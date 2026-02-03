  • Новость часаВоенный эксперт оценил окончание паузы в ударах по энергетике Украины
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа опошлила значение атомной бомбы

    Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Анонимность в интернете – это не преступление

    Обсуждаемый запрет на анонимную регистрацию в сетях означает отмену презумпции невиновности – теперь вы находитесь под подозрением изначально, до того, как вы что-либо написали. На вас с самого начала смотрят как на крайне сомнительную личность, которая еще должна очень постараться, чтобы эти подозрения рассеять.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Как капитализм мешает добывать редкоземы

    Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте СССР. Как же получилось, что спустя 30 лет почти монополистом стал Китай?

    3 февраля 2026, 13:09 • Новости дня

    Песков назвал морозы в Москве обычными

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установившиеся в российской столице низкие температуры в столице нельзя считать аномальными, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

    Нынешние холода в Москве нельзя считать чем-то исключительным, сказал Песков, передает ТАСС.

    «В Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам», – пояснил он.

    Представитель Кремля добавил, что коммунальщики в холодное время года работают в усиленном режиме.

    Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь с понедельника на вторник была зафиксирована самая низкая температура за эту зиму.

    2 февраля 2026, 19:57 • Новости дня
    В московском метро начали проверять телефоны пассажиров
    @ Ruslan Yarocky/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Досмотр мобильных телефонов пассажиров московского метро может применяться дополнительно к текущим мерам безопасности в случае необходимости, сообщили в пресс-службе столичного метрополитена. На входе в метро пассажиров выборочно стали просить показывать работоспособность гаджетов.

    В ведомстве разъяснили, что новые правила досмотра мобильных устройств, утвержденные приказом министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, будут применяться только при необходимости, передает «Интерфакс».

    Представители метро подчеркнули, что безопасность пассажиров и комфорт во время поездок остаются приоритетом для московского метрополитена. Сейчас все пассажиры проходят через рамки металлодетекторов, что соответствует стандартам безопасности, предписанным Минтрансом.

    Согласно приказу Минтранса, при необходимости сотрудники метро смогут досматривать аудио- и видеотехнику, мобильные телефоны и персональные компьютеры, проверяя их включением и убедившись в работоспособности устройств.

    Ранее в ряде СМИ появились сообщения о начале таких проверок мобильных устройств на входе в московское метро по аналогии с Петербургом. В прошлом году в петербургском метрополитене ужесточили проверки электронных устройств.

    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    В Москве арестован обвиняемый в убийстве пяти человек вафельницей 30 лет назад

    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице был заключен под стражу мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве пяти человек с применением вафельницы почти тридцать лет назад, сообщили в СК России.

    Мужчина, обвиняемый в убийстве пяти знакомых в 1995 году в Москве, был арестован по решению суда, сообщает столичный главк СК России. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения была избрана по ходатайству следователей Следственного комитета.

    По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры в состоянии алкогольного опьянения напал на своих знакомых, используя молотки, нож и вафельницу, после чего скрылся с места преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и девочки на улице Шаболовке задержали подозреваемого.

    Ранее в Москве задержали обвиняемого в восьми заказных убийствах в Оренбургской области в 2013-2020 годах. А житель Москвы за убийство женщины вместе с приятелем при распитии алкоголя 25 лет назад уже получил 18 лет колонии.


    2 февраля 2026, 19:15 • Видео
    Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

    Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    1 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Гидрометцентр объяснил сильные морозы без снега в Московском регионе

    Tекст: Катерина Туманова

    Начало последнего месяца зимы отметится в Московском регионе низкими температурами и отсутствием снегопадов из-за антициклона, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    «Нет, снегопадов не будет, потому что антициклон формируется над Кольским полуостровом, давление будет повышаться, поэтому температуры очень низкие. Хорошо выраженные морозы прогнозируются, это приведет к тому, что уже в ближайшую ночь температура в Москве в спальных районах –20... –22 градуса. Вот только в центре будет минус 17-18, что тоже совсем не жарко», – сообщил он ТАСС.

    По словам синоптика, дневные температуры по региону прогнозируются –12...–17 градусов, в Москве –13... –14 градусов, осадков почти не ожидается.

    В воскресенье, 1 февраля, местами будет небольшой снег. Ночные температуры в Москве достигнут –20... –22, по области –25 градусов.

    Вильфанд предупредил, что морозная погода будет сопровождаться северным ветром 6-11 м/с, что усиливает холод.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, климатолог рассказала о токсичных снежных сугробах в городах. В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов. Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве.

    3 февраля 2026, 02:29 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы с отрицательной аномалией температуры

    Синоптик Шувалов предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов России

    Tекст: Антон Антонов

    Аномально холодная погода будет в Красноярском крае, Якутии, Иркутской области, а также в европейской части России, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «Что касается отрицательной аномалии, то сейчас волна холода катится на юг Красноярского края, Якутской и Иркутской областей», – приводит слова Шувалова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отрицательная аномалия температуры в этих регионах достигнет 12 градусов. Шувалов отметил, что самая сильная аномалия, которая затронет наибольшее число жителей, будет наблюдаться в европейской части России. До четверга включительно на юге средней полосы страны отрицательная аномалия составит от минус 12 до минус 14 градусов.

    По словам синоптика, в Черноземье ночные температуры местами опустятся до минус 30 градусов. Он также добавил, что сильные холода придут в степные районы Кубани и на Северный Кавказ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений. В конце января во всех регионах Центрального федерального округа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов.

    3 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Вильфанд сообщил о морозах до минус 30 в Москве
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температура воздуха на 10-13 градусов ниже нормы ожидается в Москве в рабочие дни, заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд.

    Морозы на 10-13 градусов ниже климатической нормы ожидаются в Москве всю рабочую неделю, сообщили в РИА «Новости». Об этом заявил заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд, подчеркнув: «Морозы не просто сильные, а очень сильные, отклонение от нормы двузначное. В течение ближайших дней температура на 10-13 градусов ниже нормы, на двузначную величину ниже нормы».

    Вильфанд напомнил, что средняя суточная температура в столице за последние 30 лет составляет минус 6,5 градуса, а накануне она опустилась до минус 21. Таким образом, температура оказалась на 14,5 градуса ниже климатической нормы.

    По прогнозу синоптика, такие аномальные холода сохранятся в Москве и области до конца рабочей недели. В ночные часы температура будет опускаться до минус 20–25 градусов, а в некоторых районах Подмосковья возможно похолодание до минус 28–30 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве увеличили количество ДТП почти в полтора раза.

    В Подмосковье синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусного мороза.

    В Московском регионе синоптики спрогнозировали усиление морозов.

    31 января 2026, 19:19 • Новости дня
    Станцию МЦК «Нижегородская» закрыли после проседания платформы

    Tекст: Вера Басилая

    Часть платформы на станции «Нижегородская» в Москве просела, поэтому поезда МЦК временно проходят мимо без остановок, обеспечивая безопасность пассажиров.

    Движение поездов МЦК через станцию «Нижегородская» временно организовано без остановок, передает РИА «Новости».

    Решение принято после того, как накануне была зафиксирована просадка части платформы, однако габарит пути при этом сохранился. В МЖД сообщили, что все защитные механизмы сработали штатно, обеспечив целостность конструкции и безопасность пассажиров.

    На месте создан межведомственный штаб, работает комиссия ОАО «РЖД». Сейчас ведется разработка восстановительных мероприятий с привлечением проектных институтов и строительных организаций ОАО «РЖД». Посадка и высадка пассажиров на станции «Нижегородская» временно не осуществляется, пересадка на МЦК в составе транспортного хаба также закрыта.

    Пассажирам рекомендовано пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, МЦД-4, а также автобусными маршрутами от «Таганской» и «Рязанского проспекта». На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники ЦОМП, которые помогают выбрать альтернативные маршруты, а информирование пассажиров организовано на станциях и в поездах метро, МЦК и МЦД. О возобновлении остановки поездов на станции «Нижегородская» будет объявлено дополнительно. Движение на МЦК осуществляется в штатном режиме.

