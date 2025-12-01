  • Новость часаРоссийские войска зачистили юго-восток Димитрова
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Приднестровье – запасная карта Запада

    Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Борьба с Россией привела Европу в «ловушку Фукидида»

    По итогам специальной военной операции Россия однозначно серьезно усилит свои позиции. И именно это вызывает столь серьезную тревогу в европейских столицах – особенно в свете декларируемых планов США сократить свое военное присутствие в регионе.

    10 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Держава маминой подруги

    Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.

    24 комментария
    1 декабря 2025, 08:40 • В мире

    Фатальный провал США скажется на морском соперничестве с Китаем

    @ U.S. Navy

    Tекст: Александр Тимохин

    Соединенные Штаты признали провал проекта создания новых фрегатов, на которые они возлагали большие надежды. Строительство серии будет прекращено. В чем была роковая ошибка руководства ВМС США, почему она произошла и какие выводы из нее могут быть сделаны?

    ВМС США отменяют программу фрегатов Constellation (переводится как «Созвездие», так назывался второй в американской истории океанский боевой корабль американской постройки, тоже фрегат, спущенный на воду в 1797 году). Эта программа подавалась в свое время как прорыв, хотя уже звучала точка зрения, что это прорыв «не туда».

    Для нашей страны то, что американцы начали постройку серии этих кораблей, было выгодно. Чем больше американцы тратят денег не туда, куда надо, тем меньше остается для того, что может быть по-настоящему опасно. История с фрегатами представляет интерес с точки зрения военно-морской стратегии, особенно для подготовки к предстоящей войне.

    Рожденные против СССР

    С 70-х годов ХХ века и до распада СССР ВМС США развивались в парадигме, придуманной начальником военно-морских операций (в ВМС США должность, эквивалентная главкому ВМФ в России) адмиралом Элмо Замволтом. Одной из важных составляющих его плана по созданию ВМС, способных противостоять так называемой советской угрозе, была концепция «двухуровневого флота» – High-low navy.

    Смысл ее был следующим. Сверхмощные и технически совершенные корабли эффективны в сражениях, но дороги и не могут быть построены в больших количествах. Дешевые и простые – могут быть построены массово, но их ударная мощь слаба. Поэтому правильным является постройка некоторого количества дорогих кораблей с высокими боевыми возможностями (например, атомных авианосцев, крейсеров и ракетных эсминцев) в качестве ядра надводных сил – а также массы более дешевых и простых вымпелов. Простые корабли за счет количества смогут быть везде, где надо поднять американский флаг. Выполнять второстепенные или специальные задачи, на которые жалко отвлекать серьезные единицы.

    Именно в рамках такого плана огромной серией пошел в жизнь фрегат Oliver H. Perry («Оливер Перри»). Эти корабли воевали во всех войнах США после вступления в строй. Они получали ракетные удары, подрывались на минах, но всегда выживали.

    Построенные как почти что расходный материал, они проявили себя как очень хороший противолодочник, прослужили в основном дольше назначенного срока – и, как и хотел Замволт, были везде, где надо было поднять американский флаг здесь и сейчас.

    Кроме того, американцы применили принципы снижения цены и увеличения массовости ко всем своим проектам. Уже когда Замволт давно был в отставке, при секретаре ВМС Джоне Лемане были внедрены меры, позволяющие получать «больше флота за те же деньги» даже и на дорогих проектах. В их числе был запрет на внесение изменений в конструкцию строящихся кораблей, запрет на излишне сложные или не проверенные корабельные системы, плановая однотипная модернизация уже построенных ранее кораблей и много того, что позволило им задавить ВМФ СССР массой – одновременно превзойдя его в качестве.

    Так родились те высокопрофессиональные высокотехнологичные ВМС США, которые мы помним по событиям конца 80-х и ранних 90-х годов. Но потом холодная война закончилась – и у ВМС США пропала цель.

    Новый флот для новой эры

    Экономический рост 90-х позволил США немыслимое – флот из сверхсложных и очень дорогих, но при этом массовых кораблей. Ядром надводных сил ВМС стали эсминцы типа «Арли Берк» – самые совершенные боевые корабли в истории человечества. Сейчас сдается 78-й корабль в серии. Все корабли имеют мощнейшую ПВО, высокую скорость хода, отлично ведут себя на качке. Все несут крылатые ракеты «Томагавк».

    Есть и специализированные «Арли Берки». Например, среди этих кораблей есть носители противоракет SM-3, которые способны за счет собственного наведения поражать цели на околоземной орбите, на высоте в несколько сотен километров, а при наличии данных о цели – на высоте до 1050 километров и на еще большей давности. Несколько таких эсминцев превратили большую часть идущих на Израиль иранских баллистических ракет в груду обломков, падающих из космоса. А носители зенитных ракет SM-6 могут отбивать залпы из десятков сверхзвуковых ракет, при наличии внешнего целеуказания, которое может дать истребитель или вертолет ВМС.

