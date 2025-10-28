Один из конфликтов, проходящих через несколько последних столетий в истории Европы, – это конфликт между христианским консерватизмом и идеологическими утопиями. Венгрия неожиданно оказалась главным защитником христианства в ЕС.0 комментариев
Лавров заявил о несогласии России с доминированием НАТО в Евразии
Глава российского МИД выразил обеспокоенность деятельностью НАТО в Евразии и предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.
«Хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем», – цитирует Лаврова РИА «Новости».
Министр напомнил, что Европа ведет открытые приготовления к большой войне. В июле Франция и Британия договорились координировать свои ядерные силы и вместе разрабатывать новые ракетные системы. Лондон и Берлин подписали соглашение о военном сотрудничестве, которое недавно обсуждали как возможную платформу для координации ядерных вопросов.
Лавров добавил, что НАТО активизируется и в Арктике, а также стремится закрепиться в Тихом океане с целью сдерживания Китая и изоляции России. При этом Москва не планирует нападать на западные страны и готова это закрепить в будущих гарантиях безопасности.
Глава МИД отметил, что принципиальным отличием России и ее партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана и КНДР от западных стран является стремление обеспечить суверенное равенство и неделимость безопасности для всех государств Евразии. Кроме того, Россия не диктует другим, с кем сотрудничать, а предлагает сформировать коллективную и открытую архитектуру безопасности для всех.
Ранее Лавров указывал, что расширение НАТО не останавливается, хотя сам военный блок обещал остановить свое продвижение еще во времена СССР.
В сентябре глава МИД указывал, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.