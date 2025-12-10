В базу «Миротворца» внесли 25 российских детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» были внесены личные данные 25 детей из России в возрасте от трех до девяти лет, передает ТАСС. Эти действия подтверждаются информацией самого ресурса.

Детям вменяют так называемые «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины. Среди попавших в список: по два ребенка в возрасте трех и четырех лет, шестеро детей пяти лет, трое – семи лет и двое девятилетних.

В этих данных также значатся по пять детей в возрасте шести и восьми лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сайт «Миротворец» на Украине добавил в свою базу данных 25 российских малышей. В базу внесли также российского подростка. Ранее шесть российских детей включили в списки «Миротворца».