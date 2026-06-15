Стали известны иранские переговорщики на встрече с США в Швейцарии

New York Times: Иран на встрече с США в Швейцарии представят Галибаф и Аракчи

Tекст: Антон Антонов

Со ссылкой на «двух иранских чиновников, не уполномоченных говорить публично», New York Times пишет, что Галибаф и Аракчи «отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение».

Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.

США сообщили о планах открыть Ормузский пролив для разминирования после подписания сделки с Ираном.

Вашингтон пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров.