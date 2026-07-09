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    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России
    Захарова предложила дипломатам ФРГ пользоваться общественным транспортом
    Экс-сотрудника СБУ арестовали за убийство исполнительницы теракта в Монако
    В Союзе потребителей России назвали преимущества мультибрендовых ПВЗ
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Назван соучастник убийства подозреваемой во взрыве в Монако
    Собачка задержанной агентки СБУ обрела новый дом после спецоперации ФСБ
    В Польше осудили супругов-россиян за работу в интересах России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

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    9 июля 2026, 15:48 • Новости дня

    Песков сообщил о принятии всех мер для защиты России от Patriot

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство страны и отечественные ведомства предпринимают исчерпывающие шаги для обеспечения безопасности государства на фоне планов передачи лицензии на выпуск американских зенитных комплексов Киеву, заявили в Кремле.

    Руководство страны и профильные министерства реализуют необходимые меры для отражения любых угроз,. Особое внимание уделяется противодействию зенитным ракетным комплексам Patriot.

    «Наши все соответствующие ведомства и верховный главнокомандующий прекрасно знают, что делать. И поверьте мне, для защиты наших интересов делается все, что нужно», – подчеркнул в интервью «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    В то же время эксперты Bloomberg указали на многолетние сроки для запуска выпуска этих перехватчиков. Месяцем ранее украинское командование сосредоточило оставшиеся системы противовоздушной обороны вокруг Киева.

    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    9 июля 2026, 11:41 • Новости дня
    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot

    TWZ: Украина не сможет быстро наладить производство ракет Patriot

    TWZ: Объемы производства «Искандеров» серьезно превосходят возможности Patriot
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Обещанная Вашингтоном лицензия на выпуск зенитных перехватчиков не принесет Киеву быстрой пользы, так как создание одной ракеты занимает больше двух лет, отмечают СМИ.

    Трамп на саммите НАТО в Анкаре предложил Владимиру Зеленскому лицензию на производство ракет Patriot, передает The War Zone. «Это довольно круто. Таким образом, вы не можете жаловаться, что мы не даем их достаточно. Я сказал: «Делайте их сами», – заявил американский лидер.

    Однако издание отмечает, что реализация этого плана займет много месяцев. Производство сталкивается с серьезными ограничениями: для ракеты требуется 24 месяца, а для твердотопливного двигателя – 30 месяцев.

    Основная проблема заключается в нехватке ключевых компонентов, таких как активные радиолокационные головки самонаведения, производимые компанией Boeing.

    Кроме того, Украина должна обеспечить безопасность производственных мощностей, которые могут стать целью российских ударов. По данным украинской разведки, Россия планирует поставить до 700 баллистических ракет «Искандер» в 2026 году.

    Эксперты подчеркивают, что объемы производства ракет в России значительно превышают текущие возможности выпуска высокотехнологичных перехватчиков Patriot.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о передаче Киеву лицензии на производство зенитных комплексов Patriot.

    Bloomberg предупредило о необходимости долгих лет для организации выпуска таких перехватчиков.

    Издание Responsible Statecraft назвало подобную попытку усиления украинской системы ПВО бесполезной.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Казахстан опроверг запуск дронов по России со своей территории

    МИД Казахстана назвал провокацией слухи об атаках дронов на Россию

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически отвергло информацию о том, что с территории страны якобы запускались беспилотники для ударов по российским объектам.

    Министерство иностранных дел Казахстана выпустило официальное заявление, в котором опровергло сообщения об использовании территории страны для запуска беспилотных летательных аппаратов по объектам в России, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что подобные слухи не соответствуют действительности.

    «Министерство иностранных дел Республики Казахстан ответственно заявляет о том, что указанные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими данными или фактами», – заявили в ведомстве.

    Дипломаты расценили подобные публикации как необоснованные инсинуации, цель которых – исказить традиционно дружественные отношения между Астаной и Москвой. В министерстве добавили, что воздушное пространство и инфраструктура Казахстана не могут использоваться для действий против других государств.

    Представители МИД также напомнили о строгом соблюдении республикой норм международного права и обязательств по обеспечению региональной безопасности. Ведомство призвало средства массовой информации опираться только на проверенные факты и не распространять недостоверные сведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России и Казахстана скоординировали действия после случаев пролета украинских беспилотников над казахстанской территорией.

    МИД России призвал международные организации отреагировать на нарушение воздушного пространства республики.

    Ранее казахстанское министерство обороны опровергло сообщения о запуске атаковавших Татарстан дронов со своей территории.

