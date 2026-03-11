  • Новость часаУкраина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    TWZ: США расстреляли военные корабли Ирана из РСЗО HIMARS
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Число долларовых миллиардеров в России побило исторический рекорд
    Москва потребовала жесткой реакции на военные преступления Украины
    ФСБ предотвратила диверсию Украины против военной авиатехники
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранение
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 11:30 • В мире

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
    @ Iranian Army Office/ZUMA Press Wire/REUTERS

    Tекст: Александр Тимохин

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству.

    Вследствие неравенства в силах между США и Ираном исход борьбы между ВМС США и иранским флотом был бы предрешен – но цена успеха для США могла бы быть иной. ВМС США многое сделали для того, чтобы не оставить сопернику ни единого шанса.

    ВМС США натренированы на смертельную битву с СССР

    Основы организации и тактики современных ВМС США заложил последний период холодной войны. С точки зрения организационных особенностей они следующие.

    Во-первых, крупные надводные корабли рассматриваются прежде всего как средство противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны. Имея внешнее целеуказание, эсминцы ВМС США, вооруженные противоракетами Standard SM-3, могут сбивать цели в космосе на высоте примерно 1050 км. Дальность поражения – тысячи километров (за счет снижения высоты, естественно).

    В воздушном пространстве эсминцы поражали ракетами Standard SM-6 маловысотные сверхзвуковые цели на расстоянии более 20 км от корабля. Те же SM-6 способны поразить и надводную цель. Системы обмена информацией позволяют применять любую одну тактическую единицу по наведению любой другой в автоматизированном режиме (например корабль с выключенными радиолокационными станциями может сбивать цели, которые наблюдает самолет ВМС где-то далеко).

    Главным ударным средством ВМС США является авиация с авианосцев.

    В теории летчики-палубники могут и наносить удары по надводным целям, и атаковать наземные, и вести борьбу с авиацией противника. На практике опыта в поражении надводных целей у них не так много – не на ком было практиковаться, кроме не оказывающих сопротивления мишеней. Однако потенциал любой палубной эскадрильи таков, что в мире не существует ни одного надводного корабля, способного пережить ее удар, если он правильно проведен.

    Одним из основных средств уничтожения надводных кораблей являются подлодки. Противолодочную оборону обеспечивают подводные системы гидроакустической разведки, базовая патрульная авиация, морские вертолеты с кораблей и сами подлодки ВМС США. Надводные корабли тоже могут вести бой с подлодками, но в наши дни это не главное их предназначение.

    Вся деятельность ВМС США подчинена тому, чтобы учиться воевать. Они даже закупали российские сверхзвуковые ракеты-мишени, чтобы учить своих корабельных зенитчиков сбивать самые опасные противокорабельные ракеты, такие как «Москит». Их умение вести борьбу за живучесть кораблей позволяло буквально вытаскивать корабли «с того света». Любая ситуация, когда моряки что-то скрыли от общества в части боеспособности, порождает массу политических скандалов, книг-расследований и кадровых перестановок.

    Обусловлено это было тем, что в 80-е американские моряки всерьез верили, что им придется воевать против СССР, и готовились к этому с предельной ответственностью людей, которых ждет драка насмерть, причем не когда-то, а буквально завтра.

    После распада СССР длительная уверенность в том, что больше им не понадобится воевать с по-настоящему серьезным противником, породила в ВМС США процессы явно видимой деградации. На стратегическом уровне у США возникло непонимание того, какой будет следующая большая война. В части кораблестроения: «прожекты» типа литоральных боевых кораблей LCS или эсминцев типа Zumwalt, впрочем, и фрегаты типа Constellation – явления того же порядка. Умение американских моряков вести борьбу за живучесть просело. Однако запас прочности ВМС еще огромен, а принцип «флот предназначен для войны» по-прежнему основополагающий.

    Иранские ВМС как «церемониальный» флот

    Иранские моряки уже сходились в бою с американцами. Последним морским сражением прошлого века была операция «Богомол». Иран тогда проиграл всухую, потеряв корабль, катер, три быстроходных лодки и 56 человек убитыми. ВМС США добились всех своих целей, потеряв один вертолет по неизвестной причине и двух человек убитыми.

