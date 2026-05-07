ПВО Россия сбила украинский дрон, атаковавший Петербург со стороны Латвии
Российские военные сорвали попытку атаки гражданской инфраструктуры Петербурга, уничтожив украинский беспилотник, вошедший в воздушное пространство со стороны Латвии, сообщило Минобороны.
В четверг по объектам в районе Петербурга попытались нанести удар с помощью беспилотника, вылетевшего со стороны Латвии, экспертиза обломков показала, что это украинский ударный беспилотник Ан-196 «Лютый», указало ведомство в Max.
Около 3.20 мск средства радиотехнической разведки ВКС России засекли группу из шести беспилотников в небе над Латвией. Одновременно российские системы контроля зафиксировали там же четыре иностранных истребителя – два французских Rafale и два F-16.
Примерно в 4.00 мск пять из шести дронов исчезли с радаров в районе латвийского города Резекне. Шестой аппарат пересек российскую границу и в 4.41 мск был уничтожен силами ПВО в районе населенного пункта Лихачево Псковской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. Несколькими днями ранее ВСУ использовали аппараты типа «Лютый» для ночной атаки на Москву.