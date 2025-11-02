Tекст: Вера Басилая

По словам члена партии «Альянс свободы» Арманда Мема, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленное на перевооружение Европейского союза, ведет к войне, передает РИА «Новости».

Мема заявил, что не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, и назвал это опасным путем.

Ранее газета The New York Times отмечала, что стремительное перевооружение Евросоюза может оказаться исторической ошибкой для объединения. Констатируется, что проблемы с финансированием и вопросы координации внутри стран ЕС лишь усиливают опасения по поводу эффективности новой стратегической линии.

Еврокомиссия представила свою оборонную стратегию «Перевооружение Европы» 19 марта. Однако после протестов отдельных государств-членов ЕС документ был переименован на более нейтральное название – «Готовность 2030». Согласно плану, до 2028 года предполагается привлечь около 800 млрд евро на финансирование оборонного сектора Европы.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что к 2035 году страны Евросоюза намерены вложить 6,8 трлн евро в оборону, причем половина суммы пойдет на военные расходы.

Еврокомиссия планирует к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.