    31 января 2026, 21:26 • Новости дня
    Посол Бурунди оценил погоду в Москве

    Посол Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал о трудной зиме в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    Дипломат из Бурунди Жозеф Нкурунзиза рассказал, что погодные условия в Москве переносятся нелегко, особенно этой зимой, однако он с коллегами постепенно к ним привыкает.

    Погода в Москве сейчас очень тяжела для тех, кто не привык к суровому климату, однако со временем к ней можно адаптироваться, заявил посол Бурунди в России Жозеф Нкурунзиза, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, несмотря на непривычность таких условий, сотрудники посольства постепенно привыкают к холоду и снегу.

    «Это всё показывает, что мы можем работать и при таких условиях – в холоде, в снеге, хотя мы и не выросли в таких условиях, и они нам не привычны, мы адаптируемся, мы привыкаем, как и все россияне, которые здесь родились, в Москве», – отметил Нкурунзиза в эфире канала «Соловьев. Live».

    Он подчеркнул, что нынешняя зима особенно трудна: «В этом году, да, особенно тяжело. Температуры особенно низкие, если сравнивать, например, с прошлыми годами, которые я провёл здесь, в Москве». Несмотря на это, дипломат и его коллеги продолжают работать и привыкать к российским зимам.

    Жозеф Нкурунзиза также рассказал, что Россия и Бурунди плодотворно сотрудничают в сферах безопасности, здравоохранения, экономики и образования. Он подчеркнул важность образовательного направления, отметив, что ежегодно более ста студентов из Бурунди получают стипендии для обучения в России. По его словам, в российских вузах сейчас учится немало студентов из африканской страны.

    Дипломат отметил, что после саммита «Россия – Африка» в 2023 году Москва поставила Бурунди мобильную лабораторию для борьбы с инфекционными заболеваниями.

    Среди приоритетов сотрудничества он назвал экономику, а также вопросы безопасности и обороны, подчеркивая их важность для развития и стабильности Бурунди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    В Подмосковье минувшей ночью зафиксировали 30-градусный мороз. Причем в Москве ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    31 января 2026, 19:25 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали вспышки класса X на Солнце

    Ученые РАН предупредили о формировании крупной активной области на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-восточной части Солнца стремительно формируется крупная активная область, уровень рентгеновского излучения уже увеличился примерно на 500%, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    На Солнце зафиксированы резкие изменения, связанные с формированием крупной активной области на северо-восточном краю, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН РАН.

    Исследователи отмечают, что с утра поток рентгеновского излучения вырос примерно на 500% и приблизился к порогу вспышек M-класса.

    В лаборатории предупреждают, что если рост площади солнечных пятен продолжится с прежней скоростью, то в течение суток возможны вспышки высочайшего класса X. Это может повлиять на запуск лунной миссии Artemis 2, запланированный на первые числа февраля.

    Американское агентство NOAA ранее сообщило, что занимается информированием НАСА о рисках солнечных радиационных бурь в даты запуска миссии.

    Решение о старте остается за NASA, которое будет учитывать все факторы, включая возможные вспышки и угрозу для техники и экипажа.

    При этом накануне ученые РАН сообщали об установлении геомагнитного штиля на несколько дней.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    1 февраля 2026, 16:16 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам температуру чуть ниже климатической нормы в феврале

    Tекст: Ольга Иванова

    В феврале температура воздуха в Москве и области ожидается около или немного ниже климатических значений, особенно в начале месяца, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Температура воздуха в феврале в столичном регионе будет около и немного ниже климатической нормы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, «по долгосрочному прогнозу погоды февраль в Центральной России в целом будет около и даже чуть ниже климатической нормы за счет аномально холодного старта, который будет практически нивелирован относительно теплым финалом».

    В первую пятидневку месяц начнется с заметных холодов: температурный фон в Москве окажется на 7-12 градусов ниже нормы. Во второй пятидневке показатели приблизятся к средним значениям, хотя сохранятся небольшие отрицательные отклонения.

