    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Сталин вывел Россию на пик могущества, заплатив колоссальную цену

    18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.

    19 декабря 2025, 09:40 • Новости дня

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен

    NYT: Провал плана по изъятию активов России стал крахом Мерца и фон дер Ляйен

    Провал плана по изъятию активов России назвали крахом Мерца и фон дер Ляйен
    @ IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Неспособность лидеров Евросоюза согласовать конфискацию 210 млрд евро замороженных российских активов в пользу Украины стала болезненным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, сообщают The New York Times (NYT) и Politico.

    Издание пишет, что провал инициативы по изъятию замороженных российских активов стал крупным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает ТАСС.

    Как отмечает американское издание, суть обсуждавшегося на саммите ЕС плана заключалась в экспроприации активов России и передаче их Украине под видом «репарационного кредита». Однако против выступили многие участники встречи. Итогом стал компромисс: ближайшее финансирование Киева будет осуществляться за счет коллективных займов Евросоюза на сумму 90 млрд евро.

    Как пишет Politico, новая схема удовлетворила страны Южной Европы, тогда как Германия и северные страны ЕС традиционно выступали против подобных долговых инструментов из-за риска финансовых потерь. Вместо немедленного изъятия российских активов европейские лидеры лишь договорились в будущем рассмотреть их возможное использование для возврата кредитов Украине.

    Участники встречи ЕС на высшем уровне ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов России под видом «репарационного кредита» Киеву.

    ЕС договорился о предоставлении Киеву помощи на сумму 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза, но от этих обязательств освободили Венгрию, Чехию и Словакию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет участвовать в финансировании продолжения конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС пояснила, что теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС, если оно будет принято.

    Кремль в ответ пообещал задействовать все возможные правовые меры в случае изъятия российских активов в ЕС.

    18 декабря 2025, 12:35 • Новости дня
    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России

    Каллас: Шансы согласия ЕС на изъятие активов России 50 на 50

    Каллас оценила шансы на изъятие Европой активов России
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Шансы согласия Евросоюза на изъятие российских активов составляют «50 на 50», заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    Она подчеркнула, что решение по репарационному кредиту, который призван усилить давление на Москву, пока не принято из-за позиций ряда стран, в частности Бельгии, передает The Guardian.

    Каллас отметила: «Мы не будем двигаться дальше, если Бельгия не будет чувствовать себя комфортно». Она пояснила, что сейчас Евросоюз работает над предложениями, чтобы «риск и бремя были распределены равномерно между всеми». По её словам, для решения этого вопроса важно добиться полного единства, а мнение Бельгии учитывается особо.

    Глава дипломатии выразила надежду, что в ЕС удастся принять окончательное решение в ближайшее время, чтобы послать России «сильный сигнал» и поддержать Украину как минимум в течение следующих двух лет. По мнению Каллас, репарационный кредит – сейчас «наиболее жизнеспособная опция», поскольку другие сценарии не сработали.

    Она добавила, что на сегодня не наблюдается готовности России вести серьёзные переговоры о мире. Каллас считает, что европейские страны должны показать сплочённость, чтобы не оправдать ожиданий Москвы, рассчитывающей на провал общей линии Европы.

    Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    18 декабря 2025, 19:54 • Новости дня
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    Лавров поразился призыву фон дер Ляйен к Трампу не вмешиваться в дела Европы
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление публичному обращению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту США Дональду Трампу с просьбой не вмешиваться в вопросы европейской демократии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании комиссии генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству, что был поражен призывом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к Дональду Трампу не вмешиваться в дела европейской демократии.

    Лавров отметил непосредственность и публичность этого обращения и заявил: «Я был поражен непосредственностью политических деятелей, когда неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен публично призвала президента США Дональда Трампа не вмешиваться в европейскую демократию».

    Лавров обратил внимание на то, что несмотря на заявления европейских политиков, Евросоюз не стесняется оказывать влияние на политические процессы в других странах. В качестве примера он назвал Румынию и Молдавию, отметив: «Румыния, Молдавия у всех на слуху. Ничтоже сумняшеся эти люди выдают такие сентенции».

