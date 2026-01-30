Пленный ВСУ рассказал, что при сдаче в плен ВС России испугался украинских дронов

Tекст: Дарья Григоренко

«Сам я больше всего боялся, что наши дронщики меня убьют. Это самое большее, чего я боялся», – признался Радченко, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что пошел на этот шаг осознанно, поскольку не хочет воевать и надеется вернуться домой к своей семье. По словам пленного, российские военные проявили к нему гуманное отношение: после сдачи в плен ему дали воду и еду, обращались нормально.

Радченко также обратился к своим бывшим сослуживцам, посоветовав им сложить оружие и либо сдаться в плен, либо перейти на сторону России.

Ранее военнослужащий украинской территориальной обороны Евгений Шаповал, взятый в плен бойцами российской группировки «Север», рассказал, что был насильно мобилизован несмотря на то, что на одной из рук у него нет пальца.

В понедельник в районе Димитрова группа боевиков «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) во главе с темнокожим командиром добровольно сложила оружие и попала в плен.