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27 мая, четверг  |  Последнее обновление — 20:50  |  vz.ru
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    Зачем США ускоренно избавляются от новых боевых кораблей

    «Индепенденс» и «Фридом» будут списаны в ближайшее время    27 мая 2021, 20:00
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Александр Тимохин

    Два новейших боевых корабля, на которые ВМС США возлагали большие надежды, будут списаны в ближайшее время. О каких именно кораблях идет речь, какие фатальные проблемы заставляют отправить их в резерв – и почему эта позорная история является типичной для американского военно-морского флота?

    ВМС США объявили о списании двух первых «литоральных боевых кораблей» (Littioral combat ship, LCS). «Индепенденс» (USS Independence), от же LCS-2, будет списан 31 июля, а «Фридом» (USS Freedom), он же LCS-1, будет выведен в резерв 30 сентября. Это событие – в некотором роде веха. Стоит еще раз вспомнить, что за ним стояло.

    Идея и реализация

    История этого проекта – это история бесконечного позора. Он появился как карательный инструмент – боевой корабль для мира, где у Америки настолько нет соперников, что руки развязаны полностью, и даже никакое тяжелое оружие не нужно – отстреливай себе катера да моторки стран, не желающих прогибаться под дядю Сэма. Именно поэтому на корабле и не предусматривалось никакое ударное оружие, они не несли ни противокорабельных ракет, ни ракет для удара по «берегу».

    Но такой мир – колония США не появился. Уже этого одного хватит, чтобы считать идею провальной, но это было только начало. На этапе создания концепции будущего корабля в него попала модульная архитектура. Это был еще один смертельный удар по проекту.

    Во-первых, модули требуют объемов в корпусе, а объемы увеличивают обводы. Последние повышают гидродинамическое сопротивление воды при движении корабля и снижают его скорость. А этим кораблям, чтобы биться с моторками, нужна была скорость. Сочетание роста обводов и требований скорости потребовало дорогой и сложной главной энергетической установки, которая в свою очередь, на кораблях типа «Фридом» оказалась и ненадежной, и неисправимой. Корабли могут ходить только под дизелями на 10–12 узлах, не более, а это означает полную небоеспособность – даже против моторок.

    Еще один удар модульность нанесла по самим модулям – их просто не смогли создать вовремя. В итоге корабли ходят с несколькими пушками калибров 30 и 57 миллиметров и зенитным комплексом малой дальности. То есть они просто безоружны! Идеологи проекта фатально ошиблись с пропорциями между уровнем автоматизации и количеством членов экипажа. В итоге при вроде как высокой автоматизации на кораблях не хватает людей и ВМС раздули численность до предельно возможной. А ведь возможность обходиться минимальным экипажем была одной из «фишек» проекта.

    И – вишенка на торте – интервалы ремонтов и обслуживания такие, что о полноценных «деплойментах» (применительно к ВМС – боевых службах) и речи вести нельзя было – корабль любого типа, хоть «Фридом», хоть «Индепенденс», требовал ремонта меньше, чем через месяц.

    Неудивительно, что эти корабли сталкиваются в США со шквалом критики. В попытке придать их существованию хоть какой-то смысл ВМС начали программу вооружения этих кораблей противокорабельными ракетами. Надо сказать, что в случае с «Индепенденсами», которые могут идти быстрее 40 узлов и не ломаться, это действительно повышает ценность кораблей. Работы над модулями американцы тоже ускорили. Сейчас в строю модуль с малогабаритными ракетами «Хеллфайр» для отражения массовых атак самоубийц на моторках, идут работы над противоминными и противолодочными системами.

    Но все это полумеры, которые могут придать этим кораблям лишь относительную полезность. А реальная стратегия ВМС США по отношению к этим кораблям сейчас другая – быстренько от них избавиться.

    Убить LCS  

    Около года назад ВМС окончательно озвучили судьбу, которая ждет серию. Во-первых, противолодочный и противоминный модули будут установлены на эти корабли навсегда – примерно поровну. И более они меняться не будут. Для каждого из кораблей будет сформировано два экипажа, чтобы эти корабли могли постоянно находиться на боевых службах – безвылазно. Таким методами ВМС очень быстро, что называется, «умотают» эти и без того ненадежные корабли, чтобы потом можно было по-быстрому их списывать, мотивируя это их ужасным (а оно будет именно таким) техническим состоянием.

