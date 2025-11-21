Раскрыто совершенное в 2015 году в центре Москвы убийство женщины и ребенка

СК раскрыл совершенное в 2015 году в центре Москвы убийство женщины и ребенка

Tекст: Вера Басилая

Следствие в Москве раскрыло убийство женщины и ее десятилетней дочери, произошедшее в 2015 году на улице Шаболовке, сообщается в Telegram-канале СК.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетней, из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление.

По версии следствия, в ночь на 14 февраля 2015 года в квартире на Шаболовке были обнаружены тела женщины и ее дочери 2005 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.

Личность подозреваемого долго оставалась неизвестной, но сейчас установлено, что это иностранец, который недавно нарушал миграционные правила и был внесен в реестр контролируемых лиц. После совершения преступления он покинул Россию, но позднее вернулся и проживал в Костромской области.

Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что действовал из корыстных побуждений. По словам Петренко, он пытался замыть следы крови с одежды и мебели, забрал с собой не менее 3 тыс. долларов, ювелирные украшения и другие ценные вещи, а затем скрылся. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, расследование продолжается.

Ранее в Сахалинской области осудили двух местных жителей за преступление, совершенное 25 лет назад.

Правоохранители в январе раскрыли убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году. Подозреваемых по этому делу задержали в Краснодарском и Хабаровском краях.

