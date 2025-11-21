ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 с новыми РЛС

Tекст: Мария Иванова

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, передает Ростех.

Отмечается, что эти самолеты подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, среди которых, по заявлениям Ростеха, значатся установки Patriot.

В корпорации подчеркивают, что Су-30СМ2 обладают отличными летно-техническими характеристиками и оснащены современной номенклатурой вооружения. Благодаря новой мощной радиолокационной станции истребитель может на дальнем расстоянии обнаруживать цели, что облегчает работу экипажа, а передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет эффективно противодействовать оружию противника.

В ОАК добавили, что ведутся работы по дальнейшему совершенствованию как Су-30СМ2, так и других боевых самолетов, в том числе с учетом опыта их применения в зоне спецоперации на Украине. Также компания активно наращивает темпы производства, чтобы удовлетворять потребности Министерства обороны в современных авиационных комплексах.

Напомним, ранее Минобороны Белоруссии получило многоцелевые истребители Су-30СМ2 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут применяться только в глубоком тылу.