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    8 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин назвал временными трудности с топливом
    Путин назвал временными трудности с топливом
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Текущие проблемы с обеспечением горючим в России не будут долгосрочными, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    «Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи», – подчеркнул президент, оценивая ситуацию на внутреннем топливном рынке, передает ТАСС. По его словам, нехватка бензина отчасти спровоцирована целенаправленными действиями противника.

    Российский лидер пояснил, что киевский режим пытается таким образом сорвать летний сезон отпусков. В первую очередь эти усилия направлены против граждан, отдыхающих на юге страны, включая территорию Крыма.

    «Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже», – указал Путин.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизельным топливом.

    Правительство России изучает проект постановления о возвращении на рынок горючего пониженных экологических стандартов. Для решения возникающих вопросов власти сформировали специальный штаб оперативного мониторинга.

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    9 июля 2026, 12:10 • Новости дня
    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб

    Ветеран ФСБ Гончаров: Готовившая теракт россиянка стала жертвой украинской пропаганды

    Ветеран «Альфы» объяснил методы вербовки украинских спецслужб
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан. Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Не исключено, что она стала жертвой украинской пропаганды, сказал газете ВЗГЛЯД ветеран ФСБ Сергей Гончаров. Ранее сотрудник спецслужб Украины соблазнил россиянку ради подготовки теракта в Москве.

    «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер.

    «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. По его мнению, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Евгений Поддубный. «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом», – написал он. Поддубный напомнил, что с начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию.

    «Под прицелом – военные, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – заметил военкор. По его оценкам, провал серии терактов Украины говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. «Квартира работала как ловушка», – заключил он.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    9 июля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского

    Эксперт Кнутов: Пресеченная ФСБ серия терактов – часть 40-дневной операции Зеленского

    Эксперт связал пресеченную ФСБ серию терактов с 40-дневной операцией Зеленского
    @ ФСБ

    Tекст: Олег Исайченко

    Успешная операция ФСБ по предотвращением серии терактов, срывает планы Киева по дестабилизации обстановки внутри России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ФСБ сорвала подготовку серии атак с участием украинских агентов на объекты российского ВПК и высокопоставленных военнослужащих.

    «Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил 40-дневную операцию СБУ, направленную против России: речь о террористических актах, провокациях и дезинформации», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, серия терактов, которая была предотвращена ФСБ, – это один из пунктов украинского плана.

    «Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан», – детализировал собеседник.  

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические телеграм-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов.

    Он не исключает, что к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется. Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура. К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – заключил спикер.

    Ранее ФСБ заявила о предотвращении беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии терактов спецслужб Украины. Как рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировали провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Один из предотвращенных терактов был направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину. Также россиянка отслеживала и отправляла куратору места расположения видеокамер поблизости от места проживания офицера.

    В арендованной квартире девушка подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Она признала вину и сотрудничает со следствием. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Позже стало известно, что ФСБ задержала в Краснодаре 48-летнего россиянина, который по заданию СБУ готовил теракт в Московском регионе в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны России. Установлено, что в 2002 году подозреваемый был осужден в России за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск.

    В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги. После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки.

    Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Фигурант рассказал: «Куратор сказал, что этого военного можно уничтожить только с помощью дрона, который невозможно заглушить». Российские силовики вскрыли план агента Киева и задержали его. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. Задержанный во всем признался.

    Напомним, июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    8 июля 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    Путин заявил о высочайшем запасе прочности российской энергосистемы
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства указал на безуспешность действий противника, направленных против российской экономики.

    Российский лидер подчеркнул, что попытки противника дестабилизировать общество и нанести урон экономике обречены на провал благодаря надежности энергосистемы страны.

    «Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире», – приводит Кремль слова Путина в Max.

    В июне глава государства рассказал о попытках украинской стороны создать трудности в энергетической сфере.

    Российский лидер указал на необходимость ускоренного восстановления поврежденных объектов критически важной инфраструктуры.

    До этого президент исключил возможность раскола общества из-за вражеских атак по гражданским целям.

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    8 июля 2026, 17:20 • Новости дня
    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели

    В Казани представили новейший дрон-перехватчик с автоматическим захватом цели
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественная компания «Передовые авиационные системы» продемонстрировала уникальный авиационный комплекс, способный самостоятельно фиксировать объекты противника на расстоянии до одного километра.

