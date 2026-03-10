  • Новость часаРазведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    Прибалтика и Польша вынуждены оправдываться за последствия иранской войны
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Эксперт объяснил необходимость российского аналога «Закона о вторжении в Гаагу»
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    Пезешкиан в разговоре с Путиным поблагодарил Россию за поддержку Ирана
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфаган 8 марта
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Все религии учат одному и тому же?

    Пожарная команда, в которую входят православный, мусульманин, иудей, баптист и атеист, может прекрасно справляться со своими обязанностями, а все ее члены – быть замечательными специалистами. Чтобы вместе тушить пожар, не обязательно вместе молиться.

    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    10 марта 2026, 22:24 • Новости дня

    Россия и Саудовская Аравия призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнули, что продолжение боевых действий на Ближнем Востоке грозит дальнейшими жертвами среди мирного населения.

    Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, следует из сообщения на сайте МИД России. В ходе беседы дипломаты отметили беспрецедентную эскалацию напряженности, возникшую в результате американо-израильских действий против Ирана.

    В телефонном разговоре обе стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых способов решения конфликта. Особое внимание было уделено защите мирного населения и гражданской инфраструктуры как в Иране, так и в арабских странах Персидского залива, которые, как заявили министры, не имеют отношения к действиям США и Израиля и не должны становиться целями для ударов.

    Кроме того, Лавров и Аль Сауд отметили важность консолидации усилий международного сообщества для скорейшего снижения военно-политической напряженности и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.

    До этого главы МИД России и ОАЭ в ходе телефонного разговора высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий.

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    10 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    СМИ сообщили о взрыве в научно-исследовательском институте в Москве
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В здании Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук в Москве произошел взрыв, сообщают СМИ.

    Инцидент случился во время проведения научного эксперимента, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

    По словам источника телеканала, в результате взрыва пострадал один из сотрудников института. Пострадавшего оперативно госпитализировали.

    Ранее в Ленобласти после взрыва обрушилось здание военной полиции.

    10 марта 2026, 11:37 • Новости дня
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    Иран атаковал НПЗ и топливные резервуары в Хайфе
    @ Jinipix/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военно-воздушные силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу и топливным резервуарам в Хайфе в ответ на атаку иранских нефтехранилищ.

    Военные Исламской Республики сообщили о поражении нефтеперерабатывающего комплекса и хранилищ горючего, передает РИА «Новости».

    В официальном коммюнике подчеркивается, что операция стала возмездием за нападение беспилотников на иранские нефтехранилища.

    «Военно-воздушные силы армии Ирана в ответ на нападение на нефтехранилища Ирана при помощи беспилотников атаковали завод по переработке нефти и газа, а также топливные резервуары сионистского режима в Хайфе», – гласит заявление военных.

    Уточняется, что огневое поражение целей произошло в течение нескольких последних часов. Тегеран продолжает наносить удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

    Масштабная эскалация началась 28 февраля, когда под обстрел попала школа для девочек, и погиб аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда страны при ООН, число жертв конфликта превысило 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США и Израиля атаковали более 2 тыс. целей на территории Ирана. В минувшие выходные в результате ночных ударов по нефтехранилищам в Тегеране погибли четыре работника отрасли. Иранские военные нанесли ракетные удары по стратегическим базам США и Израиля.

    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    10 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    Автопроизводители Японии начали переговоры с «Русалом» из-за кризиса на Ближнем Востоке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Японские производители автозапчастей начали обсуждать с «Русалом» поставки литейных сплавов на фоне сбоев из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg.

    Несколько японских производителей автозапчастей обратились к российской компании «Русал» из-за перебоев с поставками алюминия на фоне кризиса на Ближнем Востоке, передает Bloomberg.

    По данным источников агентства, переговоры о закупках литейных сплавов, используемых для выпуска автомобильных компонентов, продолжаются уже примерно неделю. Некоторые из сделок могут быть подписаны в ближайшее время, передает ТАСС.

