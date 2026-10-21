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    Алексей Вагин Алексей Вагин «Закат Европы» может привести к новому расцвету

    Рост межпартийной поляризации, культурные войны, провалы «системных» коалиций и растущее недоверие к истеблишменту в странах Запада многими воспринимается как свидетельство упадка. Хотя именно войны, напряженная конкуренция и яростная политическая борьба в прошлом сделали Европу великой.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    27 комментариев
    21 октября 2026, 10:38 • Новости дня

    Польша направила корейские танки на границу с Калининградской областью

    Польша направила партию корейских танков на границу с Калининградской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Польская 16-я механизированная дивизия, дислоцированная у границы с Калининградской областью, получила новую партию южнокорейских танков К2 «Черная пантера».

    Очередная партия танков К2 производства Южной Кореи поступила на вооружение дивизии, расположенной в районе Бранево на границе с Россией, передает ТАСС со ссылкой на польское Агентство по делам вооружений.

    В сообщении уточняется, что, помимо танков К2GF «Черная пантера», военным переданы инструменты, запчасти и боеприпасы. Точное количество техники не раскрывается.

    Первые поставки танков К2 в это подразделение начались в 2024 году, они призваны заменить устаревшие машины PT-91 Twardy. В 2022 году Варшава и Сеул договорились о поставке 1 тыс. танков «Черная пантера», из которых Польша уже получила 180 единиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2.

    В прошлом году страна объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера».

    Летом прошлого года генерал предрек перебои в Польше с запчастями для танков К2.

    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    21 октября 2026, 07:03 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей

    Ростех: Эффективность зенитного ракетного комплекса «Цитадель» достигла 99%

    Зенитный комплекс «Цитадель» с искусственным интеллектом поразил 99% целей
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем зенитного ракетного комплекса «Цитадель» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

    Искусственный интеллект в зенитном ракетном комплексе «Цитадель» обеспечивает поражение целей на уровне 99%, передает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

    «Комплекс оснащен системой управления огнем на базе искусственного интеллекта. Внедрение алгоритмов машинного обучения обеспечивает эффективность поражения целей на уровне 99%», – подчеркнули в госкорпорации.

    Система способна обучаться непосредственно во время боя. Если первый выстрел оказался неточным, алгоритм анализирует ошибку и корректирует следующий. По данным Ростеха, на ликвидацию одной цели уходит до четырех выстрелов. Боеприпасы с программируемым взрывателем детонируют в нужной точке, накрывая объект облаком осколков.

    В настоящее время «Цитадель» применяется для защиты важных объектов от крылатых ракет, тяжелых беспилотников и малоразмерных FPV-дронов. Автономная работа комплекса позволяет разгрузить тяжелые зенитные ракетные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО сбили 90 дронов ВСУ над регионами России. В воскресенье российские военные уничтожили семь ракет «Фламинго» и 1256 беспилотников. Ранее средства противовоздушной обороны перехватили дрон на подлете к Москве.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

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    21 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    В Польше группа захвата задержала подростка-каратиста из России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Польше группа захвата задержала в гостинице несовершеннолетнего российского каратиста и его отца за нарушение правил пересечения границы.

    Россияне прибыли в город Бельско-Бяла на молодежный чемпионат мира по карате. Они въехали в страну наземным транспортом по туристической визе Венгрии, пишет RT.

    Утром в гостиничный номер к россиянам нагрянули сотрудники миграционной службы в сопровождении группы захвата. По словам Губашиева, организаторы обещали заявить его сына на турнир по прибытии.

    «Такие мероприятия у нас в два года один раз проводятся. Поэтому мы решили рискнуть», – пояснил отец мальчика.

    Изначально задержанным грозила депортация. Однако после допроса польские пограничники позволили им остаться на турнире в качестве зрителей, запретив принимать участие в соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Польша выдворила 15 россиян и белорусов за попытку выступить на чемпионате мира по карате. Летом российские слаломисты из-за проблем с визами пропустили первенство мира в Польше. В апреле МИД России напомнил о рисках для граждан при поездках за рубеж.

