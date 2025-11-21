Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Раскрыто совершенное в 2015 году в центре Москвы убийство женщины и ребенка
В Москве спустя десять лет после жестокого убийства женщины и десятилетней девочки на улице Шаболовке задержан подозреваемый, который после совершения преступления скрывался за границей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Следствие в Москве раскрыло убийство женщины и ее десятилетней дочери, произошедшее в 2015 году на улице Шаболовке, сообщается в Telegram-канале СК.
Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение, отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух лиц, в том числе малолетней, из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление.
По версии следствия, в ночь на 14 февраля 2015 года в квартире на Шаболовке были обнаружены тела женщины и ее дочери 2005 года рождения с множественными колото-резаными ранениями.
Личность подозреваемого долго оставалась неизвестной, но сейчас установлено, что это иностранец, который недавно нарушал миграционные правила и был внесен в реестр контролируемых лиц. После совершения преступления он покинул Россию, но позднее вернулся и проживал в Костромской области.
Во время допроса мужчина признался в содеянном и рассказал, что действовал из корыстных побуждений. По словам Петренко, он пытался замыть следы крови с одежды и мебели, забрал с собой не менее 3 тыс. долларов, ювелирные украшения и другие ценные вещи, а затем скрылся. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу, расследование продолжается.
Ранее в Сахалинской области осудили двух местных жителей за преступление, совершенное 25 лет назад.
Правоохранители в январе раскрыли убийство во Владивостоке, совершенное в 1995 году. Подозреваемых по этому делу задержали в Краснодарском и Хабаровском краях.