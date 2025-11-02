С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Финский политик Мема заявил об угрозе войны из-за перевооружения ЕС
Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема предположил, что предложения Еврокомиссии по перевооружению ЕС могут привести к обострению ситуации и войне.
По словам члена партии «Альянс свободы» Арманда Мема, решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, направленное на перевооружение Европейского союза, ведет к войне, передает РИА «Новости».
Мема заявил, что не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, и назвал это опасным путем.
Ранее газета The New York Times отмечала, что стремительное перевооружение Евросоюза может оказаться исторической ошибкой для объединения. Констатируется, что проблемы с финансированием и вопросы координации внутри стран ЕС лишь усиливают опасения по поводу эффективности новой стратегической линии.
Еврокомиссия представила свою оборонную стратегию «Перевооружение Европы» 19 марта. Однако после протестов отдельных государств-членов ЕС документ был переименован на более нейтральное название – «Готовность 2030». Согласно плану, до 2028 года предполагается привлечь около 800 млрд евро на финансирование оборонного сектора Европы.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что к 2035 году страны Евросоюза намерены вложить 6,8 трлн евро в оборону, причем половина суммы пойдет на военные расходы.
Еврокомиссия планирует к концу 2027 года осуществлять 40% оборонных закупок совместно.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что НАТО и Евросоюз фактически объявили России войну, используя Украину как инструмент.