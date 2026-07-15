Военные США перехватили два судна около иранского порта

Иран сообщил об уничтожении американских Patriot и HIMARS в Кувейте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Главными целями ударов стали радары противовоздушной обороны и центр спутниковой связи, передает РИА «Новости».

«Воины наземных и воздушно-космических сил КСИР в рамках шестой волны операции «Наср-2» нанесли ракетные и беспилотные удары по центру спутниковой связи, радару систем ПВО и ПРО, комплексу Patriot на базе США в Кувейте, а также пусковым установкам HIMARS, уничтожив их», – отмечается в заявлении.

Текст обращения иранских военных опубликовало местное агентство Tasnim.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные в прошлую ночь также проводили атаку на американские системы ПВО Patriot в Кувейте. Днем ранее КСИР отчитался о ликвидации двух пусковых установок HIMARS.

Также вооруженные силы исламской республики ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.