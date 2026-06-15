Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
Стали известны иранские переговорщики на встрече с США в Швейцарии
New York Times: Иран на встрече с США в Швейцарии представят Галибаф и Аракчи
Иран на встрече с США в Швейцарии на следующей неделе представят спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи, пишет New York Times.
Со ссылкой на «двух иранских чиновников, не уполномоченных говорить публично», New York Times пишет, что Галибаф и Аракчи «отправятся в Женеву, чтобы подписать соглашение».
Как писала газета ВЗГЛЯД, меморандум о взаимопонимании с США, предусматривающий прекращение боевых действий, подпишут в Швейцарии 19 июня.
США сообщили о планах открыть Ормузский пролив для разминирования после подписания сделки с Ираном.
Вашингтон пригрозил Ирану военными ударами в случае провала переговоров.