США нацелились на завоевания СССР в Тихом океане

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24 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Российская вакцина становится новой нефтью

Обеспечение всех россиян отечественной вакциной оказалось под вопросом Александр Демьянчук/ТАСС
Отечественная фармнаука смогла быстро решить сложнейшую задачу – создать несколько вариантов вакцины от коронавируса. Казалось бы, дальше все просто – надо лишь наладить их массовое производство, обеспечить себя и заработать на экспорте. Но для насыщения колоссального спроса на вакцину даже внутри страны России потребуется техническое сотрудничество с другими государствами. Подробности...
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Как Россия наказала Турцию за убийство военного летчика

Сбитый Су-24 надолго омрачил отношения России и Турции sledcom.ru/Global Look Press
Ровно пять лет назад Россия и Турция оказались на грани вполне настоящей войны – турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Отношения были восстановлены только после извинений Эрдогана, но были ли эти извинения принесены на самом деле? Выплатила ли Турция России обещанную компенсацию? И сделала ли Анкара из этой истории необходимые выводы? Подробности...
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Меладзе и Пугачевой на Новый год предложили замену

На свою беду Меладзе сам предложил публике отдохнуть в новогоднюю ночь от его песен Сергей Фадеичев/ТАСС
Меладзе, наверное, еще пожалеет, что угрожал бойкотировать «Голубые огоньки». А ну как телепродюсерам понравится такая идея? В нынешние времена возможно то, что вчера казалось немыслимым – например, обойтись 1 января без песен Пугачевой и Меладзе. Как рядовые читатели газеты ВЗГЛЯД, так и известные россияне в большинстве своем предпочли бы услышать в праздничную ночь молодых начинающих исполнителей. Подробности...
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На Ближнем Востоке рождается крупнейший проамериканский блок

Израиль и Саудовская Аравия консолидируют позиции против восстановления Джо Байденом ядерной сделки с Ираном EPA/ТАСС,
Gali Tibbon/Pool/REUTERS
Ближний Восток взбудоражен сенсационной новостью – лидер Израиля нанес тайный визит к наследному принцу Саудовской Аравии. Не исключено, что еврейское государство и страна – лидер исламского мира скоро установят дипотношения, положив конец 75-летней вражде. Две страны явно сблизились на почве общей ненависти к Ирану. Правда, главным миротворцем оказался Джо Байден – и, похоже, против своей воли. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Либеральному миропорядку подрезали крылья

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Договор по открытому небу стал не нужен США и их союзникам. Хотя европейские державы, конечно, говорят о необходимости его сохранения. Для них это по-прежнему символ либерального мирового порядка, главным получателем выгод от которого была именно Европа. Подробности...

Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Нюрнбергский трибунал утвердил тезис о том, что над людьми есть нравственный закон, который никто не может отменить. Человек, попирающий этот закон, виновен, даже если он повинуется законам своего государства; тот, кто соблюдает его – прав, даже если власти будут преследовать его за это. Подробности...
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Все мы дети лейтенанта Шмидта

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Тимур Шерзад, журналист
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Должны ли учащиеся в обязательном порядке прочесть &laquo;Войну и мир&raquo; в рамках школьной программы?
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    США нацелились на завоевания СССР в Тихом океане

    «Адмирал Виноградов» на страже тихоокеанских границ России    24 ноября 2020, 21:20
    Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
    Текст: Ирина Яровая,
    Наталья Макарова

    Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» во вторник нарушил морскую границу России. Залив Петра Великого, где произошел инцидент, СССР объявил своими внутренними водами еще в 1957 году. Многие страны с этим не согласились, но статус залива был незыблем. Теперь же США намерены оспаривать, как они считают, «чрезмерные морские претензии России». Как отвадить американский военный флот от тихоокеанских границ РФ?

    Во вторник вечером Седьмой флот США отреагировал на инцидент с эсминцем John S. McCain («Джон Маккейн»), который Минобороны России ранее в тот же день обвинило в нарушении наших морских границ. Американское командование заявило, что корабль «подтвердил права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море».

    «Эта операция по свободе судоходства (FONOP) защищает права, свободы и законное использование моря, признанные в международном праве, оспаривая чрезмерные морские претензии России», – сообщает RT со ссылкой пресс-службу флота. В командовании флота не без гордости отметили, что операция позволила продемонстрировать, что «эта зона не является частью российских территориальных вод».

    В командовании напомнили, что СССР в свое время ограничил внутренние воды в заливе Петра Великого прямой линией длиной 106 морских миль. Как утверждает американская сторона, эта линия, ограничивающая воды залива, несовместима с нормами, отраженными в Конвенции ООН по морскому праву. «Проведя эту линию, СССР попытался потребовать больше внутренних вод и территориального моря дальше от берега, чем он имеет право требовать согласно международному праву. Россия продолжила притязания СССР», – утверждают американцы.

    Первым об инциденте в Японском море рано утром по московскому времени сообщило Минобороны России. По его данным, «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Ему наперерез направился большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) «Адмирал Виноградов». В ведомстве рассказали, что «после полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ «Адмирал Виноградов» на эсминец «Джон Маккейн» американский корабль сразу вышел в нейтральные воды. Повторных попыток американский эсминец войти в них не предпринимал». «Адмирал Виноградов» также предупредил американский корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя.

    Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. «Надо Генеральному штабу продумать, как мы защищаем границу, и кто за это несет ответственность», – призвал Комоедов в интервью НСН.