    Он добавил, что Россия находится в центре внимания западных политтехнологов, особенно когда речь идет об избирательных технологиях и внешнем влиянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии фон дер Ляйен 12 декабря заявила, что президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться в демократические процессы в странах Евросоюза.

    Уже в четверг на саммите ЕС фон дер Ляйен отметила, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания до тех пор, пока не будет найдено решение по вопросу финансовой поддержки для Украины.

    Она также подчеркнула, что российские активы, замороженные в Европе, останутся под блокировкой вплоть до нового решения Евросоюза, пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине и не компенсирует Киеву весь ущерб.

    18 декабря 2025, 14:40 • Видео
    Евросоюз сделает из Армении Молдавию

    Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    18 декабря 2025, 21:09 • Новости дня
    Туск заявил о переломе по вопросу активов России на саммите ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече лидеров ЕС в Брюсселе обсуждался возможный переход к экспроприации российских активов с целью финансирования Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о достижении некоего «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    По его словам, после долгих обсуждений страны ЕС пришли к единому мнению, что стоит попробовать этот шаг, но ряд государств планируют настаивать на дополнительных гарантиях для себя, передает ТАСС.

    Туск отдельно обратил внимание, что дебаты по части «репарационного кредита» будут продолжаться еще много часов и теперь сосредоточены на технических аспектах экспроприации. Польский премьер отметил: «Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы наверняка находимся после перелома».

    Глава польского правительства добавил, что в Европе не собираются рассматривать иные способы финансирования Украины за счет резервов ЕС ввиду позиции части стран, препятствующих таким вариантам. Таким образом, вопрос использования российских активов стал основным сценарием помощи Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Дональд Туск столкнулся с напором журналистов на саммите Евросоюза. Туск также намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29.

    До этого в четверг сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, где проходит саммит ЕС.


    18 декабря 2025, 11:49 • Новости дня
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    Премьер Бельгии призвал Европу «прыгать вместе»
    @ James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что план использования замороженных российских активов может нарушать международное право и ослабить евро на мировых рынках. Де Вевер призвал страны ЕС разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    «Нам нужен парашют перед прыжком, но если нас попросят прыгнуть, мы прыгнем все вместе. Если мы доверяем парашюту, то нам не составит труда прыгнуть всем вместе. Если я прыгаю, нужно, чтобы остальные тоже прыгнули», – сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента, пишет Bloomberg.

    Де Вевер подчеркнул, что требования России на замороженные в Euroclear активы сохраняются, и в будущем может потребоваться их возврат.

    Он повторил призыв к другим странам, на территории которых удерживаются российские активы, разделить ответственность: «Если мы прыгаем, нам нужно прыгать вместе».

    Бельгия выступает против инициативы Еврокомиссии и требует твердых гарантий, что страна не останется единственной ответственной в случае судебных исков со стороны России о возврате средств. На стороне Бельгии выступают несколько других членов ЕС.

    В четверг Бельгия запретила Европе распоряжаться активами России без учета ее требований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянский премьер Джорджа Мелони заявила, что Евросоюзу придется разрешать вопрос с замороженными российскими активами в других странах, если он решится на использование той части, которая удерживаются в бельгийской системе Euroclear.

    Ранее сообщалось, что Европейская комиссия продолжает попытки убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера одобрить заем для Украины, который будет профинансирован за счет замороженных российских активов, находящихся на счетах Euroclear в Бельгии.

    18 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    Фон дер Ляйен: Никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансов Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила при входе на саммит, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    По словам фон дер Ляйен, ни один из лидеров Евросоюза не покинет саммит, пока вопрос о финансировании Украины не будет решен, передает ТАСС.

    По словам главы Еврокомиссии, Украине на следующие два года необходимо 137 млрд евро финансирования.

