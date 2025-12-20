Данные 20 детей появились на сайте «Миротворец»

Данные 20 детей 2014–2019 годов рождения появились на сайте «Миротворец»

Tекст: Мария Иванова

Данные 20 детей были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», выяснило РИА «Новости», ознакомившись с размещённой на ресурсе информацией.

Как сообщает агентство, в список 20 декабря 2025 года попали дети, родившиеся с 2014 по 2019 годы. В качестве оснований указаны такие формулировки, как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы Украины».

Скандально известный сайт «Миротворец» уже не впервые обнародовал личные данные граждан, среди которых журналисты, ополченцы из ДНР и ЛНР, а также лица различных профессий и гражданства. Весной 2016 года ресурс выложил списки журналистов, в том числе иностранных, аккредитованных в ДНР и ЛНР, опубликованы были их контактные данные, что впоследствии привлекло угрозы в адрес некоторых из них.

Бывшая представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович уже называла публикацию подобных списков «тревожным шагом», который способен усугубить угрозу безопасности журналистов. Российский МИД неоднократно выражал озабоченность действиями владельцев «Миротворца». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова характеризовала это как «прямой призыв к расправе над журналистами».

Ресурс продолжает дополнять список личных данных граждан разных стран, в том числе российских деятелей культуры и общественных деятелей, что вызывает серьезную критику как в России, так и за ее пределами.

Так, в субботу глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что владельцы украинского экстремистского сайта «Миротворец» должны предстать перед судом на международном уровне.

В декабре в базу сайта включили более 25 российских детей. В их числе оказалась 11-летняя девочка из России по имени Полина, которую на сайте назвали «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России.