    На международном форуме «Дрон Экспо – 2026» в столице Татарстана компания «Передовые авиационные системы» презентовала беспилотный аппарат «Малютка», передает ТАСС. Устройство оснащено передовой функцией автоматического захвата цели.

    «Это «Малютка» – перехватчик, он несет в боевой части до 300 грамм и предназначен для поражения целей на небольших дистанциях. Приоритетные цели – это беспилотники противника, подобные аппараты сейчас очень востребованы», – заявил представитель разработчика.

    По словам специалиста, дальность полета новинки достигает 12 километров. Максимальная скорость дрона составляет 250 километров в час, а в режиме барражирования он разгоняется до 140 километров в час.

    Выставка проходит с восьмого по десятое июля на территории центра «Казань Экспо». В мероприятии участвуют свыше 200 ведущих предприятий из более чем 20 стран мира, представляя передовые разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой же выставке в Казани разработчики продемонстрировали гибридный разведывательный беспилотник «Сова-55».

    Месяцем ранее холдинг «Швабе» презентовал новый комплекс автоматического наведения дронов-перехватчиков.

    Весной казанские специалисты создали нейросетевую систему поиска вражеских аппаратов для малой ПВО.

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    9 июля 2026, 08:09 • Новости дня
    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34

    ОАК поставила армии партии новых самолетов Су-30СМ2 и Су-34

    ВС России получили партии новых истребителей Су-30СМ2 и Су-34
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили новые партии современных многофункциональных боевых самолетов, прошедших глубокую модернизацию и полный цикл заводских испытаний.

    Объединенная авиастроительная корпорация в рамках государственного оборонного заказа передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает Ростех.

    Перед отправкой в войска техника прошла полный цикл наземных и летных заводских испытаний.

    Модернизированный Су-30СМ2 отличается выдающейся маневренностью и улучшенными летно-техническими характеристиками. Оснащение мощной радиолокационной станцией позволяет самолету обнаруживать цели на большем расстоянии и наносить точные удары по воздушным, наземным и морским объектам без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для уничтожения инфраструктуры и различных целей на значительном удалении от аэродрома базирования, а также для ведения воздушной разведки. «Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», – подчеркнул летчик Воздушно-космических сил России.

    Авиастроители продолжают работу над совершенствованием боевых машин. При модернизации активно учитывается боевой опыт, полученный в ходе спецоперации.

    Напомним, в ноябре прошлого года ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2.

    конце прошлого года на аэродром Белоруссии прибыла партия истребителей Су-30СМ2.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям.

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    8 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    Украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус под Белгородом
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мирный житель получил ранения при атаке дрона ВСУ на автобус в Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

    По информации из канала оперштаба в Max, инцидент произошел в селе Никольское в Белгородском округе.

    Пострадавший получил множественные слепые осколочные ранения лица, грудной клетки и живота. Бригада скорой помощи доставила его во вторую городскую больницу Белгорода. Сейчас пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.

    Накануне украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус на автодороге Никольское – Таврово. В июне при ударе дрона по пассажирскому транспорту в селе Вознесеновка погиб один мирный житель.

    В феврале в Никольском из-за налета беспилотника на автомобиль пострадал местный мужчина.

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    8 июля 2026, 19:20 • Новости дня
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    Кабмин запретил производителям экспортировать дизельное топливо
    @ Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство России расширило действие временного запрета на экспорт дизельного топлива, судового топлива и газойлей. Ограничения теперь распространяются не только на компании, которые не занимаются производством нефтепродуктов, но и на производителей топлива.

    Соответствующее постановление было подписано 8 июля 2026 года. Согласно документу, запрет будет действовать до 31 июля 2026 года, сообщает кабмин

    Решение принято для сохранения стабильности на внутреннем рынке топлива. При этом ограничения не затронут поставки дизельного топлива, которые осуществляются в рамках международных межправительственных соглашений.

    Временный запрет на экспорт дизельного топлива был введен правительством в конце января 2026 года. Изначально он распространялся только на участников рынка, которые не производят дизтопливо.

    Новая мера направлена на расширение контроля за объемами топлива, доступного на внутреннем рынке, на фоне необходимости обеспечить стабильные поставки для российских потребителей.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил за привлечение малого и среднего предпринимательства к работе в сфере нефтепереработки.

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    8 июля 2026, 18:36 • Новости дня
    Новак сообщил о стабилизации ситуации с топливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал текущее состояние внутреннего рынка энергоносителей.

    По его словам, обстановка частично нормализовалась, однако по-прежнему остается сложной из-за возросшей нагрузки на заправочные станции, передает ТАСС.

