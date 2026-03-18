На Кубани потушили нефтебазу, загоревшуюся после атаки дронов
Крупное возгорание на территории промышленной зоны, возникшее после налета беспилотников, устранили в пригороде города Лабинска в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперштабе.
Пожар в пригороде Лабинска ликвидирован, указали в штабе, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в промышленной зоне города, где загорелась нефтебаза после атаки дрона, возгорание потушили 18 марта в 8.30 мск.
В борьбе с огнем задействовали масштабную группировку сил. К тушению привлекли более 140 человек личного состава и около 50 единиц специальной техники.
Напомним, на территории нефтебазы в промышленной зоне Лабинска вспыхнул пожар после атаки беспилотника. Днем ранее в пригороде Тихорецка из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на аналогичном объекте.