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    20 октября 2026, 21:20 • Новости дня
    Модернизированные танки Т-80БВМ переняли тактику средневековых ассасинов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские подразделения начали применять на передовой модернизированные танки Т-80БВМ, получившие заводские комплексы всеракурсной защиты от беспилотников, эти машины используют скрытность в качестве преимущества.

    Экипажи модернизированных танков Т-80БВМ начали выполнять боевые задачи на передовой, применяя новую тактику скрытных точечных ударов по позициям противника, пишет «Российская газета».

    «Экипаж танка Т-80БВМ группировки войск «Север» ликвидировал укрытую группу подвоза ВСУ. Поражение цели подтвердили средства объективного контроля в режиме реального времени», – сообщили в Минобороны.

    За способность незаметно выдвигаться на огневой рубеж и наносить точные удары на расстоянии до девяти километров госкорпорация «Ростех» прозвала Т-80БВМ «ассасином». Газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил заводится в любой мороз и обеспечивает машине скорость до 80 км/ч, позволяя работать тише других танков.

    Из-за угрозы беспилотников машины получили новую всеракурсную систему защиты из стальных тросов. С 2026 года эти комплекты устанавливают на предприятии «Омсктрансмаш». Конструкция способна деформировать кумулятивную струю дрона-камикадзе или заставлять его детонировать на безопасном расстоянии от брони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех рассказал об эволюции танка Т-80БВМ.

    Летом российские специалисты доработали танки Т-90М с учетом боевого опыта спецоперации на Украине.

    В марте Минобороны сообщило о применении защиты от дронов на бронетехнике.

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    20 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Advance: Дефицит ракет для Patriot может стать приговором для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Длительная нехватка ракет-перехватчиков для комплексов Patriot грозит властям Украины серьезным логистическим кризисом и способна привести к заморозке конфликта в условиях предстоящей зимы и политических разногласий с Вашингтоном, пишет Advance.

    В публикации Advance отмечается, что отсутствие перехватчиков даже на несколько дней создает острый логистический кризис. Многомесячная нехватка на фоне морозов, поврежденной энергосистемы и разногласий с Вашингтоном способна изменить ход конфликта без масштабных перемен на поле боя. В обороне образовалась крайне опасная брешь для российских баллистических ракет, так как оставшиеся у Киева комплексы не обладают необходимыми характеристиками для их перехвата.

    Неспособность заменить американские системы в сочетании с зимними холодами и новой волной беженцев может вынудить европейских союзников настаивать на энергетическом перемирии или заморозке конфликта. Дефицит снарядов при этом перестанет быть сугубо военной проблемой, уточняет издание.

    В четверг телеканал CNN сообщил, что украинские войска полностью исчерпали запасы ракет для комплексов Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в США допустили задержку поставок оплаченных для Украины ракет.

    В понедельник на Украине обвинили Вашингтон в замедлении передачи снарядов для комплексов Patriot.

    Ранее американские СМИ сообщили о сохранении дефицита боеприпасов для ПВО в армии США как минимум до 2030 года.

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    20 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Британия выделила истребители Typhoon для защиты Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон расширил объем военной помощи Эр-Рияду и задействовал истребители Typhoon для защиты страны от атак йеменских мятежников-хуситов.

    Минобороны Британии выделило истребители Typhoon для защиты воздушного пространства Саудовской Аравии от ударов со стороны йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах», передает ТАСС.

    «Британия будет выполнять оборонительные задачи по защите воздушного пространства Саудовской Аравии, задействовав истребители Typhoon королевских ВВС, для обороны саудовских городов и критически важной национальной инфраструктуры от воздушных атак», – говорится в заявлении британского военного ведомства.

    Отмечается, что боевые самолеты будут использоваться исключительно в оборонительных целях и не будут наносить ответных ударов по позициям хуситов.

    Кроме того, Британия предоставит военно-транспортный самолет RAF A400M для перевозки военных грузов внутри Саудовской Аравии, а также направит военных советников для оказания поддержки саудовским штабным офицерам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Саудовская Аравия отменила форум «Давос в пустыне» из-за атак хуситов. Накануне мятежники нанесли удары по объектам Saudi Aramco и саудовским аэропортам.

    А в воскресенье при атаке хуситов на саудовский город Наджран пострадали шесть человек.

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    21 октября 2026, 01:48 • Новости дня
    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков

    Евкуров: В России должны появиться безэкипажные танковые подразделения

    Минобороны сообщило о планах создания подразделений безэкипажных танков
    @ кадр из видео канала «Звезда»

    Tекст: Антон Антонов

    В Вооруженных силах России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров.

    Боевую машину прикрытия танков, которая хорошо зарекомендовала себя в зоне спецоперации на Украине, перевели в безэкипажный формат. Техника оснащена передовым вооружением, прицелами и приборами наблюдения, позволяющими работать автономно, сообщил Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

    Замминистра добавил, что развитие наземных роботизированных комплексов предполагает их совместную работу с другой техникой. Подобные решения уже прошли апробацию на учениях «Центр-2026». На полигоне Чебаркульский в Челябинской области дистанционно управляемая бронетехника координировалась, наводилась на цель и вела огонь без экипажей внутри.

    «У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения. То, что мы сейчас апробировали. И появляются уже боевые машины прикрытия этих танков, в том числе», – приводит слова Евкурова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта.

    Главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев подтвердил, что в России приступают к разработке семейства танков нового поколения – и их вооружение станет мощнее, в том числе за счет автоматизированных систем управления огнем с элементами ИИ.

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    20 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр и контейнеровоз с грузом для ВСУ

    ВС России поразили логистический центр «Эпицентр-К» в Ровненской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Ровненской области и контейнеровозу, доставлявшему грузы для украинской армии в порт Одессы, сообщило Минобороны.

    Российская армия продолжила атаковать беспилотными летательными аппаратами логистические центры, портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов, сообщило Минобороны в Max.

    В результате удара был поражен логистический центр «Эпицентр-К» в населенном пункте Дубно Ровненской области. На его территории располагался складской комплекс, который использовался в интересах Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, на переходе морем беспилотники поразили морское судно типа контейнеровоз. Корабль доставлял в порт Одессы грузы, предназначенные для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Вооруженные силы России поразили четыре сухогруза с оружием для ВСУ.

    В понедельник российские войска атаковали следовавший в Одессу корабль с военным грузом.

    В пятницу армия России нанесла удар по другому логистическому центру и сухогрузу с оружием для украинских подразделений.

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    20 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    Гвардейская 38-я бригада управления ВДВ получила орден Жукова за подвиги на СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник штаба Воздушно-десантных войск Александр Корнев вручил орден Жукова 38-й гвардейской бригаде управления за мужество личного состава в зоне специальной военной операции.

    38-й гвардейской бригаде управления ВДВ вручили орден Жукова за заслуги в ходе спецоперации. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Валерия Чкалова в подмосковном Щелково. Начальник штаба Воздушно-десантных войск – первый заместитель командующего Александр Корнев прикрепил награду к знамени соединения в присутствии ветеранов и семей военнослужащих, передает ТАСС.

    В ходе мероприятия было зачитано обращение командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. «Эта награда – прямое признание ваших исключительных заслуг, мужества и профессионализма, проявленных при выполнении задач в ходе специальной военной операции», – заявил Теплинский. Он назвал связистов нервной системой войск, обеспечивающей непрерывное управление в сложнейших боевых условиях.

    Александр Корнев добавил, что благодаря героизму десантников командование получает своевременную и точную информацию на поле боя. В завершение отличившимся бойцам вручили награды, после чего состоялся концерт Ансамбля песни и пляски ВДВ.

