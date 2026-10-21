  • Новость часаВстреча Путина и Уиткоффа завершилась
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Урсула фон дер Ляйен – новая шальная императрица Европы

    Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.

    7 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    21 октября 2026, 13:36 • Новости дня

    ОДКБ обеспокоилась увеличением сил НАТО у западных рубежей

    Генсек ОДКБ Масадыков заявил о росте числа военных НАТО у западных границ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков заявил об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    Генеральный секретарь посетил участки белорусско-польской и белорусско-литовской границ по приглашению Совета безопасности Белоруссии и запланировал еще одну поездку на ноябрь, передает РИА «Новости».

    «Конечно же, нас всех волнует увеличение количества военных стран НАТО и размещение их на территории Польши и прибалтийских республик. Это очень серьезный фактор», – заявил Масадыков.

    Он добавил, что на сопредельной стороне идет активное строительство фортификационных сооружений. По словам генсека, организация внимательно наблюдает за происходящим и обсуждает эти вопросы с коллегами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью.

    Во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у российских границ.

    До того белорусские войска отработали отражение атаки на границе с Украиной.

    21 октября 2026, 10:40 • Новости дня
    НАТО усилило присутствие в Черном море из-за атак на суда

    The Guardian: НАТО направило допконтингент в Черное море после ударов по судам

    Tекст: Игорь Иножарский

    Официальный представитель НАТО Эллисон Харт сообщила, что альянс направил дополнительные силы наблюдения и разведки в Черное море на фоне серии смертельных атак, которые Россия наносит по торговым судам с украинскими грузами.

    НАТО решила направить дополнительные военные силы в Черное море после новой серии смертельных ударов России по торговому флоту, когда во вторник были атакованы еще пять судов – три в порту Рени и два по пути к Одессе, пишет The Guardian.

    По данным издания, российские удары по судам с зерном и другими сельхозгрузами, идущим из портов на Украине, привели к тому, что почти вся акватория Черного моря, кроме территориальных вод Румынии, Болгарии и Турции, получила статус зоны повышенного риска на лондонском страховом рынке. НАТО заявило, что добавит в регион средства разведки и наблюдения, в том числе морские патрульные самолеты, радарные системы, дроны и подразделения военной разведки.

    «Сегодня послы НАТО встретились в Североатлантическом совете, чтобы обсудить безопасность в Черном море. НАТО уже усилило нашу позицию на восточном фланге, включая возможности борьбы с дронами. НАТО направит в регион дополнительные силы, включая поддержку в сфере наблюдения, разведки и криминалистики», – заявила Эллисон Харт. На фоне ударов, которые все чаще затрагивают территориальные воды и исключительные экономические зоны Румынии и Болгарии, Бухарест на выходных поднял истребители для перехвата и уничтожения двух подозреваемых российских дронов.

    Министр обороны Румынии Раду Мируца сообщил, что эти аппараты, предположительно новейшие российские дроны, летели со скоростью около 450 км/ч, и отметил, что это первый случай их успешного сбития. Румыния зафиксировала 35 несанкционированных залетов дронов с начала года против девяти в 2025 году, румынские военные уничтожили шесть аппаратов, тогда как год назад не сбили ни одного.

    На прошлой неделе два химических танкера были поражены дронами у румынского побережья Черного моря возле входа в судоходный канал Сулина, по которому вывозятся грузы с Украины. За последние две недели не менее пяти других торговых судов были атакованы у берегов Румынии и Болгарии, при этом 23 моряка числятся погибшими или пропавшими без вести, большинство инцидентов произошло за пределами территориальных вод НАТО. Болгария на этом фоне запросила у НАТО боевые самолеты и системы борьбы с дронами, а Франция направила в Румынию один морской разведывательный самолет.