    Во второй декаде февраля температура станет близкой к обычным значениям, а местами даже немного превысит их. Ночью в Москве нормой считается минус 11,1 градуса, днем – минус 4,2 градуса. В последней декаде месяца средняя температура составит от минус двух до минус трех градусов при норме минус 4,8 градуса, что сделает завершение зимы относительно теплым.

    Тишковец подчеркнул, что февраль сохранит все черты зимнего месяца с точки зрения метеорологии. По его словам, «февраль – это обещание весны, завернутое в метель», за что в народе его прозвали «лютень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале февраля в Московском регионе установятся низкие температуры и не ожидаются снегопады из-за влияния антициклона.

    31 января 2026, 17:32 • Новости дня
    В ЦФО ввели оранжевый уровень опасности из-за морозов

    Tекст: Мария Иванова

    Во всех регионах Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности на фоне аномальных морозов.

    Во всех областях Центрального федерального округа объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого аномального холода, передает ТАСС.

    Как сообщили в Гидрометцентре, это предупреждение связано с вероятностью возникновения стихийных бедствий и причинения ущерба. В ближайшие дни в регионе ожидается среднесуточная температура на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

    Синоптики уточнили, что в начале февраля погоду в Центральной России будет определять глубокий циклон, смещающийся со Средней Волги. В большинстве областей прогнозируется небольшой снег, на востоке и севере округа – умеренный и сильный снег, местами метели при ветре до 12-15 м/с. Ночью температура опустится до минус 20-27 градусов, а на юге местами до минус 34 градусов, днем – от минус 13 до минус 20 градусов.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее отмечал, что с понедельника начнется длительный период холодной погоды.

    «Антициклон над Скандинавией, над Кольским полуостровом, он устойчиво приводит к тому, что по его восточной периферии, в циклоне, тепло идет с юга, а в антициклоне с севера – холод. И вот из приполярных регионов, из Новой Земли, даже с Карского моря будет в центр европейской [части] России и на северо-запад поступать холодный воздух», – сказал Вильфанд.

    По его словам, до конца рабочей недели температура в центре европейской части страны будет ниже нормы на 8-13 градусов. Специалисты призывают жителей соблюдать осторожность и учитывать погодные условия при планировании поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье минувшей ночью зафиксировали тридцатиградусный мороз. Причем в Москве в ближайшие 48 часов ожидается, что погода опередит по суровости Хабаровск.

    Между тем в субботу в труднодоступном поселке Кербо на севере Красноярского края минувшие сутки отметились самой низкой температурой на планете – минус 48,5 градуса.

    31 января 2026, 17:21 • Новости дня
    В Москве арестовали замначальника ВНИИ МЧС по делу о взятке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замначальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игорь Сосунов был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, пишут информагентства.

    Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению в получении взятки, пишет ТАСС. Также суд принял решение отправить под домашний арест Николая Посохова, возглавляющего Научно-исследовательский центр «Совершенствования защитных мероприятий» ВНИИ ГОЧС.

    В материалах дела отмечается: «Избрать в отношении Сосунова меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Посохова избрать меру пресечения в виде домашнего ареста».

    Оба фигуранта подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Подробности дела пока не раскрываются, но следствие рассматривает эпизоды, связанные с их профессиональной деятельностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, начальника Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве задержали за превышение полномочий.

    Ранее Басманный суд Москвы заключил под стражу главу МЧС Кабардино-Балкарии Михаила Надеждина по подозрению в получении взятки за подписи по пожарной безопасности.

    А в августе суд изъял квартиры и 52 млн рублей у экс-заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Даудашвили.


    2 февраля 2026, 12:07 • Новости дня
    Девочка-подросток в Москве передала аферистам деньги по кодовому слову «Пеппа»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы передала курьеру мошенников свыше 2 млн рублей, доверившись телефонным злоумышленникам и назвав пароль из популярного мультфильма, сообщили в ГУ МВД по городу.