    Также сообщается, что помимо японских производителей, к «Русалу» обратились и несколько южнокорейских компаний того же сектора. Уточняется, что предприятия из Японии и Южной Кореи рассматривают и альтернативные источники получения алюминия, включая Индию и другие страны Азии. Источники агентства отметили, что условия поставок и объемы обсуждаются индивидуально с каждым покупателем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти превысила 100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

    В Евросоюзе надеются, что операция США и Израиля против Ирана завершится быстро и успешно. Эксперты предупреждают, что затягивание конфликта может привести к сокращению промышленного производства в Европе.

    Блокировка Ираном Ормузского пролива повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения. Это событие усилило инфляцию и угрозу продовольственного кризиса.

    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    10 марта 2026, 16:28 • Новости дня
    Пушилин сообщил о темпах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря

    Пушилин сообщил о завершении строительства более 800 км Азовского кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Работы по возведению Азовского кольца ведутся с опережением графика, заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, изначально в республике планировали построить 450 километров дорог за год, передает РИА «Новости».

    «Мы... действительно идем с опережением. Мы в прошлом году в целом по республике планировали 450 километров сделать, это в начале года, а в итоге вышли, сделали более 800 километров», – сказал глава ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД показывала, как будет выглядеть Азовское кольцо.

    В прошлом году власти пообещали досрочно построить транспортный обход Мариуполя, который станет частью Азовского кольца.

    10 марта 2026, 17:38 • Новости дня
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    Одобрен законопроект, предусматривающий применение армии для защиты россиян за границей
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, который предусматривает защиту граждан России от преследования судами за рубежом, полномочия которых не признаны Россией.

    Согласно тексту законопроекта, российские органы власти смогут защищать граждан, если они арестованы или подверглись уголовному и другому преследованию на основании решений иностранных или международных судов без участия России, передает РИА «Новости».

    Источник агентства заявил, что законопроект уже одобрен комиссией. Предусматривается, что новые полномочия по защите граждан будут реализовываться по решению президента России. Также в документе предлагается дать возможность использовать Вооруженные силы России для защиты россиян за границей.

    Глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев уточнил, что законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об обороне». Это позволит экстерриториально использовать формирования Вооруженных сил для защиты граждан России от преследования иностранными и международными судами, действующими без участия России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о разочаровании россиян в зарубежных судах.

    10 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    Путин поручил наградить Звездой Героя бойца, 68 дней державшего оборону в одиночку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Ярашев в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении, передает ТАСС. О его подвиге главе государства сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Президент после этой беседы затребовал детальную справку у Министерства обороны. Он пообщался с командующим, с Сергеем Медведевым, с генерал-полковником. Это командующий войсками Южного военного округа. И после получения справки президент поручил подготовить указ о награждении Звездой Героя Российской Федерации», – рассказал Песков.

    Песков также сообщил, что указ будет подписан в ближайшее время.

    Напомним, Пушилин в ходе встречи с Путиным во вторник предложил президенту наградить военнослужащего, который 68 дней в одиночку удерживал позицию под Гришино.

    10 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в шести регионах России
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост заболеваемости COVID-19 был зафиксирован в шести российских регионах, сообщают СМИ.

    Увеличение числа заразившихся коронавирусом наблюдается в Новгородской, Саратовской, Самарской и Московской областях, а также в Республике Марий Эл и Приморском крае, передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

    Пациенты отмечают, что основные симптомы заболевания включают потерю вкуса и обоняния, слабость, повышение температуры, ломоту в теле. Также часто встречаются отеки слизистой или горла, которые не исчезают после приема обезболивающих и противовирусных препаратов.

    В феврале в России выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре сообщали, что в России абсолютное большинство новых случаев COVID-19 связано со штаммом XFG, известным как Стратус, который также лидирует по распространенности в мире.

    10 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан провели второй телефонный разговор за неделю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    В ходе нового разговора основное внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле, передает ТАСС. Лидеры продолжили обсуждать последние события, связанные с израильско-американской агрессией против Ирана.

    Предыдущий телефонный разговор Путина и Пезешкиана состоялся 6 марта.

    Ранее Пезешкиан выразил надежду, что Россия поможет отстоять права Исламской республики на фоне атак со стороны США и Израиля.

    10 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    Разведка США получила данные о минировании Ираном Ормузского пролива
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива.

    По данным Джейкобс, соответствующие сведения получило разведывательное сообщество США, передает ТАСС. «Разведывательные службы США начали получать информацию о том, что Иран предпринимает шаги по установке мин в судоходном коридоре Ормузского пролива», – написала журналистка в соцсетях.

    Ранее караван танкеров отправился через Ормузский пролив.

    Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири во вторник заявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.

    10 марта 2026, 20:51 • Новости дня
    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров

    Агроном Ганичкина объяснила, почему огородники редко сажают черные и желтые томаты

    Ганичкина назвала недостатки черных и желтых помидоров
    @ IMAGO/O.Behrendt/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Черные и желтые помидоры более сладкие и красиво смотрятся в салатах, однако имеют более тонкую кожуру и мягкую мякоть. Поэтому их тяжелее хранить, перевозить, они не совсем подходят для консервации, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина. Она порекомендовала сеять помидоры до 15 марта.

    «Желтые и черные помидоры выращивают в основном любители. Многие огородники их не сажают, хотя они вкусные. Их вообще долго не выводили, потому что огородники и селекционеры в первую очередь ориентировались на красные сорта. Они считались более привычными, урожайными и лучше подходили для хранения и консервирования», – говорит Ганичкина.

    Желтые сорта томатов славятся сладким, медовым вкусом, низкой кислотностью и высоким содержанием бета-каротина, делится собеседница. Среди известных сортов есть крупные «Король Сибири», «Хурма», а есть урожайные черри «Желтая вишня», «Аккордеон». А из темных сортов самые популярные «Черный принц» и «Черный слон», которые относятся к крупным, их размер сравним с розовыми помидорами. Также существует и черри-версия – «Черный шоколад» и «Вишенка черная». Черные томаты отличаются сладким вкусом, высоким содержанием антоцианов и интересно смотрятся в салатах и других блюдах.

    Тем не менее огородники больше одного-двух кустов таких помидоров не сажают, их выращивают только для еды в свежем виде, подчеркивает собеседница. У желтых помидоров, как правило, тонкая кожура и более мягкая мякоть, поэтому их сложнее перевозить и использовать для заготовок. В магазинах практически невозможно увидеть консервированные желтые помидоры. Черные тоже обычно не используют для заготовок по той же причине.

    «Для засолки выращивают специальные сорта с более толстой кожурой и среднего размера, чтобы плоды хорошо просаливались. Желтые и черные чаще бывают крупными. В таком виде они вкуснее, но для консервирования не подходят. Мелкие желтые встречаются только среди томатов черри и обычно они очень сладкие, кислота помидорная практически отсутствует», – отмечает эксперт.

    Поэтому в теплице обычно выращивают в основном красные и розовые помидоры: продолговатые и «мясистые» сорта для засолки и небольшие сладкие для употребления в свежем виде. Черри бывают разных цветов: красные, желтые и черные, но на вкус разницы практически нет – все сладкие.

    «Что касается рассады любых томатов, сеять их лучше до 15 марта. Если посеять слишком рано, рассада может перерасти. Переросшая рассада дает урожай на 30–40% меньше, потому что теряется одна цветочная кисть и почти вторая. А в этом году очень снежно, поэтому в начале мая, вероятнее всего, на участках будет стоять вода, сажать невозможно», – предупреждает Ганичкина.

    Однако, продолжает она, перцы и баклажаны переносят перерастание легче и могут высаживаться даже с цветочной кистью. А вот томаты при недостатке света или избытке влаги сильно вытягиваются, их трудно перевозить и высаживать, и урожай получается ниже. Поэтому лучше сеять томаты в оптимальные сроки.

    Также специалист отмечает, что особого ухода черные и желтые томаты не требуют. Их выращивают так же, как обычные красные и розовые сорта. Важно соблюдать общую агротехнику томатов: обеспечить достаточное освещение, умеренный полив, регулярные подкормки, формирование кустов и проветривание теплицы.

    В беседе с газетой ВЗГЛЯД Ганичкина поделилась информацией и о «пучковых» огурцах. По ее словам, они отлично подходят для выращивания в теплицах, поскольку растут в большом количестве на одном кусте и для них не требуется опыление пчелами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала о лунном посевном календаре на март 2026 года. А именно отметила благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты.

    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    10 марта 2026, 20:52 • Новости дня
    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph: США могут получить контроль над Ираном «без единого солдата»

    The Telegraph описал «план победы» США над Ираном «без единого солдата»
    @ Savannah Baird/US Army

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп может получить возможность победить Иран, не отправляя на материковую часть страны ни одного солдата, если захватит иранский остров Харк, на который приходится около 90% экспорта иранской нефти, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph назвала иранский остров Харк ключом к давлению на Тегеран. На расположенный примерно в 24 км от побережья Ирана остров приходится около 90% экспорта сырой нефти страны. По данным издания, захват Харка позволит США контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть республики, передает РБК.

    Издание пишет о растущих ожиданиях, что главной целью операции США «Эпическая ярость» станет именно этот остров, который не пострадал за неделю бомбардировок США и Израилем. Контроль над Харком фактически отрежет Иран от нефтяного экспорта и финансирования сил безопасности, поскольку нефть дает почти 40% доходов бюджета. Удаленность острова от основной территории делает затруднительным ответ Ирана наземными силами.

    Советник Белого дома Джаррод Аген в эфире Fox Business заявил: «Мы хотим вывести такие огромные запасы нефти в Иране из рук террористов». The Telegraph увидела в этих словах намек на Харк. Захват острова, по оценке газеты, дал бы США контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором и позволил бы давить на иранские власти вплоть до возможной смены правительства.

    The Telegraph отмечает, что любое новое руководство республики будет вынуждено ориентироваться на Вашингтон, если захочет вернуть суверенитет над нефтяным экспортом. Издание напоминает, что еще в 1988 году Дональд Трамп в интервью The Guardian называл Харк критически важной целью и говорил, что в случае атаки на американских военных или корабли он бы нанес удар по острову и захватил его, считая такое столкновение полезным для мира.

    Администрация США обсуждает установление контроля над иранским нефтяным островом Харк, через терминал которого проходит до 90% экспорта сырой нефти республики.

    Дональд Трамп заявил о практическом завершении войны с Ираном и пригрозил Тегерану последствиями в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что заставляет США вынужденно вообще прекратить боевые действия.

    10 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    ФАС предупредила о запрете рекламы на Youtube и в Telegram при их блокировке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае, если Роскомнадзор примет решение о блокировке Youtube, VPN-сервисов, Telegram и Whatsapp (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), размещение рекламы на этих платформах будет запрещено, предупредили в ФАС России.

    В службе уточнили, что запрет коснется всех информационных ресурсов, к которым будет ограничен доступ на основании действующего законодательства, передает ТАСС.

    «Служба отмечает, что в случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается. Ответственность за такое нарушение несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – пояснило ведомство.

    Ранее Роскомнадзор отказался комментировать новые сообщения СМИ о блокировке Telegram.

    В Кремле заявили о большом объеме опасного контента в Telegram.

    10 марта 2026, 14:19 • Новости дня
    Караван танкеров отправился через Ормузский пролив

    Группа танкеров и сухогрузов проследовала к перекрытому Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Караван, в который вошли нефтяные танкеры и сухогрузы, движется со скоростью около 10 узлов по направлению к Ормузскому проливу, сообщает Marinetraffic.

    Данные портала Marinetraffic свидетельствуют о том, что караван судов, включающий нефтяные танкеры Neon, Elite и Genesis Alpha, а также сухогрузы, направился в сторону Ормузского пролива, передают «Вести». Скорость передвижения судов составляет от 9,5 до 10 узлов в час.

    Среди судов, участвующих в проходе, выделяются несколько крупных танкеров, которые перевозят нефть. По информации портала, суда следуют организованной колонной и уже приближаются к узкому участку пролива.

    Корпус стражей исламской революции пообещал открыть Ормузский пролив в обмен на высылку послов США и Израиля.

    тоимость нефти превысила 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись выше 60 евро за мегаватт-час.

