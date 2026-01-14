Министр обороны Словакии Калиняк раскритиковал план создания единой армии ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк подверг критике идею формирования единой постоянной европейской армии численностью 100 тысяч человек, передает РИА «Новости». По его словам, эта инициатива – «одна из очередных глупостей, которую Комиссия произвела». Калиняк подчеркнул, что страны ЕС уже состоят в НАТО, и этого достаточно для обеспечения безопасности.

Он отметил, что создание новой постоянной армии потребует значительных финансовых вложений, а также приведет к появлению параллельной структуры НАТО, функциональность которой вызывает сомнения. Министр выразил мнение, что эффективное взаимодействие между такими военными структурами вряд ли возможно.

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс ранее заявил о поддержке в ЕС идеи создания постоянной армии, что, по его словам, необходимо для военной независимости сообщества на фоне заявлений США по Гренландии.

Еще в марте прошлого года Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию «Готовность 2030», предусматривающую привлечение 800 млрд евро на перевооружение и увеличение оборонных расходов государств ЕС на 1,5% ВВП. Документ предполагает частичное финансирование за счет кредитов и перенаправления средств, выделенных ранее на развитие регионов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию европейской армии направлен на поддержку Украины, а не на защиту Гренландии.

Однако планы Евросоюза по перевооружению оказались под угрозой из-за почти полной зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая.

В то же время, член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема* предположил, что предложения Еврокомиссии по перевооружению ЕС могут привести к обострению ситуации и войне.