
    Эксперт объяснил падение спроса на пиво в России

    Эксперт Небольсин объяснил падение спроса на пиво в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спрос на пиво в России в 2025 году заметно снизился после рекордного роста на фоне прошлогодней жары, отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин.

    Небольсин связывает падение с подорожанием напитка из-за повышения акцизов, роста производственных и логистических расходов, а также удорожания упаковки, передает Ura.ru. Россияне стали покупать меньше пива, а ситуация осложняется тем, что на рынке усиливается конкуренция со стороны европейских производителей, которым помогает дешевый евро.

    В этом году цены на пиво выросли на фоне увеличения акцизов примерно на 3-4 рубля в год, хотя раньше они повышались по одному рублю. В следующие годы ситуация может усугубиться: в 2026 году планируется внедрение базовой ставки НДС в 22%, а порог упрощенной системы налогообложения для поставщиков снизится с 60 до 20 млн рублей, что вынудит их поднимать стоимость продукции. Небольсин убежден, что падение спроса продолжится: уже сейчас продажи просели на 17%, при том что официальные объемы производства пока снижаются не так быстро – всего на 0,5%, но статистика искажена системой маркировки «Честный знак».

    Эксперт добавил, что в 2023–2024 годах рост потребления пива был связан с аномальной жарой и переводом ряда слабоалкогольных напитков в категорию пива или сидра, что дало прирост в сотни миллионов литров. Однако как только регуляторы наведут порядок с маркировкой и акцизами, эти объемы могут резко упасть. Он также раскритиковал миф об «обелении» рынка благодаря маркировке, отмечая, что данные «Честного знака» и ЕГАИС значительно расходятся.

    Число производителей пива в России снижается: условия работы становятся все жестче, а мерам поддержки отрасль практически не подвергалась. Многие пивовары либо закрывают бизнес, либо пытаются его продать. Импорт продукции также меняется: в октябре 2024 года поставки европейского пива упали из-за повышения пошлин, однако в ноябре–декабре ситуация развернулась обратно благодаря ослаблению евро и доллара, и объемы начинают расти, включая импорт из Мексики и Южной Америки.

    Потребители традиционно отдают предпочтение нефильтрованному, непастеризованному пиву в стиле жигулевского, хотя европейские бренды по-прежнему воспринимаются как знак качества. Пиво из Азии востребовано в основном для расширения ассортимента, но массово не приживается. На рынке наблюдается бум крафтовых сортов с различными добавками и вкусами.

    Безалкогольное пиво сохраняет низкую долю: продажи растут за счет эффекта низкой базы и интереса молодежи, но серьезного тренда пока нет. Настоящее безалкогольное пиво производят только крупные игроки с дорогим оборудованием; малыми производителями чаще выпускается лишь имитация продукта.

    Среди предпочтений россиян уверенно лидирует классическое «живое» пиво, а также мартовское имбирное, бархатное и пшеничное виды. Крафтовое пиво бурно развивается, но определённые сорта, например, крепкое английское барливайн, могут пропасть с рынка при запрете продажи напитков крепче 12%.

    Вновь обсуждается вопрос разрешения пива на стадионах – Небольсин считает запрет не вполне логичным. «Почему в театре можно купить коньяк или вино, а на стадионе нельзя пива попить?», – сказал эксперт. Он напомнил, что большинство стран практикует продажу пива на спортивных аренах, даже во время чемпионатов мира, и считает это частью болельщицкой культуры.

    Ранее сообщалось, что поставки пива из ЕС в Россию сократились до десятилетнего минимума.

    23 декабря 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 20 украинских беспилотников над регионами

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером во вторник, 23 декабря, средствами российской ПВО были успешно ликвидированы многочисленные украинские дроны в нескольких регионах страны, включая Брянскую область, сообщило Минобороны России.

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 20 украинских беспилотников самолетного типа с 17.00 до 20.00 мск, передает Минобороны России.