    Она согласилась с позицией главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что на повестке саммита остается вопрос об экспроприации замороженных российских активов. Она отметила, что это обсуждение ведется с точки зрения их использования как «репарационного кредита» для Украины.

    По словам главы Еврокомиссии, участники встречи рассмотрят две основные опции по поддержке Киева: выделение средств из общеевропейского бюджета, обеспеченного совместным заемом, либо использование средств, полученных за счет активов России. Решение по этим вопросам, как заверила фон дер Ляйен, должно быть принято на заседании саммита в Брюсселе в четверг.

    Ранее фон дер Ляйен назвала заморозку активов России спасением для Украины и Евросоюза.

    Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Россия не получит назад активы, пока не компенсирует весь ущерб на Украине.

    Между тем, Бельгия запретила Евросоюзу распоряжаться российскими активами без учета ее требований.

    Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Евросоюз должен будет согласовывать вопрос с замороженными российскими активами за пределами бельгийской системы Euroclear.

    В свою очередь, европейские страны продемонстрировали серьезные разногласия по вопросу конфискации российских замороженных активов и поддержки киевского режима.

    Эксперты отмечали, что в случае «воровства» активов России Евросоюз столкнется с юридическими и экономическими рисками, а инвестиционный климат в Европе может значительно ухудшиться.

    18 декабря 2025, 12:09 • Новости дня
    Politico: Подорожание стоимости жизни усилило политический кризис в США и Европе
    Politico: Подорожание стоимости жизни усилило политический кризис в США и Европе
    @ David Cordova/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В крупнейших демократиях мира сохраняющиеся сложности с ростом стоимости жизни подталкивают избирателей к поиску новых политических решений, сообщает Politico.

    Кризис доступности жизни, начавшийся в прошлом году, продолжает оказывать значительное влияние на политику крупных демократий, сообщает Politico. Согласно данным нового международного опроса Politico в сотрудничестве с Public First, большинство граждан пяти крупнейших экономик продолжают ощущать усиливающееся давление роста расходов.

    В опросе выяснилось, что в США почти две трети избирателей считают, что стоимость жизни стала выше за последний год. В Британии после смены власти 77% респондентов заметили ухудшение ситуации, а во Франции 45% взрослых заявили, что страна отстает от аналогичных экономик. В Германии такую точку зрения выразили 78%, а в Канаде шесть из десяти опрошенных заявили, что текущий уровень цен – худший в их памяти.

    Экономическое недовольство стало причиной политических потрясений, включая поражение правящих партий и рост популярности оппозиции. Как подчеркнул Хавьер Карбонель из European Policy Centre: «Для представителей партий власти сегодня чрезвычайно сложно строить кампании на этих платформах. Центр-правые и центр-левые считаются ответственными за ухудшение ситуации».

    Большинство респондентов пяти стран уверены, что ситуация с инфляцией является системной проблемой, а не следствием личных финансовых обстоятельств. Экономический пессимизм все чаще приводит к поиску альтернатив в политике – как говорят эксперты, растет спрос на «анти-системные» взгляды. Правительства стараются реагировать на запросы общества, обещая меры по снижению расходов, однако налогообложение и госдолг только усиливают обеспокоенность.

    Сообщается, что вопрос роста стоимости жизни уже становится ключевой темой для кампаний на ближайших выборах всех этих стран: от местных до президентских. По словам канадского эксперта Дэвида Колетто, «это не просто фоновая тревога, а главный общественный опыт, формирующий отношение граждан к власти, ее решениям и приоритетам».

    Ранее политологи назвали основные причины кризиса западной демократии.

    18 декабря 2025, 12:49 • Новости дня
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    Президент Литвы призвал ЕС к «смелым решениям» против Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за включение Газпрома, «Новатэка» и «ЛУКОЙЛа» в новый санкционный пакет Евросоюза, отметив необходимость решительных мер, сообщает The Guardian.

    Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что сейчас не время медлить, и призвал Европейский союз принять «смелые решения» против российских компаний, передает The Guardian.

    «Нет времени колебаться», – заявил президент Литвы Науседа.