    Сотрудники полиции задержали курьера мошенников, похитивших у школьницы более 2 млн рублей, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Самой девочке 16 лет, ей позвонили неизвестные, выдававшие себя за работников службы доставки. Аферисты выманили код из СМС, а затем заявили, что личные данные девочки якобы скомпрометированы.

    Злоумышленники запугали подростка уголовной ответственностью за мнимое финансирование запрещенной организации. Под их диктовку девушка взяла из домашнего сейфа родительские деньги и отдала их прибывшему мужчине, назвав пароль «Пеппа».

    Оперативники задержали 52-летнего подозреваемого из Подмосковья. Выяснилось, что похищенные средства он уже перевел кураторам в криптовалюте, фигурант заключен под стражу.

    Ранее в Уфе 15-летняя школьница, напуганная телефонными злоумышленниками, отдала курьеру два родительских сейфа с более чем 3 млн рублей.

    2 февраля 2026, 13:29 • Новости дня
    Гидрометцентр продлил оранжевый уровень опасности для Москвы и области

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве и Подмосковье оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов продлен еще на трое суток – до конца 6 февраля.

    Режим повышенной готовности из-за аномальных холодов в столице и Подмосковье сохранится еще на трое суток, сообщает ТАСС со ссылкой на данные синоптиков. Ранее предупреждение вводили до вечера третьего февраля.

    «Его действие продлено до конца суток пятницы, 6 февраля», – подчеркнул собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень считается предпоследним в шкале оповещений.

    Подобная маркировка означает наличие опасных метеорологических условий. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения материального ущерба инфраструктуре города и области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности во всех регионах Центрального федерального округа из-за аномальных холодов.

    В подмосковном Клину в ночь на 31 января столбики термометров опустились до 30-градусной отметки. Позже в Гидрометцентре объяснили сильные морозы без снегопадов влиянием антициклона над Кольским полуостровом.

    2 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    На Солнце ночью зафиксировали супервспышку уровня X81

    Tекст: Мария Иванова

    На поверхности Солнца зафиксирована редкая супервспышка уровня X8.1, однако мощные плазменные выбросы пока прошли мимо Земли.

    На Солнце образовался мощный центр активности с рекордными запасами энергии, которые выходят на поверхность в виде сильных магнитных полей и электрических токов, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    В этой компактной области формируются многочисленные солнечные пятна, а энергия буквально «захлёбывает» зону, что приводит к постоянным крупным вспышкам.

    Исследователи отмечают, что теперь происходят не только мощные, но и редкие супервспышки: «Поскольку, судя по всему, сильных и очень сильных вспышек уже недостаточно, то в ход пошли супервспышки», – говорится в сообщении.

    За последние 25 лет на Солнце было всего 13 супервспышек такого масштаба, как X8.1 – нынешнее событие произошло ночью.

    Предыдущие вспышки X8.7 и X9.0, зафиксированные в 2024 году, существенного влияния на Землю не оказали, что связано с особенностями их расположения и направлением выбросов плазмы. Эксперты подчеркивают, что не каждая вспышка напрямую влияет на нашу планету – многое зависит от деталей.

    По предварительной информации, удар по Земле от нынешней вспышки маловероятен: «С вероятностью 90% его не будет», – отмечают специалисты лаборатории. Пока мощных плазменных облаков не зафиксировано, а те выбросы, что были, ушли вбок. Окончательная информация ожидается в течение дня, но пока вспышка считается «стерильной», то есть не несущей угрозы для Земли.

    Однако ученые предупреждают, что уже к вечеру активный центр приблизится к линии Солнце–Земля и до субботы будет находиться в зоне максимального потенциального воздействия. Это увеличивает риск появления новых, возможно, более мощных выбросов плазмы. Тем не менее, плазма от текущего супервзрыва ушла вверх, минуя планеты, и есть вероятность, что следующие выбросы последуют тем же маршрутом, хотя гарантий нет.

    Специалисты подчеркивают, что наука сейчас находится в режиме наблюдения, и по мере поступления новых данных будут публиковаться обновления.

