Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.0 комментариев
Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна
Иранские вооруженные силы атаковали несколькими крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья Бахрейна, сообщило государственное телевидение Ирана.
«Иранские силы обстреляли крылатыми ракетами американские корабли, дислоцированные у берегов Бахрейна», – заявил представитель иранской армии в эфире телеканала, передает ТАСС.
Уточняется, что среди атакованных находился американский эсминец. Информации о возможных повреждениях или жертвах среди экипажей атакованных судов на данный момент не поступало.
Ранее из-за атак США по городу Сирик на юге Ирана погибли три человека. В Иране при ударе США погибли трое военнослужащих КСИР.
Иранский канал Al Alam сообщал, что США нанесли удар по районам у АЭС «Бушер».