    Страховая и аналитическая компания Ambrey указала, что угрозы для торговых перевозок, включая зерно и нефть в Черном море, не демонстрируют признаков снижения, а стоимость страхования на проход через этот район резко выросла. Старший аналитик компании Томаш Алекса сообщил, что с июля зафиксировано заметное увеличение числа атак, около 80% из которых, по оценкам, приходится на российские силы, при этом утраты судов усугубляются тактикой «двойных ударов» с применением воздушных и надводных дронов с крупным зарядом, особенно опасных для небольших судов, использующих днепровско-дунайскую систему каналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские эксперты скептически оценили инициативу морского перемирия в Черном море. В понедельник сенатор США Марко Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки украинских сил на суда в Черном море. Анкара заявила о координации с Россией по обеспечению безопасности судоходства в регионе.

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    20 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    @ Petty Officer 3rd Class Aidan Co/Zuma/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рамках новой стратегии по Арктике Европейский союз намерен увеличить численность ледоколов, а также расширить военное взаимодействие с НАТО в регионе.

    В тексте новой Арктической стратегии объединения указано, что ЕС проведет оценку промышленных возможностей и потребностей в ресурсах для работы в регионе. Европа намерена укрепить технологическое лидерство, поддержать совместные закупки и распределение ресурсов для повышения доступности современных ледоколов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, документ, опубликованный на сайте Еврокомиссии, предполагает углубление сотрудничества с НАТО в соответствии с согласованными принципами.

    Отмечается, что стороны продолжат обсуждать общие региональные интересы в рамках структурированных диалогов и рабочих контактов. Речь идет о повышении военной мобильности, укреплении устойчивости и обеспечении безопасности в космической и морской сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал сделать Арктику зоной сотрудничества вместо конфронтации.

    В понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в регионе.

    Ранее издание The Times сообщило о планах объединения создать арктический центр слежения за подлодками.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    19 октября 2026, 10:08 • Новости дня
    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США

    Politico: НАТО начало переговоры о силах на случай войны с Россией

    НАТО начало пересмотр военных планов против России без опоры на США
    @ IMAGO/Guido Koppes/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство НАТО в ближайшие дни начнет переговоры о новых целях по силам и вооружениям на 2029 год для отражения возможной атаки России, тогда как администрация Дональда Трампа обсуждает резкое сокращение военного присутствия США в Европе.

    НАТО в октябре запускает переговоры о том, какие силы и вооружения союзникам потребуются для отражения потенциального удара России и как страны альянса будут за это платить; новые «целевые показатели возможностей» должны быть достигнуты к 2029 году, пишет Politico.

    Переговоры станут первым этапом цикла планирования NDPP и определят так называемый уровень амбиций – сколько войск и возможностей готовы предоставить 32 страны НАТО, включая вопрос о том, сохранять ли резерв из 18 бригад для операций вне территории альянса и как оказывать обычную военную поддержку ядерным державам, таким как США и Британия.

    На фоне обсуждения в Вашингтоне сокращения контингента в Европе, затрагивающего стратегические бомбардировщики, истребители, подлодки, корабли и беспилотники, союзникам придется закрывать возможный «американский разрыв» собственными возможностями, договариваясь о справедливом распределении расходов и, возможно, переходя от требований по конкретным видам оружия к задачам по поражению целей, которые каждая страна сможет решать своими системами.

    Politico отмечает, что дискуссия охватывает пять ключевых направлений: согласование уровня амбиций по войскам, восполнение снижающегося вклада США, региональные разногласия между восточным, северным и южным флангами, баланс между наращиванием беспилотных систем и традиционной бронетехникой, а также использование опыта Украины, где, по словам высокопоставленного дипломата НАТО, «это будет тяжело: разделение бремени, роль США, сочетание уровня амбиций с политическими приоритетами – это огромная задача».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Британии рассказал о новом плане против России. В пятницу главком ОВС НАТО назвал создание «теории победы» рутинной работой альянса. В начале месяца агентство Bloomberg раскрыло детали нового оборонного плана НАТО с использованием искусственного интеллекта.

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    19 октября 2026, 15:11 • Новости дня
    В НАТО назвали армию России изобретательной и опасной

    Адмирал НАТО Вандье: Армия России изобретательна, креативна и опасна

    Tекст: Ольга Иванова

    Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    «Мы увидели изменения в том, как Россия ведет военные действия… Они учатся, они адаптируются…, они активно внедряют новые стандарты, они изобретательны, они креативны и тем самым опасны», – приводит слова Вандье РИА «Новости».

    Адмирал обратил особое внимание на развитие технологий беспилотных летательных аппаратов в России. По его словам, применение дронов с реактивными двигателями демонстрирует высокую эффективность против перехватчиков украинских военных.

    Российские власти неоднократно указывали на беспрецедентную активность Североатлантического альянса у западных границ. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики используют мнимую российскую угрозу для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце постпред США при Североатлантическом альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Тогда же беспилотник НАТО потерял связь над Черным морем.

    Летом в Латвии признали преимущество России над альянсом в сфере дронов.

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    20 октября 2026, 21:07 • Новости дня
    Вучич: Запад не поверил предупреждениям о ядерном ответе России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные лидеры посчитали блефом его предупреждения о готовности России применить ядерное оружие в случае нападения на ее территорию.

    «Я всем на Западе сказал – Путин вообще не блефует. Он, конечно, не хочет использовать его просто так, никто не сумасшедший. Но при прямом нападении Америки, Европы, Британии – кого хотите, он в ту же секунду ответит ядерным оружием», – заявил Вучич в интервью Ксении Собчак.

    По словам Вучича, европейские лидеры не поверили в это. Бывший президент Сербии назвал огромной ошибкой в оценках позицию о том, что Россия не станет защищать себя ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что Москва никогда не станет первой применять соответствующее оружие против Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент России Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

    В апреле российский лидер заявил о неукоснительном соблюдении Москвой Договора о нераспространении ядерного оружия.

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    19 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    НАТО перестроило систему ПВО без дополнительных ресурсов

    Rapporteur: НАТО осталось без новых ресурсов после реформы системы ПВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома заявил, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    НАТО приступило к масштабной перестройке системы противовоздушной обороны для отражения атак беспилотников, самолетов и баллистических ракет со всех направлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    Альянс объединил две самостоятельные миссии в единую структуру после инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши осенью 2025 года. «Теперь у нас единая миссия, способная обеспечить круговую оборону на 360 градусов», – заявил Тома.

    При этом расширение задач не привело к увеличению численности персонала или предоставлению новых военных возможностей. По словам генерала, уничтожение беспилотников с помощью истребителей и ракет создает серьезную финансовую нагрузку. Альянсу необходимы недорогие средства перехвата, современные системы управления, а также дополнительные подразделения наземной ПВО, включая мобильные огневые группы и вертолеты.

    Тома предупредил, что в случае крупномасштабного конфликта блоку придется отражать массированные волны атак, однако в настоящий момент необходимое вооружение недоступно, а переход обеспечивается лишь организационными изменениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Литве из-за угрозы беспилотника подняли в воздух истребители НАТО.

    Кроме того, итальянский беспилотник альянса потерял связь над Черным морем.

    Еще один дрон НАТО второй раз за полтора месяца лишился связи в этом регионе.

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    20 октября 2026, 02:00 • Новости дня
    В МИД заявили о стремлении НАТО повысить напряженность в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс не намерен сбавлять интенсивность своих действий и военной разведки в Черноморском регионе, что демонстрирует стремление блока к дальнейшей эскалации и существенно повышает риски возникновения опасных инцидентов, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Как рассказал директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников в интервью изданию «Известия», интерес НАТО к черноморской акватории стабильно растет, однако теперь акцент сместился с морского присутствия на развитие военной инфраструктуры в прибрежных государствах – членах альянса.

    «В регионе возросла и разведактивность союзников по Североатлантическому блоку. Самолеты-разведчики, базирующиеся в румынской Констанце, ведут постоянный мониторинг над водами Черного моря. Полученные данные натовцы передают киевскому режиму», – отметил дипломат.

    Дипломат уточнил, что базирующиеся на румынском аэродроме в Констанце самолеты-разведчики осуществляют непрерывный мониторинг воздушного пространства, а собранные сведения передаются киевскому режиму.

    По оценке главы департамента МИД РФ, подобные действия кратно увеличивают вероятность непреднамеренных столкновений, примеры которых уже фиксировались ранее, в частности при инциденте с американским беспилотным летательным аппаратом в марте 2023 года.

