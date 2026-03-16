Пушилин сообщил о боях в Гришине и Сергеевке под Красноармейском

Пушилин заявил об активных боевых действиях в Гришине и Сергеевке

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что основные бои на Красноармейском направлении сейчас идут в районах населенных пунктов Гришино и Сергеевка, передают «Вести».

По его словам, именно эти два села стали главным театром военных действий в данный момент.

Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения продвинулись в районах Константиновки и Доброполья. Российские силы улучшили позиции на южном и восточном направлениях.

Войска России приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.