    Он отметил, что ЕС должен принять решение по «репарационному кредиту», и призвал ЕС внести Газпром, «Новатэк», «ЛУКОЙЛ» в санкционный пакет, «потому что только такие смелые решения наносят вред и оказывают большое влияние на российскую экономику».

    «Мы должны приложить больше усилий, чтобы Россия почувствовала цену своей агрессии», – сказал Науседа.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пообещала ввести санкции против 40 танкеров, перевозящих российскую нефть.

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    При этом министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    18 декабря 2025, 17:54 • Новости дня
    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО

    Зеленский пожаловался на нехватку ракет для ПВО Украины

    Зеленский пожаловался на дефицит ракет для ПВО
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных видов ракет для работы систем противовоздушной обороны, и призвал западные страны помочь деньгами или боеприпасами.

    У Украины не хватает ракет для некоторых систем противовоздушной обороны, рассказал Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале офиса президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский заявил: «Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы, на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает».

    По словам Зеленского, для ряда комплексов ПВО наблюдается дефицит определенных типов боеприпасов. Глава киевского режима отметил, что часть партнеров предоставляет лицензии, другие поставляют ракеты непосредственно, некоторые оказывают финансовую помощь, чтобы Украина могла закупать необходимые вооружения.

    Он подчеркнул, что Киев остро нуждается в дальнейшей поддержке от западных союзников для восполнения дефицита вооружений и защиты воздушного пространства страны. На фоне этого в Евросоюзе продолжаются обсуждения о возможности выделения Украине кредита за счет российских активов.

    Зеленский вновь обратился к зарубежным партнерам с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы или финансовую поддержку, чтобы обеспечить обороноспособность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, только Британия выделила 800 млн долларов на укрепление противовоздушной обороны на Украине и поставила свыше 1 тыс. ракет для систем ПВО.

    Ранее ВС России уничтожили транспортную инфраструктуру для поставки западного вооружения на Украину, нанеся удар по мосту в Затоке в Одесской области.

    А в ноябре в МИД заявили, что по вине ПВО ВСУ было повреждено здание посольства Азербайджана в Киеве.

    18 декабря 2025, 14:48 • Новости дня
    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии

    Депутат Колесник: Публикация британской The Guardian о «запугивании» Бельгии вызывает смех

    В Госдуме назвали «художественным свистом» британские обвинения ГРУ в «запугивании» Бельгии
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейцы сами себе внушают постоянный страх в связи с якобы российской угрозой. Они в этом настолько преисполнены, что проведение операций какими-либо спецслужбами излишни, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Так он прокомментировал материал The Guardian о «запугивании» ГРУ России чиновников Бельгии и Euroclear.

    «Публикация британской The Guardian вызывает смех», – признался Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что российская военная разведка с 2010 года действует под названием не ГРУ (Главное разведывательное управление), а ГУ Генштаба (Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил).

    «Но британцы по старой памяти используют прежние аббревиатуры, считая, что такое упоминание вызовет у аудитории больше эмоций», – заметил собеседник. При этом даже если бы «ГРУ» решило провести некую кампанию, о ней бы никто не узнал, добавил парламентарий. «Но зачем нам запугивать линейных и слабых людей? Они сами внушают себе постоянный страх», – подчеркнул Колесник.

    В этой связи он упомянул многочисленные «страшилки» европейских политиков о якобы угрозе со стороны России. «Европейцы сами себя настолько запугали, что никакие спецслужбы не нужны: ни российские, ни какие-либо другие. Поэтому материал в газете The Guardian – лишь художественный свист, попытка попиариться», – заключил парламентарий.

    Ранее британское издание The Guardian сообщило, что бельгийские политики и высокопоставленные руководители финансовых институтов подверглись «запугиванию» со стороны российских спецслужб. Целью операции якобы было убедить Брюссель заблокировать изъятие активов России на сумму 185 млрд евро. Газета в своем материале ссылается на европейские разведывательные службы.

