ЕК пригрозила лишить Венецианскую биеннале финансирования за участие России

Еврокомиссары Вирккунен и Микаллеф: Осуждаем решение Фонда Биеннале по России

Tекст: Антон Антонов

«Мы решительно осуждаем решение Фонда Биеннале разрешить России вновь открыть свой национальный павильон… Это решение несовместимо с коллективным ответом ЕС на агрессию России», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

По их словам, если Фонд Биеннале не пересмотрит свою позицию, Еврокомиссия рассмотрит возможность приостановки или прекращения действия гранта ЕС.

Чиновники Еврокомиссии заявили, что по их мнению, культура служит защитой исключительно «демократических ценностей», а также способствует «открытому диалогу, многообразию и свободе выражения мнений». Однако, как именно эти принципы согласуются с требованием запретить России участие в форуме, Еврокомиссия не разъяснила.

Представители Еврокомиссии напомнили, что все государства-члены, институты и организации должны следовать санкциям, введенным Евросоюзом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко заявил, что Россия приглашена к участию в выставке в 2026 году. Российский павильон должен открыться на выставке, которая состоится в Венеции с 9 мая по 22 ноября 2026 года. Проект «Дерево укоренено в небе» продемонстрирует художественное богатство отдаленных регионов.