    Тогда же было озвучено то, что первые четыре корабля, по два каждого типа, «Фридом» и «Индепенденс», будут списаны в ускоренном порядке. Якобы на первые корабли выпало слишком много разных экспериментов и испытаний, и поэтому их пора списать. И вот сейчас ВМС приступили к этому процессу – первые два корабля уйдут в резерв, из которого, видимо, никогда не вернутся, после 11 («Индепенденс») и 13 («Фридом») лет службы. При назначенном сроке службы в 25 лет.

    По идее надо сказать – скатертью дорожка и забыть, но такое ускоренное списание LCS выводит из тени одну неизвестную в России практику ВМС США. Дело в том, что целенаправленная отправка на лом кораблей, которым еще служить и служить, это не что-то характерное только для LCS. Американцы вообще всегда так делают.

    Ходовые «единички» под газорезку

    Представьте себе, что вы военный чиновник в Департаменте ВМС США или адмирал, и вы желаете после отставки получить местечко в ВПК, где есть огромный оклад и нет никаких обязанностей и никакой ответственности. Как это сделать? Конечно же, обеспечить промышленности большие заказы на новые корабли. Но что делать, если в ВМС и так новые корабли, еще не отходившие даже половину назначенного срока службы?

    Ответ следующий – надо пустить под газорезку новые корабли и вместо них за государственный счет заказать еще более новые. Много лет подряд это является распространенной практикой в ВМС США. Примеры – большая часть подлодок «Лос-Анджелес» (из тех, что уже списаны) была списана, проходив в среднем 21,9 года при назначенном сроке службы в 30. И это при том, что это даже сейчас очень хорошая подлодка. Есть мнение, что американцы не хотели платить за ремонты и замены активных зон реакторов. Но те 350 млн долларов, которые эта процедура стоила на момент списания лодок, не идут ни в какое сравнение со стоимостью новых «Вирджиний».

    Это не единственный пример. ВМС США списали пару быстроходных универсальных транспортов снабжения типа «Супплай» (Supply, переводится как «снабжать»), чтобы сэкономить деньги, когда кораблям было восемь и девять лет. Их отдали в командование морских перевозок, где они, похоже, сгниют, и вот сейчас они строят новый плавтыл.

    Отдельная история – попытки избавиться от крейсеров типа «Тикондерога», которые ВМС предпринимают уже много лет.

    На сегодня успехи следующие – на эту десятилетку запланирован вывод из боевого состава 11 кораблей. Конечно, эти крейсера уже старые, их возраст приближается к 40 годам, но они были очень хорошо построены, проходили своевременно ремонты и модернизации и могут служить еще долго. Именно поэтому в Конгрессе идет ожесточенная борьба за то, чтобы запретить флоту выводить эти корабли из боевого состава. Для чего ВМС хочет сделать это? Чтобы заказать новые эсминцы «Арли Берк», конечно же.

    Также ВМС пытались списать авианосец «Трумэн», и тоже не потому, что «авианосцы устарели», а чтобы построить еще один авианосец типа «Форд». Эсминцы типа «Спрюэнс» тоже списывались по той же схеме – самым молодым из них было 20 лет, при этом их своевременно ремонтировали и модернизировали. Но надо было «дать дорогу» эсминцам «Арли Берк».

    В общем, американская бюджетная «пилорама» настолько огромна, что с земли ее не видно. И она не противоречит всем этим программам типа «355 кораблей» и так далее – ведь чем больше кораблей будет списано, тем больше придется строить. А это именно то, что надо.

    Раннее списание LCS позволит флоту высвободить бюджеты для новых кораблей. Пока это фрегаты типа «Констеллейшн» (Constellation) – еще один странный проект без вменяемой концепции за ним, но хоть не безоружный. Потом к фрегатам гарантированно добавятся и другие проекты. Позорная эпопея с «Литторальными боевыми кораблями» будет продолжаться и позора в ней не убавится. А практика списания ходовых кораблей ради работы кораблестроительного конвейера продолжится и потом.


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