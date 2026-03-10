Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
Россия и Саудовская Аравия призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке
В ходе телефонного разговора министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнули, что продолжение боевых действий на Ближнем Востоке грозит дальнейшими жертвами среди мирного населения.
Министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, следует из сообщения на сайте МИД России. В ходе беседы дипломаты отметили беспрецедентную эскалацию напряженности, возникшую в результате американо-израильских действий против Ирана.
В телефонном разговоре обе стороны подчеркнули необходимость немедленного прекращения всех боевых действий и отказа от силовых способов решения конфликта. Особое внимание было уделено защите мирного населения и гражданской инфраструктуры как в Иране, так и в арабских странах Персидского залива, которые, как заявили министры, не имеют отношения к действиям США и Израиля и не должны становиться целями для ударов.
Кроме того, Лавров и Аль Сауд отметили важность консолидации усилий международного сообщества для скорейшего снижения военно-политической напряженности и предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации в регионе.
До этого главы МИД России и ОАЭ в ходе телефонного разговора высказались за незамедлительные шаги по деэскалации военных действий.
Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.