    Для обеспечения стабильности правительство отложило плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и задействовало резервные мощности, сообщил Новак. Кроме того, в июле стартовали импортные поставки нефтепродуктов. Крупные нефтяные компании начали в приоритетном порядке снабжать те регионы, где преобладают независимые автозаправочные станции, добавил вице-премьер.

    Ранее Новак сообщил о полном обеспечении внутреннего рынка бензином и дизелем.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России к импорту нефтепродуктов ради стабилизации ситуации.

    Правительство страны рассматривало возможность введения полного запрета на вывоз дизельного топлива за рубеж.

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    9 июля 2026, 14:11 • Новости дня
    Российские бойцы рассказали о зачистке Красного Лимана от остатков ВСУ

    Комбат ВС РФ Скорпион сообщил об отсутствии сопротивления ВСУ в Красном Лимане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военнослужащие в Красном Лимане перестали оказывать сопротивление и прячутся в подвалах, пока российские силы продолжают зачистку города, сообщили в ВС России.

    В Красном Лимане осталось очень мало личного состава украинских войск. По словам командира батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион, противник не вступает в открытый бой.

    «На текущий момент сопротивления противник уже не оказывает. Противник, можно сказать, прячется трусливо в подвалах. В штыковую с нами в бой не вступает», – сообщил РИА «Новости» комбат.

    Российские подразделения уверенно продвигаются вперед, занимаясь зачисткой городских кварталов от боевиков.

    Перед началом зачистки бойцы Вооруженных сил России всегда предлагают украинским солдатам сдаться. Скорпион отметил, что в некоторых случаях военнослужащие ВСУ соглашаются на это предложение из-за критической нехватки людей.

    Единственным средством давления со стороны украинских сил остаются так называемые дроны-ждуны, а также различные ловушки и растяжки. Российские военные готовы к таким угрозам: они ликвидируют их огнем из стрелкового оружия или уничтожают с помощью сбросов гранат с беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне штурмовые отряды российской армии захватили два опорных пункта противника западнее Красного Лимана.

    Несколькими днями ранее бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали в городе до 20 украинских военнослужащих. А в начале месяца подразделения закрепления приступили к разминированию и полной зачистке территории данного населенного пункта.

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    9 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»

    Польша начала производств дрона-камикадзе Hornet в качестве аналога «Шахеда»

    Минобороны Польши заявило о старте производства аналога беспилотника «Шахед»
    @ Handout/U.S Air/Planet Pix/ZUMA

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава запустила собственную линию сборки ударных беспилотников Hornet, спроектированных местными специалистами для нанесения ударов в глубоком тылу.

    Польша приступает к выпуску дрона-камикадзе, который станет аналогом иранского беспилотника «Шахед», рассказал заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик.

    «Мы находимся в исключительном месте. В месте, где находится производственная линия польских дронов. Давно говорилось о том, что Польша должна иметь свой «Шахед», что Польша должна иметь возможности для глубоких ударов», – заявил представитель военного ведомства.

    Новый аппарат получил название Hornet, передает РИА «Новости». Он разработан Институтом военно-воздушных сил страны, и все интеллектуальные права на него принадлежат министерству национальной обороны Польши.

    По словам замминистра, Варшава стремится не просто к созданию десятков тысяч таких устройств, а к возможности оперативно масштабировать их выпуск в кратчайшие сроки при возникновении необходимости.

    Ранее посол по особым поручениям МИД  Родион Мирошник заявил, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт является владельцем компании Swift Beat по производству БПЛА Hornet, которыми ВСУ бьют по гражданским объектам и транспорту в России.

    Украинские боевики используют американские беспилотники Hornet для атак на сухопутный коридор в Крым.

    Российские морпехи уничтожили дюжину подобных аппаратов на добропольском направлении.

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    8 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил об обеспеченности топливом сельскохозяйственной отрасли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный агропромышленный комплекс полностью снабжен необходимым топливом для бесперебойной работы на текущий период, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

    Президент отметил стабильность обеспечения фермеров необходимыми ресурсами, передает ТАСС.

    «Как мне докладывал Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, – указал глава государства. – И, надеюсь, что так и будет».

    Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил оперативно обеспечить сельскохозяйственных производителей топливом.

    Министерство энергетики отчиталось о полном покрытии текущих потребностей аграриев в горюче-смазочных материалах.

    Министерство промышленности и торговли взяло под контроль общую ситуацию с запасами горючего в стране.

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