Российский адмирал жестко высказался о вторжении эсминца США в залив Петра Великого

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ эсминцем ВМС «Джон Маккейн» хамством, призвав российское руководство тщательнее продумать защиту рубежей страны.

«Хамство Соединенных Штатов Америки на море уже стало модным», – сказал Комоедов в эфире радиостанции НСН.

«Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет – раз, границы – два, территориальные воды – три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», – подчеркнул Комоедов.

Он напомнил, что защитой границы занимаются ФСБ и морские части погранвойск. Адмирал задался вопросом, какие они предпринимают меры, чтобы не допустить нарушений. «В Советском Союзе с границей все было четко-ясно», – заявил он.

Так, Комоедов вспомнил, как распределялась ответственность за защиту границ во времена СССР. «А вот за подводную часть, когда подводная лодка пересекает, отвечал главнокомандующий Военно-морским флотом. А сейчас у главкома таких сил нет. Кто отвечает за подводную часть границы?» – спросил военный.

Он подчеркнул, что у России есть целая система для защиты подводной границы, но, по его словам, так как подводная граница разделена между военными округами, остается вопрос, кто будет этим заниматься. «Надо генеральному штабу продумать, как мы защищаем границу, и кто за это несет ответственность», – призвал Комоедов.

Военный добавил, что если бы было принято решение таранить американский корабль, то ответственность за это лежала бы на США. «Таран – это вынужденная мера именно к нарушителю. Он и несет ответственность, в данном случае – Соединенные Штаты Америки», – констатировал адмирал.

При этом он выразил уверенность, что на реальные действия против нарушителя российский корабль вряд ли бы пошел. «Потопление корабля или применение по нему оружия чревато, потому что каждый военный корабль обладает иммунитетом. Это, по сути дела, государственная территория», — заключил Комоедов.

Во вторник эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию государственной границы России на два километра. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».