    С тех пор Иран вложил большие ресурсы во флот, но этот флот был скорее инструментом дипломатии, нежели войны. Время от времени Иран спускал на воду какой-то футуристически выглядящий корабль. Иранские СМИ и патриотические форумы захлебывались от восторга о том, какое это чудо боевой техники. Иранцы присваивали своим кораблям несоответствующие их реальным возможностям классы – какой-нибудь сторожевик назывался «эсминцем».

    Многое из того, что имели ВМС Ирана, было или переделками, или копиями европейских легких катеров, спроектированных в конце 70-х годов, или тем, что осталось от эпохи шаха.

    На начало текущей войны ВМС Ирана имели в Персидском заливе (силы на Каспии по понятным причинам можно исключить из рассмотрения) два корвета типа «Баяндор» по 900 тонн американской постройки 60-х годов прошлого века, три фрегата типа «Алванд» по 1,1 тыс. тонн, построенные в Англии в 1968-1971 года, три фрегата типа «Моудж» – новейшие иранские корабли собственной постройки, сданные ВМС в 2010-2021 годах, девять патрульных катеров с противокорабельными ракетами, три торпедных катера новейшей постройки и ряд кораблей вспомогательного назначения.

    Подводные силы включали в себя три подлодки российского производства проекта 877 в небоеспособном состоянии, маленькую прибрежную подлодку «Фатех», построенную в 2019 году, и серию из мини-подлодок «Гадир», имеющих ограниченное военное значение. Авиацию ВМС можно было считать не имеющей значения.

    Самым крупным кораблем ВМС была плавбаза «Макран» – большой (229,6 метра длины) корабль со взлетно-посадочной палубой на шесть вертолетов, способный поддерживать службу боевых кораблей в удаленных регионах мира длительное время.

    Параллельно Корпус стражей исламской революции (КСИР) имел свой флот: десятки скоростных малых катеров, часть с управляемыми ракетами, еще большее число скоростных моторок (с которых при известной удаче можно было поставить мину), три крупных переделанных из торговых судов корабля-носителя вертолетов и беспилотников и пять странных по конструкции ракетных корветов – четыре типа «Шахид Сулеймани» и один «Шахид Назери».

    В качестве экзотического дополнения флот КСИР имел немалое количество одноместных экранопланов, как предполагали западные наблюдатели – для управления смертниками в самоубийственных атаках. Так это или нет, никакого смысла эти изделия не имели. ВМС КСИР также оперировали береговыми противокорабельными ракетными комплексами.

    Все эти силы стоили недешево, но при этом не образовывали никакую систему. Невозможно было бы представить никакую оперативную или тактическую схему, в которой могло бы понадобиться именно такое сочетание кораблей и катеров.

    Более того, характер угроз, с которыми сталкивался Иран, в принципе не позволял применять такие силы с позитивным результатом. Опыт ирано-иракской войны и столкновения с американцами в 1988 году как раз и говорил, что именно такие силы будут в лучшем случае бесполезны, а в худшем – быстро уничтожены.

    Но Иран и не отрабатывал морские бои всерьез. Его корабли выполняли церемониальные задачи – «эсминец» «Дена» сходил с плавбазой «Макран» в кругосветку. Периодически корабли красовались по телевидению и использовались на международных учениях как символ того, что Иран – морская держава. ВМС КСИР использовали свои единички похожим образом, а еще для поддержки хуситов ударами дронов и доставкой оружия в Йемен.

    Избиение беззащитных

    С самого начала нападения на Иран американцы были намерены исключить даже самую малую опасность для себя со стороны иранских кораблей и подлодок. В течение первых двух суток войны американцы ударили крылатыми ракетами «Томагавк» и авиацией по стоявшим в базах кораблям ВМС Ирана и подлодкам. Достоверно установлено поражение плавбазы «Макран», обоих «Баяндоров», пытавшейся выйти в море ПЛ «Фатех», двух эсминцев типа «Моудж» – «Джамаран» и «Сабалан». Всего к исходу 3 марта ВМС США заявили о поражении 13 кораблей и подлодок.

