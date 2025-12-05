Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
Визит Владимира Путина в Индию
Двухдневный визит Владимира Путина в Индию завершен. По итогам переговоров с премьер-министром страны Нарендрой Моди страны подписали совместное заявление, состоящее из 11 глав и 70 пунктов (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)
Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди прошла в дружеской атмосфере. Премьер-министр Индии лично встретил российского президента, после чего лидеры отправились на место проведения саммита вдвоем в одном автомобиле (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
Примечательно, что в качестве транспортного средства лидеры использовали автомобиль японского производства. Как отмечают индийские журналисты, отказ от западных марок стал сигналом о неготовности Нью-Дели подчиняться диктату Вашингтона (фото: Григорий Сысоев/РИА Новости)
По итогам переговоров Москва и Нью-Дели подтвердили стремление к расширению двусторонней торговли, в том числе за счет наращивания индийского экспорта (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)
Также принято решение о совместном развитии логистических коридоров «Север-Юг», «Чаннаи-Владивосток» и «Северный морской путь» (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)
Кроме того, планируется придать импульс и сотрудничеству в сфере ядерной энергетики, в том числе и на АЭС «Кунданкулам». Еще одной важной составляющей партнерства являются культурное взаимодействие и гуманитарные обмены. В этой связи страны приветствовали упрощение визовых формальностей (фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС)
Не обошли стороной и совместное развитие промышленности. Так, Москва и Нью-Дели договорились поощрять совместное производство запчастей и другой продукции для обслуживания вооружений РФ (фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС)
Отмечается, что данная инициатива будет проводиться в рамках программы «Делай в Индии» путем передачи технологий и создания соответствующих предприятий на территории республики (фото: Константин Завражин/POOL/ТАСС)