    Согласно публикации, «преднамеренное давление» оказывается, в частности, на Валери Урбен, гендиректора Euroclear, и других ключевых лиц депозитария, хранящего большую часть замороженных российских активов. Источники издания утверждают, что ответственность за кампанию несет «военная разведка ГРУ», имея в виду, вероятно, Главное управление Генштаба Минобороны России.

    В Euroclear отказались от комментариев по существу вопроса. «Любые потенциальные угрозы рассматриваются в приоритетном порядке и тщательно расследуются, зачастую при поддержке соответствующих органов», – отметили в компании.

    В начале декабря EUobserver писал об угрозах в адрес Урбен, поступавших в 2024 и 2025 годах. Она направляла просьбу бельгийской полиции о предоставлении защиты. После отказа глава Euroclear и ряд других топ-менеджеров наняли бельгийских, а затем французских частных телохранителей.

    Напомним, судьба российских активов должна будет решиться на саммите ЕС. Мероприятие стартует в четверг. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила во вступительном слове, что никто из лидеров стран Евросоюза не уйдет с заседания, пока не будет найдено решение по вопросу оказания финансовой поддержки Украине.

    Киев и ряд европейских лидеров настаивают на изъятии российских активов и использовании их в интересах украинской стороны. В офисе Владимира Зеленского называют привлечение международного финансирования «абсолютно критичным». По словам Натальи Шаповал, главы Киевского экономического аналитического центра, Украине необходимы «предсказуемые потоки денежных средств, чтобы обеспечить закупку вооружений и развитие оборонной промышленности».

    Стоит отметить, что ранее Банк России подал исковое заявление к Euroclear в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть 18,17 трлн рублей. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, чем грозит Европе воровство российских активов.

    19 декабря 2025, 05:55 • Новости дня
    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины на 90 млрд евро из собственных средств

    Страны ЕС договорились о кредите для Украины из собственных средств
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил в соцсети о договоренности стран-участниц ЕС выделить Украину финансовую помощь в 90 млрд евро на ближайшие два года.

    «Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы принято. Мы взяли на себя обязательства и выполнили их», – написал он в соцети Х.

    На пресс-конференции Кошта добавил, что принятые ранее 19 пакетов антироссийский санкций продлен до 31 июля 2026 года и в дальнейшем будут продлеваться каждые полгода, передает ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ни один лидер ЕС не покинет саммит до принятия решения по поддержке Украины.

    Премьер Польши Туск намекнул на возможность скорой передачи Киеву истребителей МиГ-29. Он же сообщил о достижении «перелома» на саммите Евросоюза по вопросу экспроприации российских активов.

    19 декабря 2025, 08:30 • Новости дня
    ЕС не упомянул российские активы в заявлении о кредите Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Итоговый документ саммита Евросоюза о предоставлении Украине кредита не содержит сведений о замороженных российских активах, несмотря на обсуждения этого вопроса, следует из опубликованного по итогам встречи коммюнике.

    Финальное коммюнике встречи лидеров Евросоюза не содержит упоминаний о замороженных российских активах, передает РИА «Новости».

    В документе изложены договоренности о предоставлении Киеву помощи в размере 90 млрд евро за счет займов на финансовых рынках под гарантии бюджета Евросоюза. От этих обязательств освобождены Венгрия, Чехия и Словакия.

    Отмечено, что вопрос Украины будет вновь поднят на следующем саммите высших представителей Евросоюза. Несмотря на публичные дискуссии о возможном использовании российских активов для поддержки Киева, глава о помощи Украине не содержит соответствующих формулировок относительно их дальнейшей судьбы.

    Лидеры Евросоюза в первый день саммита не смогли достичь консенсуса по вопросу использования российских активов.

    Позже Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокировать российские активы сможет только особое решение саммита ЕС.

    Также Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз оставляет за собой право использовать замороженные российские активы для финансирования киевского режима.

    Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае их изъятия в ЕС.

