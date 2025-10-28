Лавров заявил о несогласии России с доминированием НАТО в Евразии

Tекст: Алексей Дегтярев

«Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

Министр напомнил, что Европа ведет открытые приготовления к большой войне. В июле Франция и Британия договорились координировать свои ядерные силы и вместе разрабатывать новые ракетные системы. Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое недавно обсуждали как возможную платформу для координации ядерных вопросов.

Лавров добавил, что НАТО активизируется и в Арктике, а также стремится закрепиться в Тихом океане с целью сдерживания Китая и изоляции России. При этом Москва не планирует нападать на западные страны и готова это закрепить в будущих гарантиях безопасности.

Глава МИД отметил, что принципиальным отличием России и ее партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана и КНДР от западных стран является стремление обеспечить суверенное равенство и неделимость безопасности для всех государств Евразии. Кроме того, Россия не диктует другим, с кем сотрудничать, а предлагает сформировать коллективную и открытую архитектуру безопасности для всех.

Ранее Лавров указывал, что расширение НАТО не останавливается, хотя сам военный блок обещал остановить свое продвижение еще во времена СССР.

В сентябре глава МИД указывал, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.