Песков назвал морозы в Москве обычными

Посол Бурунди оценил погоду в Москве

Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

Tекст: Мария Иванова

Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

«Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.