    Нынешний инцидент не похож на предыдущие, потому что американский эсминец углубился за линию государственной границы России на два километра. Доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков заподозрил американцев в проведении разведки, хотя обычно в таких случаях, по его словам, используются подлодки, а не надводные корабли. По словам эксперта, если бы эсминец не ретировался, то наш корабль вполне мог бы открыть огонь.

    Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев тоже считает, что «Адмирал Виноградов» должен был открыть предупредительный огонь. «Мы должны переходить от предупреждений и заявлений к действиям.

    На определенном расстоянии сделаем предупредительные выстрелы – неважно, с самолета или с корабля. Гарантирую: убегут достаточно быстро»,

    – сказал собеседник. В качестве превентивной меры для таких случаев Ненашев предлагает имитацию воздушной атаки. «Моря, океаны – самый приемлемый для Штатов формат для провокаций. Не только против России, но и Китая, и всех стран, которых Вашингтон считает своими врагами», – убежден лидер движения.

    Это уже не первый аналогичный инцидент в заливе Петра Великого. В декабре 2018 года американский эсминец McCampbell тоже приблизился к российской акватории менее чем на 100 км. Навстречу американцу тогда были направлены противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морская авиация. После этого эсминец попытался «на максимальной скорости уйти от сопровождающих его сил ТОФ», как сообщили потом в Минобороны России. В США же в тот раз тоже пояснили свои действия желанием возобновить операции «по свободе судоходства», которые, по данным Пентагона, не проводились в этом регионе с 1987 года. Подобная практика характерна для американских военных и в других акваториях. Так, боевые корабли США регулярно ходят на расстоянии менее 12 морских миль (порядка 22 км) от архипелага Наньша (Спратли), который считает своим Китай. Подобные демонстрации каждый раз вызывают возмущение Пекина.

    Расстояние в 12 миль от берега считается общепринятым в мире для проведения морских границ. Однако, кроме того, в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года есть и понятие исторического залива. Такие заливы в силу исторически сложившихся условий с давних времен находятся под контролем одного государства и по этой причине рассматриваются им как внутренние воды.

    Залив считается историческим, если вход в него не превышает 24 морские мили (то есть по 12 миль от каждого берега), и при этом оба берега принадлежат одному и тому же государству. К числу таких заливов относятся, например, Чешская губа и Печорская губа (РФ).

    В 1957 году Совмин СССР объявил и залив Петра Великого внутренними водами Советского Союза. Однако Лондон, Париж, Вашингтон и Токио отказались признавать это решение на том основании, что вход в залив составляет 102 мили. Пикантность этому спору добавляет тот факт, что Вашингтон сам отказался присоединяться к Конвенции ООН, однако настойчиво требует ее соблюдения от России и других стран.

    В экспертной среде нет однозначного мнения о том, кто виноват в инциденте, который произошел во вторник. Вопрос о статусе залива остается спорным. Как пояснил газете ВЗГЛЯД специалист по морскому праву Василий Гуцуляк, если рассматривать залив Петра Великого как территориальное море, на чем настаивают США, «то любое судно имеет право пересекать даже госграницы с целью совершить право мирного прохода». «Военные корабли также могут это делать, но при соблюдении набора определенных условий», – отметил Гуцуляк.

    Но согласно законам России американский корабль вторгся в ее внутренние воды. «Исходя из этой точки зрения, действия эсминца ВМС США «Джон Маккейн» являются нарушением», – пояснил собеседник. При этом, как отмечает эксперт, международного договора, который бы четко обозначил, что залив Петра Великого является историческими водами СССР и затем России, пока нет. «Можно основываться лишь на сложившемся международно-правовом обычае. Это неписаное правило означает, что заявление СССР об объявлении залива своими историческими внутренними водами не вызвало возражений со стороны большинства стран, поэтому Советский Союз настоял на своем», – полагает Гуцуляк.

    Американский ВМФ практикует так называемое патрулирование «с целью обеспечения свободы судоходства», напомнил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. «В некоторых случаях США делают это даже в отношении дружественных им стран для демонстрации непризнания соответствующих притязаний. В водах, окружающих Россию, практика была возобновлена недавно. Она отражает общее ухудшение наших отношений», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «США не просто показывают, что оспаривают некие притязания России, они еще и пытаются продемонстрировать свою силу у наших границ. Это недружественный сигнал», – подчеркнул он.

    «Исторически подобные действия часто предпринимались в ходе холодной войны. Наиболее известные инциденты произошли у берегов Крыма в 1986 и 1988 годах. В 1988-м это даже закончилось столкновением с крейсером «Йорктаун» и эсминцем «Кэрон», когда советские корабли таранили нарушителей и вытеснили их из советских вод. Это был наиболее жесткий пример реакции, который показал СССР уже на закате своего существования», – вспоминает Кашин.

    По его мнению, никаких других методов для противодействия американским авантюрам на Тихом океане у России нет. «Мы можем только обеспечивать безопасность границ и пресекать провокации, что и делает наш флот. Поэтому не думаю, что на провокацию мы могли ответить как-то иначе, чем добиться выдворения «Джона Маккейна» из наших вод», – убежден Кашин.

    Как считает адмирал Комоедов, если бы было принято решение таранить американский корабль, то ответственность за это лежала бы на США. «Таран – это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае – Соединенные Штаты Америки», – констатировал он. При этом, оговорился адмирал, российский корабль вряд ли стал открывать огонь по нарушителю. «Потопление корабля или применение по нему оружия чревато, потому что каждый военный корабль обладает иммунитетом. Это, по сути дела, государственная территория», – заключил Комоедов.

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