Пленный украинец рассказал о мобилизации без пальца на руке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащий территориальной обороны Украины Евгений Шаповал, находящийся в плену у российских военных, рассказал о своей мобилизации и службе, передает РИА «Новости».

По словам Шаповала, его насильно мобилизовали, несмотря на отсутствие пальца на одной из рук.

Шаповал сообщил, что сотрудники украинского военкомата задержали его по пути на работу. Медики проигнорировали его проблемы со здоровьем, отметив лишь, что у него с детства отсутствует палец, скрыть этот факт было невозможно. «По существу отметили, что с детских лет у меня нет пальца, потому что этого скрыть нельзя», – подчеркнул он.

Пленный продемонстрировал свою правую руку, указав, что у него безымянный палец состоит только из одной фаланги. В учебном центре, по его словам, обучение было поверхностным, особенно в вопросах тактической медицины и инженерного дела.

В составе 103-й бригады территориальной обороны Шаповалу и его сослуживцам было приказано копать наблюдательные пункты и передавать оттуда информацию. Большинство военнослужащих его подразделения также имели серьезные проблемы со здоровьем. Он добавил, что во время перехода на позицию за 7-8 километров один солдат погиб, двое были ранены.

Шаповал отметил, что никто из его подразделения не был готов к реальным боевым действиям, а задачи были куда серьезнее, чем просто находиться в укрытиях. В плен он попал на позиции, где находился два месяца без ротации, после того как не отреагировал на предупреждение о возможном прорыве российских войск.