    Владислав Масленников также обратил внимание на инициативу Бухареста по формированию единого военного командования прибрежных стран НАТО на Черном море, нацеленного на расширение коалиционных возможностей для защиты от низколетящих целей, что прямо подтверждает нежелание блока снижать градус региональной напряженности.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации Пьер Вандье заявил, что Вооруженные силы России стали более инновационными и опасными.

    При этом заместитель командующего объединенными ВВС НАТО генерал-лейтенант Гийом Тома рассказал, что альянс перешел к круговой противовоздушной обороне, однако не получил для этого дополнительных военных ресурсов.

    19 октября американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

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    20 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России

    Финские войска запланировали совместные с НАТО учения до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Сухопутные силы Финляндии сообщили о планах провести до конца года как минимум восемь совместных с НАТО военных учений, часть из которых пройдет вблизи российской границы.

    Более 20 тыс. финских военнослужащих и представителей стран НАТО примут участие в серии военных учений с 23 октября по 4 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сухопутные силы республики.

    Отмечается, что первые маневры начнутся 23 октября на западе страны. Серию откроют учения механизированных частей Mighty Hammer 26 в Ниинисало, где будет задействовано порядка 400 единиц техники, включая около 120 танков и бронемашин.

    Крупнейшими по числу участников станут учения Karelian Spear 26 и артиллерийские маневры Lightning Strike 26. В них примут участие 4,5 тыс. и 4,1 тыс. военнослужащих соответственно. При этом учения Karelian Spear 26 и Northern Axe 26 состоятся в непосредственной близости от российских границ.

    Также запланированы тренировки по противотанковой обороне, отражению атак в условиях радиоэлектронной борьбы и отработке контратак в районе Хельсинки и Вантаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг НАТО провела штабные учения вблизи российской границы в Финляндии.

    Ранее самолет-разведчик НАТО пролетел у границ России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 08:55 • Новости дня
    В НАТО начали обсуждать распределение сил для конфликта с Россией

    Politico: Страны НАТО начали обсуждать подготовку к конфликту с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Североатлантического альянса приступают к консультациям о необходимом количестве военной техники и финансировании на случай вероятного столкновения с Россией.

    Страны альянса намерены определить целевые показатели боеспособности объединения на 2029 год, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    В рамках оборонного планирования участники военного блока должны определить, какие силы и технику они смогут предоставить в случае боевых действий. Также планируется обсудить способы конвенциональной поддержки стран с ядерным оружием, в частности США и Британии.

    Еще одной темой консультаций станет возможный пересмотр Вашингтоном американского военного присутствия в Европе. В этом случае европейским государствам придется замещать возможности США, что может привести к осложнениям при распределении расходов из-за ограниченных национальных бюджетов.

    Кроме того, члены альянса планируют уделить больше внимания южному и юго-восточному флангам. Также предстоит обсудить баланс между наращиванием производства беспилотных летательных аппаратов и дальнейшим развитием традиционных вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО раскрыл план отражения потенциального нападения России.

    Также постоянный представитель США при альянсе призвал не преувеличивать российскую угрозу.

    Кроме того, генеральный секретарь НАТО назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.

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    19 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Американский самолет-разведчик заметили в сотнях километров от Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский самолет-разведчик совершает полет над Черным морем в сотнях километров от Крымского полуострова, свидетельствуют полетные данные.

    Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 8:40 мск и направился в сторону Черного моря, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 9:10 мск самолет пролетал над водами Черного моря в сотнях километров от Крымского полуострова и направлялся на восток. Конечный пункт борта неизвестен.

    Отмечается, что самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем вдоль Крыма и других южных районов России.

    Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик заметили над Черным морем.

    До этого самолет-разведчик НАТО провел около Калининградской области 4,5 часа.

    В тот же день Румыния предложила создать общее командование НАТО в Черном море.

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    20 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Литва приступила к постановке на вооружение радаров Lockheed Martin

    Минобороны Литвы: Вильнюс начал монтаж радаров США для системы ПРО НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Литва приступила к монтажу и постановке на вооружение радаров средней дальности американского производства, сообщило министерство обороны республики.