    Американцы пытались создать флот, более адекватный эпохе, когда у них нет противника на море. Так появились корабли LCS и эсминцы Zumwalt, названные в честь Элмо Замволта. Предполагалось, что в мире, где враги США – недобитые в холодной войне слаборазвитые страны и террористические группировки, это будут адекватные силы. Вместе, конечно, с эсминцами и авианосцами.

    Но LCS провалились на уровне исполнения идеи, а суперэсминцы «Замволт» провалились в принципе – и серию отменили после постройки двух кораблей. Сейчас они будут использоваться как надводные носители гиперзвукового оружия. На короткий исторический период у американцев возникло непонимание того, что их флот вообще будет делать в войнах – но тут они заметили Китай и его военно-морское строительство.

    Красная угроза и большие фрегаты

    Китайцы скопировали подход Замволта (или сами его придумали) – ударные силы в виде строящихся авианосцев, ракетных эсминцев проектов 055 и 052С/D у них сочетаются с массой простых и дешевых дизельных ракетных фрегатов проекта 054. Китайское кораблестроение набрало такую производительность, которая у самих американцев последний раз была во время Второй мировой войны. И перед США ради противостояния с Китаем встал вопрос о массовом корабле – более дешевом, чем «Арли Берк», и более адекватном, чем LCS.

    В 2017 году ВМС США выпустили запрос предложений на новый корабль. В 2020 году определился победитель – компания Fincantieri Marine Group с проектом фрегата на базе европейского фрегата FREMM. По первоначальному плану, в первой серии должно было быть шесть кораблей с перспективой потом построить еще минимум столько же.

    Чуть позже стал известен облик американского варианта этого корабля. И вот тут-то и стало понятно, что на этот раз американцы ошиблись.

    Вместо целенаправленно ограниченного по сложности, но простого и недорогого корабля США заказали «недоэсминец» – дорогая РЛС, сокращенный состав дорогого оружия, сложная электроника. Корабль при этом оказался универсальнее любого «Арли Берка», просто меньше и дешевле, но недостаточно – 1,1 млрд долларов за единицу. Повторить фокус с «Перри» или китайским проектом 054 не получилось.

    В 2024 году после массы правок и проволочек заложили первый корабль – «Констеллейшн». Еще до закладки стало известно, что из-за неготовности верфи и нехватки рабочих срок сдачи корабля «уйдет вправо» на три года минимум. Год спустя корабль был построен только на десять процентов, а конструкция еще не была финализирована. Были забыты и подход Замволта, требовавшего иметь массовую «рабочую лошадку» для ВМС, и подход Лемана, запрещавшего вносить изменения в уже строящийся проект.

    Было бы хорошо, если бы американцы продолжили упорствовать с этим проектом.

    В конце концов, в мире полно стран, где озвучивание ошибок военных даже наказывается. К сожалению, США не такие. Там свою ошибку публично признали. В среду, 26 ноября, секретарь ВМС США Джон Фелан объявил, что серия фрегатов «Констеллейшн» будет отменена. Достроены будут только два законтрактованных корабля, а ВМС переключатся на более дешевые платформы, которые можно будет получать быстро и в больших количествах.

    Увы, но работа над ошибками в Америке проведена – и их начали исправлять. А это значит, что после наведения порядка в кораблестроении численность надводного флота США ждет бурный рост, как в конце холодной войны.

    Главное
    Россия наводит порядок с фурами на границе с Казахстаном

Российский бюджет теряет десятки миллиардов рублей из-за черного импорта фурами из Казахстана, заявил президент Владимир Путин. Через эту страну идут огромные потоки товаров не только для бизнеса, но и для покупателей на маркетплейсах. В рамках ЕАЭС пошлин нет, однако оплату НДС никто не отменял. Казахстан при этом является не единственным каналом для реэкспорта товаров в Россию. Почему к Киргизии и Армении таких претензий нет?

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится.

    Атаки Украины на танкеры в Черном море станут вызовом для Турции

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      Деньги России защитила одна страна

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

      Чрезвычайная ситуация в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

      Ликвидация «зеленого кардинала» Украины

Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины, которое находится под контролем США, пришли с обысками к Андрею Ермаку. То есть к фактическому руководителю страны. Владимир Зеленский следующий.

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

      Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

      Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

      Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Зеленский привел Украину к концу света

Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      США намерены начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые пробл

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