    Десять дронов были обезврежены над Брянской областью, шесть зафиксированы и уничтожены над Белгородской областью. Два беспилотника удалось ликвидировать над Калужской областью, еще по одному – в Курской и Смоленской областях.

    Ранее Минобороны России сообщило, что средства ПВО за пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа в разных регионах страны, включая Крым и Белгородскую область. Также системы противовоздушной обороны уничтожили за три часа 21 украинский беспилотник самолетного типа над четырьмя областями.

    24 декабря 2025, 09:32 • Новости дня
    FT: Затраты Евросоюза на импорт американских нефти и газа упали на 7%

    Tекст: Вера Басилая

    Расходы стран Евросоюза на поставки нефти и сжиженного газа из США за четыре месяца оказались ниже прежних показателей, несмотря на обещания закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, затраты Евросоюза на нефть и газ из США за последние четыре месяца снизились на 7%, несмотря на обязательство закупить американские энергоносители на 750 млрд долларов за три года, передает РИА «Новости».

    С сентября по декабрь импорт нефти и сжиженного природного газа из США в ЕС составил 29,6 млрд долларов, сообщает энергетическая консалтинговая компания Kpler. Хотя европейские страны увеличили объемы закупок американского СПГ после торгового соглашения, общее снижение цен на мировом рынке привело к уменьшению затрат на импорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Старший директор Kpler Джиллиан Боккара отметила, что решения о покупке энергоресурсов принимаются на двусторонней основе и зависят от экономических факторов, а не от политической договоренности. По мнению эксперта, заявленные в соглашении объемы закупок невозможны к реализации.

    Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли торгового соглашения, по которому почти ко всему экспорту из Евросоюза в Соединенные Штаты теперь будут применяться пошлины в 15%.

    В ответ Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ.

    23 декабря 2025, 21:34 • Новости дня
    Житель Казани убил жену и ранил маленького сына

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В одной из квартир Казани 37-летний мужчина убил жену во время ссоры, а их маленький сын получил травму головы и был госпитализирован.

    В Казани 37-летний мужчина зарезал свою жену на глазах у малолетнего сына, передает ТАСС.

    Трагедия произошла в одном из жилых комплексов города, когда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители сообщили, что между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес жене множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте.

    В квартире также находился ребенок 2022 года рождения. Мальчик был госпитализирован с травмой головного мозга, уточнил источник агентства.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он задержан, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Казани иностранец убил бывшую супругу в день рождения сына. Позже Кировский районный суд Казани арестовал на два месяца 49-летнего гражданина Турции и Германии Мете Эцфела, подозреваемого в совершении убийства.

    А годом ранее Верховный суд Татарстана приговорил к пожизненному заключению Радика Тагирова за убийство 31 пожилой женщины в Казани.

    23 декабря 2025, 19:33 • Новости дня
    Газпром сообщил о мировом росте потребления газа

    Газпром сообщил о росте потребления газа в мире на 25 млрд кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировой спрос на газ увеличился за год на фоне пересмотра энергетических приоритетов и снижения интереса к возобновляемым источникам энергии, отметили в Газпроме.

    Мировое потребление газа увеличилось в 2025 году на 25 млрд кубометров по сравнению с предыдущим годом. В сообщении Газпрома отмечается, что это стало заметно, несмотря на усиление политических факторов в энергетике.

    Значимым фактором было также снижение внимания к проектам в сфере возобновляемых источников энергии и пересмотр стратегических приоритетов в пользу углеводородов как в отдельных странах, так и со стороны крупных международных энергетических компаний, сообщает пресс-служба компании.

    В компании подчеркнули, что природный газ продолжит играть ключевую роль в мировой энергетике. По прогнозу Газпрома, к 2050 году глобальное потребление этого ресурса увеличится более чем на треть и превысит 5,7 трлн кубометров. Главным драйвером станут нужды электроэнергетики, в частности развитие центров обработки данных, которые, ожидаемо, обеспечат более 10% прироста спроса на газ.