    Полученные из США радары средней дальности AN/TPS-77 MRR производства Lockheed Martin «позволят более оперативно обнаруживать летящие объекты и обеспечат большую гибкость в слежении в воздушном пространстве», передает ТАСС сообщение Минобороны Литвы.

    Радарные установки предназначены для передачи сведений в интегрированную систему ПРО НАТО в режиме реального времени. До конца года Вильнюс планирует подписать с Lockheed Martin соглашение о продолжении сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Литва назвала сроки проведения военных учений с новым контингентом США.

    В начале месяца НАТО усилила защиту неба над Прибалтикой на случай войны с Россией.

    МИД назвал эскалацией возможное размещение новых войск альянса в регионе.

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    21 октября 2026, 12:33 • Новости дня
    Немецкий военно-транспортный самолет приземлился в Вильнюсе

    Военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M Atlas прибыл в Вильнюс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В международном аэропорту Вильнюса приземлился военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Германии, вылетевший с базы Вунсторф.

    Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas, принадлежащий ВВС Германии, приземлился в международном аэропорту Вильнюса, передает РИА «Новости».

    Немецкий борт, который используется для переброски войск и техники, покинул военный аэродром Вунсторф на севере Германии около 10:00 мск. Затем он проследовал в сторону Литвы, пролетев мимо южной и восточной границ Калининградской области. Посадка в Вильнюсе состоялась около 11:40 мск.

    Власти Литвы не раскрывают цель прибытия самолета. Официальной информации о характере груза и наличии на борту военной техники нет.

    Ранее Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью и наращиванием сил НАТО у своих западных границ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Финляндия анонсировала восемь учений с НАТО у границ России.

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    21 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Захарова назвала дурковатым призыв Марин сбивать российские самолеты

    Захарова прокомментировала призыв экс-премьера Финляндии сбивать самолеты России

    Tекст: Вера Басилая

    Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова назвала дурковато-агрессивным предложение бывшего премьера Финляндии Санны Марин сбивать российские военные самолеты.

    Бывшая глава финского правительства Санна Марин предложила сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушное пространство стран Европейского союза и НАТО, передает ТАСС.

    «Мы обратили внимание на какое-то оторванное от реалий и даже не воинственное, а дурковато-агрессивное предложение бывшей главы финляндского правительства Санны Марин сбивать российские военные самолеты, которые якобы нарушают воздушное пространство стран ЕС и НАТО», – заявила Захарова.

    Она посоветовала обратить внимание на то, что за подобные заявления бывший финский премьер получает зарплату в британском Институте глобальных изменений Тони Блэра в качестве нанятого эксперта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Минобороны Финляндии ответило на призыв сбивать российские самолеты.

    Страны Европы решили наделить частные компании правом сбивать беспилотники.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил заявления о готовности стран НАТО сбивать авиацию России.

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    21 октября 2026, 13:17 • Новости дня
    Бельгийский военно-транспортный самолет пролетел у Калининградской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военно-транспортный самолет Бельгии Airbus A400M Atlas прошел по маршруту неподалеку от Калининградской области, свидетельствуют полетные данные.

    Борт, вылетевший из Брюсселя около 11.00 мск, направился в сторону Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    По состоянию на 13.00 мск самолет пересекал границу Польши и Литвы недалеко от Калининградской области.

    Во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области. В начале месяца британский самолет-разведчик начал полет у границ России. В сентябре шведский самолет устроил радиолокационную разведку у российских границ.

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    21 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России

    Самолет ВВС Швеции провел радиолокационную разведку у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет военно-воздушных сил Швеции начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.

    Воздушное судно военно-воздушных сил Швеции начало радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами, передает РИА «Новости».

    Борт поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге около 09.00 по московскому времени и взял курс на северо-восток. Оказавшись над Финляндией, судно приблизилось к российско-финской границе и начало движение на север.

    Отмечается, что шведский самолет-разведчик регулярно совершает полеты не только у западных рубежей страны, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

    Ранее российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ и наращиванием сил военного блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

    В субботу военный борт США пролетел над Прибалтикой у российских рубежей.

    Ранее около Калининградской области появился французский самолет-разведчик.

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