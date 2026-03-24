Военнослужащий ВСУ попал в плен при попытке взять противодроновую сетку
Украинский военнослужащий Александр Семиренко рассказал, как попал в плен российским бойцам группировки «Север» в Сумской области, когда пошёл на соседнюю позицию взять противодроновую сетку.
Семиренко рассказал о том, как оказался в плену у российских военных в Сумской области, передает РИА «Новости».
По его словам, он отправился на соседнюю позицию за противодроновой сеткой, чтобы защитить подвал, где находились его сослуживцы. На обратном пути он столкнулся с российскими бойцами и решил сдаться, чтобы сохранить жизнь.
Семиренко уточнил, что до мобилизации имел отсрочку благодаря работе на хлебозаводе, однако после её окончания его принудительно отправили в армию. По его словам, изначально его хотели направить «на Донецк», чего он опасался из-за больших потерь среди знакомых.
Военнослужащий заявил: «Я нахожусь в российском плену, со мной всё хорошо, обращаются нормально, готовят, в тепле, в добре живем».