    Группа солнечных пятен настолько велика, что её можно увидеть даже в любительские телескопы, и лаборатория призывает астрономов-любителей делиться фотографиями этого исторического события.

    Ранее ученые поразились числу сильных вспышек на Солнце, произошедших в течение одного дня.

    Вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована 1 февраля. На Солнце также произошли три вспышки предпоследнего класса мощности.

    2 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце 2 февраля зарегистрировали четвертую за сутки вспышку высшего класса X, но скорость ее роста оказалась ниже по сравнению с ночной.

    На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.

    Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.

    Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.

    Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

    Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

    Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.


    Золото и доллар штормит в противоположные стороны

    После долгого роста цены на золото пережили в пятницу самое резкое однодневное падение. Серебро просело еще сильнее. Биткоин и вовсе катастрофически улетел вниз. Зато американский доллар вновь почувствовал свою силу и крепость. Однако эксперты не верят, что это надолго: металлы сдаваться не собираются. Что за ценовые качели происходят на рынках? Подробности

    Планы Мерца о сильной Германии мешают Зеленскому

    Берлин переходит к жесткой внешнеполитической риторике. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывает Европу наращивать собственную силу, снижать зависимость от США и задуматься о совместном ядерном сдерживании. Эксперты считают, что эти заявления указывают на стремление немецкого лидера стать ключевым игроком в Европе. Для чего это Мерцу и как его амбиции отразятся на пути Украины в Евросоюз? Подробности

    Россия создает условия для победы в 2026 году

    На фоне активизации дипломатических усилий по украинскому урегулированию все чаще звучат оценки о том, что СВО может завершиться на условиях России уже в этом году. Западные аналитики все больше пишут о фактической неизбежности проигрыша Украины, чьи ресурсы близки к истощению. По мнению экспертов, таким образом 2026-й может стать годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла. Подробности

    Почему США стремятся добить Иран

    В конфликте между Ираном и США появился проблеск надежды – обе стороны заявляют о готовности к переговорам, к решению споров мирными методами. Однако условия, которые де-факто выдвигает иранским властям Дональд Трамп, категорически не могут быть приняты Тегераном. Почему – и каковы в таком случае реальные замыслы Вашингтона? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Распаковка файлов Эпштейна. Стыд и позор элиты

      Очередная порция опубликованных материалов по делу Джеффри Эпштейна, на частном острове которого мировая элита устраивала оргии с несовершеннолетними, перевозбудила не только Америку: скандал обсуждает весь мир.

    • Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

      Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    • США готовят нападение. Чем ответит Иран?

      США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в феврале 2026 года: точный прогноз по дням и опасные даты

      Февраль традиционно вызывает повышенный интерес у людей, чувствительных к изменениям космической погоды. Середина и конец зимы часто характеризуются нестабильной солнечной активностью, что отражается на геомагнитной обстановке Земли. Предварительные данные указывают на то, что в феврале 2026 года нас ждут как вполне спокойные периоды, так и дни с ощутимой геомагнитной нагрузкой. Этот прогноз поможет метеозависимым людям заранее подготовиться к потенциально сложным дням. Важно помнить, что прогноз является предварительным, основанным на моделях 25-го солнечного цикла, и может уточняться по мере приближения дат.

    • В чем уникальность российского маткапитала

      Материнский капитал – одна из самых востребованных мер поддержки семей в России. По сравнению с подобными программами в ряде других стран мира российская модель является уникальной.

    • Приметы погоды на февраль 2026 года: что предвещают морозы, снег и оттепели

      Февраль всегда считался на Руси месяцем-«переломом» – последней и часто самой коварной главой зимы. Его характер переменчив: сегодня лютует метель, а завтра пригревает солнце. Именно по нему наши предки с особым вниманием судили о том, какой будет грядущая весна и даже лето. Эти наблюдения, отточенные веками, складывались в короткие, емкие фразы, которые передавались из поколения в поколение. Вспомним эти народные подсказки и посмотрим, о чем может рассказать февраль 2026 года.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации