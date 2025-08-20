Генерал предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2

Генерал Туз предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2

Tекст: Ольга Иванова

Ожидаются серьезные трудности с поставками деталей для танков К2 из Южной Кореи, заявил генерал Анджей Туз в интервью порталу onet.pl, передает ТАСС.

Он отметил, что во время военного конфликта логистическая цепочка для доставки запчастей из Кореи окажется крайне сложной и длительной. Туз выразил сомнения, что министерство обороны Польши просчитало риски, связанные с необходимостью ждать ремонта подбитых танков по два месяца.

Военачальник подчеркнул, что Польша стала обладателем самого разнообразного парка гусеничной техники в мире, усугубляющего проблемы снабжения. Он также сообщил, что ему ничего не известно о создании производства запчастей для К2 на территории страны. Генерал обратил внимание на то, что тыловым службам армии придется сталкиваться с дополнительными сложностями при ремонте и обеспечении танков.

По информации из открытых источников, на вооружении польской армии находятся также американские Abrams, немецкие Leopard и советские Т-72, большая часть которых была передана на Украину. В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей на поставку 1000 танков К2, из которых первые 180 должны быть переданы согласно контракту на сумму более трех млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов. Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о надвигающейся угрозе банкротства ведомства из-за сложностей с поиском новых источников финансирования долга.