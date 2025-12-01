Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

Tекст: Александр Тимохин

ВМС США отменяют программу фрегатов Constellation (переводится как «Созвездие», так назывался второй в американской истории океанский боевой корабль американской постройки, тоже фрегат, спущенный на воду в 1797 году). Эта программа подавалась в свое время как прорыв, хотя уже звучала точка зрения, что это прорыв «не туда».

Для нашей страны то, что американцы начали постройку серии этих кораблей, было выгодно. Чем больше американцы тратят денег не туда, куда надо, тем меньше остается для того, что может быть по-настоящему опасно. История с фрегатами представляет интерес с точки зрения военно-морской стратегии, особенно для подготовки к предстоящей войне.

Рожденные против СССР

С 70-х годов ХХ века и до распада СССР ВМС США развивались в парадигме, придуманной начальником военно-морских операций (в ВМС США должность, эквивалентная главкому ВМФ в России) адмиралом Элмо Замволтом. Одной из важных составляющих его плана по созданию ВМС, способных противостоять так называемой советской угрозе, была концепция «двухуровневого флота» – High-low navy.

Смысл ее был следующим. Сверхмощные и технически совершенные корабли эффективны в сражениях, но дороги и не могут быть построены в больших количествах. Дешевые и простые – могут быть построены массово, но их ударная мощь слаба. Поэтому правильным является постройка некоторого количества дорогих кораблей с высокими боевыми возможностями (например, атомных авианосцев, крейсеров и ракетных эсминцев) в качестве ядра надводных сил – а также массы более дешевых и простых вымпелов. Простые корабли за счет количества смогут быть везде, где надо поднять американский флаг. Выполнять второстепенные или специальные задачи, на которые жалко отвлекать серьезные единицы.

Именно в рамках такого плана огромной серией пошел в жизнь фрегат Oliver H. Perry («Оливер Перри»). Эти корабли воевали во всех войнах США после вступления в строй. Они получали ракетные удары, подрывались на минах, но всегда выживали.

Построенные как почти что расходный материал, они проявили себя как очень хороший противолодочник, прослужили в основном дольше назначенного срока – и, как и хотел Замволт, были везде, где надо было поднять американский флаг здесь и сейчас.

Кроме того, американцы применили принципы снижения цены и увеличения массовости ко всем своим проектам. Уже когда Замволт давно был в отставке, при секретаре ВМС Джоне Лемане были внедрены меры, позволяющие получать «больше флота за те же деньги» даже и на дорогих проектах. В их числе был запрет на внесение изменений в конструкцию строящихся кораблей, запрет на излишне сложные или не проверенные корабельные системы, плановая однотипная модернизация уже построенных ранее кораблей и много того, что позволило им задавить ВМФ СССР массой – одновременно превзойдя его в качестве.

Так родились те высокопрофессиональные высокотехнологичные ВМС США, которые мы помним по событиям конца 80-х и ранних 90-х годов. Но потом холодная война закончилась – и у ВМС США пропала цель.

Новый флот для новой эры

Экономический рост 90-х позволил США немыслимое – флот из сверхсложных и очень дорогих, но при этом массовых кораблей. Ядром надводных сил ВМС стали эсминцы типа «Арли Берк» – самые совершенные боевые корабли в истории человечества. Сейчас сдается 78-й корабль в серии. Все корабли имеют мощнейшую ПВО, высокую скорость хода, отлично ведут себя на качке. Все несут крылатые ракеты «Томагавк».

Есть и специализированные «Арли Берки». Например, среди этих кораблей есть носители противоракет SM-3, которые способны за счет собственного наведения поражать цели на околоземной орбите, на высоте в несколько сотен километров, а при наличии данных о цели – на высоте до 1050 километров и на еще большей давности. Несколько таких эсминцев превратили большую часть идущих на Израиль иранских баллистических ракет в груду обломков, падающих из космоса. А носители зенитных ракет SM-6 могут отбивать залпы из десятков сверхзвуковых ракет, при наличии внешнего целеуказания, которое может дать истребитель или вертолет ВМС.

Американцы пытались создать флот, более адекватный эпохе, когда у них нет противника на море. Так появились корабли LCS и эсминцы Zumwalt, названные в честь Элмо Замволта. Предполагалось, что в мире, где враги США – недобитые в холодной войне слаборазвитые страны и террористические группировки, это будут адекватные силы. Вместе, конечно, с эсминцами и авианосцами.

Но LCS провалились на уровне исполнения идеи, а суперэсминцы «Замволт» провалились в принципе – и серию отменили после постройки двух кораблей. Сейчас они будут использоваться как надводные носители гиперзвукового оружия. На короткий исторический период у американцев возникло непонимание того, что их флот вообще будет делать в войнах – но тут они заметили Китай и его военно-морское строительство.

Красная угроза и большие фрегаты

Китайцы скопировали подход Замволта (или сами его придумали) – ударные силы в виде строящихся авианосцев, ракетных эсминцев проектов 055 и 052С/D у них сочетаются с массой простых и дешевых дизельных ракетных фрегатов проекта 054. Китайское кораблестроение набрало такую производительность, которая у самих американцев последний раз была во время Второй мировой войны. И перед США ради противостояния с Китаем встал вопрос о массовом корабле – более дешевом, чем «Арли Берк», и более адекватном, чем LCS.

В 2017 году ВМС США выпустили запрос предложений на новый корабль. В 2020 году определился победитель – компания Fincantieri Marine Group с проектом фрегата на базе европейского фрегата FREMM. По первоначальному плану, в первой серии должно было быть шесть кораблей с перспективой потом построить еще минимум столько же.

Чуть позже стал известен облик американского варианта этого корабля. И вот тут-то и стало понятно, что на этот раз американцы ошиблись.

Вместо целенаправленно ограниченного по сложности, но простого и недорогого корабля США заказали «недоэсминец» – дорогая РЛС, сокращенный состав дорогого оружия, сложная электроника. Корабль при этом оказался универсальнее любого «Арли Берка», просто меньше и дешевле, но недостаточно – 1,1 млрд долларов за единицу. Повторить фокус с «Перри» или китайским проектом 054 не получилось.

В 2024 году после массы правок и проволочек заложили первый корабль – «Констеллейшн». Еще до закладки стало известно, что из-за неготовности верфи и нехватки рабочих срок сдачи корабля «уйдет вправо» на три года минимум. Год спустя корабль был построен только на десять процентов, а конструкция еще не была финализирована. Были забыты и подход Замволта, требовавшего иметь массовую «рабочую лошадку» для ВМС, и подход Лемана, запрещавшего вносить изменения в уже строящийся проект.

Было бы хорошо, если бы американцы продолжили упорствовать с этим проектом.

В конце концов, в мире полно стран, где озвучивание ошибок военных даже наказывается. К сожалению, США не такие. Там свою ошибку публично признали. В среду, 26 ноября, секретарь ВМС США Джон Фелан объявил, что серия фрегатов «Констеллейшн» будет отменена. Достроены будут только два законтрактованных корабля, а ВМС переключатся на более дешевые платформы, которые можно будет получать быстро и в больших количествах.

Увы, но работа над ошибками в Америке проведена – и их начали исправлять. А это значит, что после наведения порядка в кораблестроении численность надводного флота США ждет бурный рост, как в конце холодной войны.