    В долгосрочной перспективе лидером по темпам увеличения спроса станет Китай, а страны Глобального Юга к 2050 году обеспечат около 70% мирового потребления газа, спрогнозировали в Газпроме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на природный газ в США растут быстрыми темпами. Индекс цен на коммунальный газ для американского населения за год увеличился на 11,7%, а на электроэнергию – на 5,1%.

    При этом Россия остается стабильным экспортером газа и продолжает наращивать внутреннее потребление. В частности, «Газпром межрегионгаз» ожидает рекордного потребления газа в 2025 году из-за активной газификации и роста спроса на электроэнергию.

    К зиме Газпром завершил закачку газа в хранилища России, доведя оперативный резерв до рекордных 73,17 млрд кубометров.

    23 декабря 2025, 20:53 • Новости дня
    Медведев проинспектировал эксперимент с биометрией в Шереметьево

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево и проверил работу по апробации новых правил въезда.

    В ходе визита он проверил, как в Московском авиационном узле реализуется эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию, предусматривающих обязательный сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе.

    «Посетил пункт пропуска в аэропорту Шереметьево. Проверил, как в Московском авиационном узле идет эксперимент по апробации новых правил въезда в Россию. Он предусматривает сбор биометрических персональных данных всех мигрантов на границе», – написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

    Он также уточнил, что правительство России и московские власти занимаются оснащением других пунктов пропуска на границе биометрическим оборудованием.

    Медведев подчеркнул, что нахождение каждого мигранта в России должно быть абсолютно прозрачным, а каждый его шаг – виден административным и правоохранительным органам.

    В декабре прошлого года в Московском авиационном узле и пункте пропуска «Маштаково» стартовал эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами, который направлен на укрепление миграционной безопасности и контроль за въездом в Россию.

    Ранее сообщалось, что МВД благодаря биометрии выявило 43 тыс. мигрантов с запретом на въезд.

    24 декабря 2025, 11:19 • Новости дня
    Politico: Провал саммита ЕС погрузил штаб-квартиру Еврокомиссии в уныние

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Еврокомиссии в Брюсселе наблюдаются упаднические настроения после того, как лидеры ЕС не смогли согласовать изъятие российских активов, сообщает европейское издание Politico.

    Издание Politico пишет, что атмосфера в штабе Еврокомиссии далека от праздничной после завершения неудавшегося саммита Евросоюза, передает ТАСС.

    Источник отмечает, что после нескольких месяцев переговоров главы государств и правительств ЕС поставили Еврокомиссию перед «суровой реальностью», вынудив отказаться от амбициозных планов из-за политических разногласий и национальных интересов.

    Газета со ссылкой на сотрудников учреждения сообщила, что ощущение пустоты в здании ЕК стало особенно острым после того, как не удалось договориться о репарационном кредите Киеву и был перенесен срок подписания соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР на январь.

    Завершившийся рано утром 19 декабря саммит длился 17 часов, но согласовать экспроприацию замороженных российских активов не удалось из-за противодействия Бельгии. Участники встречи подтвердили бессрочную заморозку этих средств, а о добровольном возврате в ближайшее время вопрос даже не рассматривался.

    Еврокомиссия ранее признала Украину неплатежеспособной, из-за чего кредиты предоставлять невозможно, а грантовая поддержка становится вынужденной мерой.

    Страны Евросоюза отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 млрд евро из бюджета союза.

    Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении этого кредита.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал личным поражением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен исход ключевого саммита ЕС.

    Германский политолог Александр Рар заявил, что предоставление займа Киеву создаст общую задолженность европейских стран и еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза.

    23 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье 9 мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Андрея Бызова (внесен в реестр экстремистов и террористов), планировавшего совершить теракт в Московской области 9 мая.

    По данным следствия, Бызов по указанию кураторов с Украины планировал совершить теракт 9 мая рядом с военным объектом в Подмосковье, передает ТАСС.

    Бызову предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса, связанным с публичным оправданием терроризма через интернет, участием в деятельности признанной в России террористической организации, а также приготовлением к совершению теракта.

    В мае ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта на параде Победы в Калининграде.

  • О газете
