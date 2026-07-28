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Военные предупредили Трампа о нехватке ракет для масштабного конфликта с Ираном
AP: Нехватка ракет вынудила Трампа отложить удары по Ирану
Американское командование проинформировало главу государства о критическом состоянии арсеналов, существенно ограничивающем возможности дальнейшего обострения отношений с Тегераном.
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн доложил президенту Дональду Трампу о дефиците боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Данная информация сопровождалась различными сценариями ведения боевых действий против исламской республики.
Ранее американский лидер отрицал, что недостаток зенитных ракет стал причиной отказа от полномасштабной войны с Ираном. Однако газета The New York Times отмечала, что эскалация была отложена именно из-за опасений командования по поводу истощения арсеналов.
По сведениям журналистов, Кейн прямо указывал руководству страны на высокий риск быстрой потери основных запасов ракет-перехватчиков в случае возобновления масштабного вооруженного столкновения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер отменил масштабную операцию из-за угрозы нехватки ракет для комплексов Patriot.
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