    38-я отдельная гвардейская бригада управления ВДВ ведет историю с 1947 года. За время существования ее личный состав выполнял задачи в Афганистане, на Северном Кавказе, Балканах, в Сирии и в рамках спецоперации на Украине.

    Ранее за мужество на СВО орденом Кутузова была награждена 83-я бригада ВДВ. Как писала газета ВЗГЛЯД, военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» спасли жизнь тяжелораненому десантнику, проведя сложную операцию у линии боевого соприкосновения.

    До этого министр обороны Андрей Белоусов наградил отличившихся военнослужащих медалями «Золотая Звезда».

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    20 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями

    Рябков: Диалог России и США по контролю над вооружениями отсутствует

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что между Россией и США нет диалога по контролю над вооружениями.

    Между Россией и США на данный момент не ведется диалог по контролю над вооружениями, заявил РИА «Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    «У нас нет диалога с США по контролю над вооружениями за исключением периодических встреч старших должностных лиц на полях многосторонних международных мероприятий», – сказал Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Сергей Рябков рассказал об успехах и нерешенных вопросах в диалоге с США. Тогда дипломат оценил вероятность трехсторонней встречи России, США и Украины.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на предложение американского лидера Дональда Трампа о контроле над вооружениями.

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    20 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Офицер украинского погранотряда «Дозор» ликвидирован под Волчанском

    Офицер украинского погранотряда «Дозор» Репин ликвидирован в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Харьковской области ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» ВСУ лейтенант Захар Репин.

    Репин ликвидирован на Волчанском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Харьковской области на Волчанском направлении ликвидирован офицер отделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов 10-го погранотряда «Дозор» лейтенант Репин Захар Николаевич», – сказал собеседник агентства.

    Кроме того, в Одесской области в результате удара дрона ликвидирован командир зенитно-ракетного взвода 201-й зенитно-ракетной бригады ВСУ старший лейтенант Олег Тимошенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца ВСУ потеряли половину штурмовой группы при попытке прорыва волчанского котла.

    Ранее украинские войска утратили более 20 единиц техники на Волчанском направлении.

    До этого ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя.

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    21 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех анонсировал создание превосходящих БПЛА «Дань-Т» беспилотников-ракет

    Ростех: В 2027 году корпорация представит превосходящие БПЛА «Дань-Т» дроны

    Tекст: Мария Иванова

    Государственная корпорация «Ростех» разрабатывает новые беспилотные летательные аппараты с характеристиками крылатых ракет, которые планируется представить в следующем году.

    Госкорпорация ведет работу над несколькими проектами в области беспилотной авиации. Ожидается, что новые аппараты покажут в 2027 году, сообщает Ростех.

    В корпорации отметили, что развитие технологий стирает грань между дронами и крылатыми ракетами. В частности, представленный на недавнем авиасалоне в Египте беспилотник «Дань-Т» по своим характеристикам уже является полноценной ракетой. В новых моделях будут применяться элементы искусственного интеллекта.

    Аппарат «Дань-Т» оснащен малогабаритным реактивным двигателем и способен скрытно поражать цели на расстоянии нескольких сотен километров по принципу «выстрелил и забыл». Дрон прошел цикл испытаний в качестве авиационного средства поражения и доказал свою эффективность в ходе спецоперации на Украине. Следующие разработки Ростеха будут отличаться увеличенной дальностью полета и повышенной точностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале корпорация представила восемь новых типов беспилотников для применения в рамках спецоперации на Украине.

    В январе отечественные специалисты создали специальные патроны для борьбы с дронами.

    В прошлом году Ростех разработал защитную систему от беспилотников для мостов.

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    21 октября 2026, 07:21 • Новости дня
    Ростех: ЗРК «Цитадель» способен поражать крылатые ракеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новейший российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Цитадель» способен поражать не только различные типы беспилотников, но и крылатые ракеты, сообщили в Ростехе.

    «Наш новейший зенитный комплекс «Цитадель» уже применяется для прикрытия важных объектов. Он способен поражать как малоразмерные FPV-дроны, так и тяжелые беспилотники самолетного типа и даже крылатые ракеты», – цитирует сообщение Ростеха РИА «Новости».

    Комплекс может работать автономно или в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны (ПВО). Перехват беспилотников «Цитаделью» позволяет снизить нагрузку на тяжелые ЗРК, чтобы они могли сосредоточиться на приоритетных целях.

    В госкорпорации также отмечали, что внедрение искусственного интеллекта в систему управления огнем «Цитадели» обеспечило поражение целей с вероятностью 99%.

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    21 октября 2026, 07:34 • Новости дня
    В России завершили разработку мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Центр беспилотных систем завершил разработку видеоперехватчика «Дроноскоп 6»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку шестой версии мобильного видеоперехватчика, который способен обнаруживать полеты беспилотников в расширенном диапазоне частот.

    Опытно-конструкторское бюро «Дроноскоп» завершило разработку нового мобильного видеоперехватчика «Дроноскоп 6», сейчас прибор проходит испытания. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

    «Значительным достижением разработчиков стал расширенный сплошной диапазон частот нового прибора: от 800 МГц до 12+ ГГц. В ноябре предприятие планирует запустить производство первой партии видеоперехватчиков «Дроноскоп 6». В настоящее время проводятся испытания изделия», – рассказали в организации.

    В ЦБСТ отметили, что устройство предназначено для пассивного мониторинга эфира и перехвата видеосигнала, транслируемого с камеры FPV-дрона на пульт оператора. Последняя версия прибора позволяет своевременно обнаруживать беспилотники и выбирать средство противодействия. Предыдущая модель вышла летом и получила новый малошумящий усилитель, а также опцию удаленного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу силы радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских беспилотников в Ярославской области. Ранее российские военные рассказали о неуязвимости аппарата «Молния-2» для систем противодействия. Также концерн «Алмаз-Антей» представил специализированные дронопорты для беспилотников-перехватчиков.

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    20 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.

    Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня успешно отразили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины, перехватив 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.

    По информации военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В тот же день беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.

    В ночь с понедельника на вторник над страной нейтрализовали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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    Франция перекупает дизель с угрозой войны

    Президент Франции ликует, ведь ему удалось сторговаться с ближневосточными странами, чтобы их дизель пришел именно в Париж, а не туда, куда он приходил раньше. Сейчас каждый руководитель европейской страны сам за себя, как во время пандемии и дефицита перчаток, масок и вакцин. Социальное недовольство уже бурлит. На таком ажиотаже цены на дизель в мире могут еще больше вырасти. Подробности

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    Разлад с Киевом дал Сеулу повод для сближения с Москвой

    В российском МИД отмечают заинтересованность Южной Кореи в нормализации отношений с Россией. На фоне скандала Сеула с Киевом и энергетических договоренностей Москвы и Вашингтона эксперты видят предпосылки для восстановления сотрудничества двух стран. Сможет ли Южная Корея вернуться к прагматичному подходу в отношениях с Россией? Подробности

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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер

    Заявление гендиректора Росатома Алексея Лихачева подтверждает масштабные планы: Россия намерена развернуть ядерную установку на Луне к середине 2030-х годов. Что это будет за реактор? На каких технологиях построен? Какие возможности даст для освоения Луны? И зачем нам вообще Луна? Подробности

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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы

    Евросоюз меняет подход к Арктике и переходит от защиты белых медведей к «жесткой силе». Новая стратегия предусматривает закупки ледоколов, развитие спутниковой связи и контроль за подводной инфраструктурой. За этими планами стоит стремление потеснить Россию и Китай на северных морских маршрутах. Но, по оценкам экспертов, изменить баланс сил Брюсселю не удастся: ресурсов недостаточно, а интересы европейцев и США в регионе далеко не всегда совпадают, что видно по конкуренции за Гренландию. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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