    18 декабря 2025, 14:10 • Новости дня
    ЕС добавил в санкционный список 41 нефтяной танкер
    ЕС добавил в санкционный список 41 нефтяной танкер
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза опубликовал постановление о введении санкций против еще 41 нефтяного танкера, которые, по версии ЕС, якобы перевозят российскую нефть.

    В Еврокомиссии ранее отмечали, что за последние 18 месяцев в черный список ЕС были внесены почти 550 судов, которые подозреваются в транспортировке российской нефти, передает ТАСС.

    В понедельник главы МИД ЕС внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Ранее ЕС ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за «связь с «теневым флотом».

    18 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    Полиция применила слезоточивый газ против фермеров в Брюсселе

    Полиция разогнала протестующих у Европарламента с помощью гранат с газом

    Полиция применила слезоточивый газ против фермеров в Брюсселе
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники сил правопорядка применили слезоточивый газ при разгоне фермерских протестов у здания Европарламента, вызвав массовую панику среди участников акции.

    Полиция применила слезоточивый газ против протестующих возле Европарламента в Брюсселе, возникла паника, люди покидают площадь, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Фермеры жгли покрышки, а правоохранители использовали гранатометы со слезоточивым газом на площади и прилегающих улицах. С момента начала поджога и до действий полиции прошло около 40 минут.

    Офицеры стараются не вступать в прямые столкновения с демонстрантами, ограничиваясь применением водометов и газа. За день несколько раз были использованы водометы, а акцент делается на вытеснение протестующих, а не на силовую конфронтацию.

    События разворачиваются в 500 метрах от резиденции Евросовета, где проходит саммит ЕС. На этой территории сигналы тракторов и крики практически не слышны, а дым и слезоточивый газ уносит ветром в сторону «лагеря» фермеров на близлежащих улицах.

    Фермеры обвиняют Еврокомиссию в «убийстве» аграрного сектора и критикуют власти за жесткие экологические нормы и соглашения о свободной торговле. Организаторы заявили, что в Брюсселе собрались несколько тысяч тракторов и до 40 тыс. аграриев из разных стран Евросоюза. Несмотря на напряженность, массовые акции согласованы с городскими властями и планируются до конца дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские фермеры пригнали тысячи тракторов на улицы Брюсселя и попытались на тракторе въехать в Евроквартал, где проходил саммит ЕС, но полиция пресекла попытку.

    16 декабря Франция предложила отложить голосование по торговому соглашению между Евросоюзом и МЕРКОСУР, настаивая на гарантиях для европейских фермеров.

    Напомним, что на 20 декабря запланировано финальное подписание сделки в Бразилии. Крупнейшая сделка между Евросоюзом и странами Латинской Америки может помочь России, открывая новые направления сотрудничества.


    19 декабря 2025, 07:06 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    Фон дер Ляйен заявила о праве ЕС использовать активы России
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз оставляет за собой право использования замороженных российских активов для финансирования киевского режима, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «ЕС оставляет за собой право использовать средства на счетах (России) для финансирования займа», – цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    Также глава ЕК сообщала, что разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    19 декабря 2025, 06:40 • Новости дня
    Фон дер Ляйен назвала условие разблокировки российских активов

    Tекст: Катерина Туманова

    Как заявила на пресс-конференции после саммита ЕС глава Еврокомиссии Урлуса фон дер Ляйен, теперь разблокировать российские активы сможет особое решение саммита ЕС.

    «Раньше активы России в ЕС могли быть разморожены, если бы хотя бы одна страна ЕС отказалась продлить это решение. Теперь российские активы заморожены до тех пор, пока Россия не выплатит репарации. Теперь их разблокирование возможно решением квалифицированного большинства стран ЕС», – приводит ТАСС слова фон дер Ляйен.

    Напомним, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к Euroclear Bank почти на 18,2 трлн рублей. Суд назначил предварительные слушания по этому делу на 16 января.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по искам, связанным с блокировкой российских активов в Бельгии. Кремль пообещал задействовать все правовые меры в случае изъятия активов в ЕС. Грушко заявил о способности России компенсировать убытки за махинации ЕС.