    На следующий день стало известно, что атомная подлодка ВМС США «Шарлотт» выследила и потопила торпедой еще один корабль типа «Моудж» в Индийском океане близ Шри-Ланки – «Дена», тот самый, который ходил в кругосветное плавание. Из 136 моряков спаслось только 32. Корабль шел с военно-морской выставки в Индии и не имел оружия на борту. Другие корабли в составе иранского отряда – танкер «Бушер» и десантный корабль «Лаван» – интернировались в нейтральных портах, чтобы избежать уничтожения.

    КСИР пробовал выводить в море часть своих кораблей, но их ждала похожая судьба. Ракетный корвет «Шахид Ширази» был поражен ракетным ударом с воздуха, дрононосец «Шахид Багери» последовал за ним. 9 марта США поразили ударом с воздуха второй корвет типа «Шахид Сулеймани» ВМС КСИР. Всего на сегодня ВМС США заявляют об уничтожении или тяжелом повреждении 46 иранских боевых кораблей, катеров и подлодок.

    Параллельно ВМС США применяли свои корабли для того, для чего их строили – эсминцы выполняли задачи ПРО, сбивая иранские баллистические ракеты, и наносили удары крылатыми ракетами, палубная авиация атаковала иранскую территорию.

    С иранской стороны время от времени применяются береговые ракетные комплексы. Также Иран пробует использовать необитаемые подводные аппараты – подводные дроны, но результат пока неизвестен. Однако в  целом с ВМС Ирана все кончено. Если американцы каким-то чудом сначала загонят свои корабли в Персидский залив или даже Ормузский пролив, а потом дадут иранцам собрать береговые силы для атаки, то у Ирана еще будут шансы нанести им какой-то ущерб. Но вряд ли США сделают такую глупость.

    Конечно, Ирану в силу его географии и экономики было бы трудно создать военно-морские силы, способные эффективно противодействовать ВМС США. Эта задача потребовала бы нетривиальных подходов и глубокого понимания реалий войны на море.

    Но Иран, судя по всему, даже не ставил перед собой такую цель. Его флот до самого конца оставался ритуальным державным атрибутом, а не средством ведения войны. Он был годен для парадов, демонстрации флага, дальних походов и патриотических телепередач – но воевать не мог. Иран не готовился к морской войне всерьез – то есть строил небоеспособные корабли и оружие, не испытывал их в реальной обстановке. Финал оказался закономерным.

    Главное
    NYT: Иран изменил тактику атак против войск США
    Bloomberg: Дешевые иранские беспилотники истощили военные запасы США
    Сербия вооружила истребители МиГ-29 китайскими сверхзвуковыми ракетами
    Африканские страны решили подать иск о репарациях к ЕС
    Европейцы массово устремились в Калининград за дешевым бензином
    Жителей ДНР предупредили о тюремных сроках за видео и фотосъемку ударов ВСУ
    На поиски пропавших детей в Подмосковье направили самолет и водолазов

    Россия может заработать на отказе от поставок газа в Европу

    Власти России готовы сами запретить поставки энергоресурсов на европейский рынок. Речь в первую очередь идет об СПГ. Его запрет сейчас еще сильнее ударил бы по Европе, которая и так оказалась самой пострадавшей от ближневосточного конфликта. Раз ЕС и так хочет избавиться от нашего газа, то России выгоднее пойти на опережение. В чем здесь логика? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский летчик наказан за попытку удара по российскому тылу

    Полковник, командир бригады ВСУ уничтожен российским истребителем в редком в текущих условиях СВО воздушном бою. Скорее всего, украинский Су-27 пытался совершить удар дальнобойными ракетами по тыловым российским объектам. Как российскому летчику удалось его обнаружить и поразить? Подробности

    Перейти в раздел

    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана

    Всего за несколько дней войны США почти целиком уничтожили ВМС Ирана – четыре десятка кораблей. Почему американцам удалось так быстро и практически без потерь со своей стороны лишить Иран военно-морского флота? Ответ на этот вопрос кроется в том, как по-разному Иран и США подходят к военно-морскому строительству. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации